Грузинская оппозиция хватается за фломастер. Оппонентам властей не удается поднять мощную волну протеста, - Г.Двали

00:39 06.11.2024

Митинги, начавшиеся в Тбилиси после парламентских выборов 26 октября, пока остаются менее масштабными, чем хотелось бы оппозиционерам и президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Отказываться от дальнейших уличных действий противники правящей "Грузинской мечты" (ГМ) не собираются, обещая ежедневные пикеты и перекрытия улиц. Параллельно с этим оппозиционеры сосредоточились на отстаивании своего утверждения о нелегитимности выборов в судах. И уже добились первой победы, которая сама по себе, впрочем, ничего не меняет.

,

Суд района Тетрицкаро, расположенного в центре Грузии, отменил результаты парламентских выборов на нескольких избирательных участках. Это произошло после проведенного в зале суда эксперимента. На заседание принесли аппараты для электронного голосования, которые использовались 26 октября в двух третях избирательