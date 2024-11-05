 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.11.2024
02:53  Бегемотиха Му-Денг из зоопарка Кхао-Кхео в Таиланде однозначно предсказывает победу Трампа
01:36  Восточные сказки. Почему растет спрос на литературу из стран Азии
01:26  Пекин спасет Мьянму от распада, - Владимир Скосырев
01:24  Франция готова строить АЭС в Казахстане, - Виктория Панфилова
01:21  Кандидаты в президенты США опасно близки к "боевой ничьей", - Геннадий Петров
01:01  Турция списала Киргизии внешний долг более чем на 62 миллиона долларов. Все равно не заплатят...
00:59  В Германии раскрыли заговор сепаратистов и арестованы десятки желающих отделения Саксонии

00:57  Повелители мемов. В ночь после выборов мы результата скорее всего не узнаем, - Илья Титов
00:47  Закрывающаяся дверь в будущее десятилетие, которое определит ближайшие 70-80 лет, - Андрей Фурсов
00:39  Грузинская оппозиция хватается за фломастер. Оппонентам властей не удается поднять мощную волну протеста, - Г.Двали
00:24  ОПЕК сохраняет комфортные цены черного золота. Нефтегазовые доходы РФ увеличились до 9,5 триллиона рублей
00:16  Криминология американских выборов. политическая преступность и судьба Трампа до и после 5 ноября, - Вл.Овчинский
00:15  Нетаньягу неожиданно поменял главу Минобороны Израиля - Исраэль Кац вместо Йоава Галанта
00:13  Какие документы подписали президенты Казахстана и Франции
00:11  Эрдоган создает еще один повод для беспокойства Москвы, - Петр Акопов
00:10  Сдвигая континенты у БРИКС+ есть привлекательная перспектива, - Александр Агеев
00:05  "Грех распространенный, но кто без греха", - Путин о мате
00:02  Количество легальных трудовых мигрантов в России увеличилось на 41%
00:00  Путин согласился с идеей создать единые учебники русского языка
Вторник, 05.11.2024
18:11  Токаев обещает Макрону всяческие преференции для французов
17:07  В Литве убит (раздавлен фурой) главный по сбору донатов для ВСУ Новиков ("Казак")
16:17  Рос-олигарха и сенатора Шпигеля, осужденного на 11 лет, отпустили домой. Стал много кашлять
16:00  День крушения американской демократии. Выборы или хаос? - Владимир Овчинский
14:56  МЧС уговаривает алматинцев прекратить панику в родительских чатах и вернуться в дома
14:10  Пока в России праздновали День народного единства, в США готовятся встретить День народного раздора
13:13  Масштабный блэкаут в западно-казахстанском Актау и российской Махачкале
13:06  Российские вузы недостаточно представлены в медиапространстве стран ЦентрАзии
13:03  Земля тюрков не для турок. Имела ли Турция шансы получить власть над Центральной Азией, - Петр Бологов
13:00  Лучший автогонщик мира Макс Ферстаппен побил рекорды "Формулы-1"
12:57  Очередное землетрясение в Алматы: что должно быть в тревожном чемоданчике, как себя вести
12:41  Россия отказалась признавать Санду законным президентом Молдавии
12:34  Чем ответит молдавская оппозиция на жульничество Санду, - Олег Исайченко
12:29  Эволюция террора: От фанатиков и сект до государственного уровня (уроки истории), - М.Болтунов
12:26  Зверская армия. Каких животных обвиняют в работе на Россию
12:24  Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР
12:19  С Гретой Тунберг во главе. Грузинская оппозиция вышла на майдан
12:16  Вторая молодость Овечкина: забросил 860-ю шайбу в НХЛ
12:11  Виталий Аверьянов: Российские элиты - это дети третьей Смуты
12:10  Немецкий подводный археолог опроверг версию о подрыве "Севпотоков" украинцами
12:07  Калийный "ОПЕК": Лукашенко задумал поднять мировые цены на удобрения вместе с РФ
12:01  Бюллетень сомнения: в США стартуют президентские выборы, - Л.Самуна
12:00  Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента Молдавии
11:57  Ловушка под Курахово для ВСУ от русской армии
11:29  В КазМЧС озвучили подробности землетрясения в Алматы и области
11:19  Игорь Левитас: Кто ответит за Познера и прочих "детей Поволжья" на Первом канале РосТВ?
11:03  Разъединенные Штаты Америки. Самые непредсказуемые выборы входят в решающую стадию прямо сейчас
10:59  Коалиция абсурда. В Грузии началась вторая волна протестов оппозиции, - РГ
10:57  Олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф оказалась таки мужчиной
10:51  На Украине начали работать языковые патрули
10:48  В Алматы вновь не сработала система оповещения при землетрясении
10:11  В Алматы произошло землетрясение. Примерная магнитуда – 4,5
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Грузинская оппозиция хватается за фломастер. Оппонентам властей не удается поднять мощную волну протеста, - Г.Двали
00:39 06.11.2024

Митинги, начавшиеся в Тбилиси после парламентских выборов 26 октября, пока остаются менее масштабными, чем хотелось бы оппозиционерам и президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Отказываться от дальнейших уличных действий противники правящей "Грузинской мечты" (ГМ) не собираются, обещая ежедневные пикеты и перекрытия улиц. Параллельно с этим оппозиционеры сосредоточились на отстаивании своего утверждения о нелегитимности выборов в судах. И уже добились первой победы, которая сама по себе, впрочем, ничего не меняет.
,
Суд района Тетрицкаро, расположенного в центре Грузии, отменил результаты парламентских выборов на нескольких избирательных участках. Это произошло после проведенного в зале суда эксперимента. На заседание принесли аппараты для электронного голосования, которые использовались 26 октября в двух третях избирательных округов страны. Судья Владимир Хучуа заполнил выданным ЦИКом фломастером графу в бюллетене, после чего все смогли убедиться, что пятно отчетливо заметно с обратной стороны. То есть в день выборов, когда электронная машина "засасывала" бюллетень, желающие могли разглядеть, голосовал гражданин за "Грузинскую мечту" (шла под номером 41, в конце списка) или за оппозиционные партии, которые стояли в начале.

"Это нарушение фундаментального конституционного права на тайну голосования",- заключил Владимир Хучуа, полностью удовлетворив иск НКО "Ассоциация молодых юристов" (АМЮ) об отмене официально объявленных результатов. И хотя вердикт Тетрицкаройского суда стал исключением в ряду 22 исков, поданных АМЮ в различные судебные инстанции (в основном судьи не усмотрели в "проявившемся на другой стороне бюллетеня пятне" нарушения тайны голосования), грузинские НКО и оппозиционные партии сочли решение Владимира Хучуа важнейшим прецедентом.

"Создается предпосылка для полной отмены официальных результатов выборов на всех участках, где использовались электронные машины",- заявила журналистам на брифинге председатель партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Тинатин Бокучава.

,

По ее словам, ГМ "провела в стране русскую спецоперацию по краже выборов", но "нашелся судья-патриот, который пошел против Кремля", и его решение теперь "станет основой для новых, справедливых выборов".

Впрочем, спикер парламента Шалва Папуашвили (ГМ) попытался охладить пыл оппозиционеров. Сославшись на решения большинства судей по иску АМЮ, он напомнил, что ЦИК уже подал апелляцию на вердикт Тетрицкаройского суда.

Во вторник у здания апелляционного суда в центре Тбилиси было особенно шумно: оппозиционеры устроили там, как они заявили, "предупредительную акцию". Основатель "Коалиции за изменения" Ника Мелия сказал журналистам, что граждане "должны выразить протест против давления на суд правящей партии" с целью отмены "справедливого решения патриотичного судьи".

При этом четыре оппозиционные коалиции, не добившись желаемых ими масштабов митингов у здания парламента, решили скорректировать тактику.

Как заявил лидер партии "Стратегия строитель" Георгий Вашадзе, активисты будут ежедневно проводить пикеты и мирные "стоп-акции" на центральных проспектах Тбилиси, хотя это и может привести к параличу транспортного движения в городе. "У нас нет иного выхода, когда власти ведут себя неадекватно и не идут ни на какие уступки",- сказал "Ъ" основатель Республиканской партии Леван Бердзенишвили, назвав правительство Грузии "неправильными людьми". Господин Бердзенишвили высказал уверенность, что в сложившейся в Грузии ситуации "все зависит от реакции Запада", которая, как он надеется, "будет становиться все более жесткой по мере нарастания мирного протеста".

Кульминация противостояния ожидается в конце ноября, когда должно состояться первое заседание новоизбранного парламента.

Президент Саломе Зурабишвили, став общепризнанным лидером оппозиционного движения, отказывается созывать первую пленарную сессию. Однако премьер-министр Ираклий Кобахидзе заверил: "парламент все равно соберется", даже если оппозиция будет считать сессию нелегитимной. У ГМ официально 89 мандатов, тогда как для начала работы законодательного органа необходимо 76 голосов.

Власти Грузии отвергают возможность перевыборов
Оппозиция рассчитывает сорвать первое заседание. Но, как сказал "Ъ" эксперт аналитического ресурса Nation.ge Давид Авалишвили, сделать это удастся, "только если парламент окружат сотни тысяч человек", а пока "оппозиция не может собрать столько сторонников". Причиной этого господин Авалишвили считает то, что молодежь не принимала активного участия в выборах 26 октября, сочтя их "политической склокой". И это заметное отличие от ситуации весны прошлого года, когда, по словам собеседника "Ъ", молодежь сыграла ключевую роль в противодействии законопроекту об иностранных агентах, считая те митинги борьбой "за сохранение своего образа жизни". Тогда инициатива была отозвана самой правящей партией. Впрочем, спустя год чуть измененный закон все-таки был принят и 1 августа вступил в силу.

Георгий Двали, Тбилиси

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730842740


Новости Казахстана
- Закон о реформировании судебной системы рассмотрят в Сенате
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам военно-патриотического воспитания
- Олжас Бектенов в Шанхае встретился с представителями ведущих китайских компаний: подписаны соглашения на $2,5 млрд
- Коридор в 8%: в Правительстве обсудили меры по сдерживанию инфляции до конца года
- Акимат Мангистауской области и нефтяные компании подписали меморандум по поддержке сельхозтоваропроизводителей
- Об официальном визите Министра иностранных дел Казахстана в Республику Корея
- По специальной экономической зоне Alatau будет налажено сотрудничество с Китайским институтом развития
- Министры культуры Казахстана и Франции подписали ряд важных соглашений о сотрудничестве в сфере культуры
- Кадровые перестановки
- МВД: Ликвидирована ячейка экстремистской организации в Туркестанской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  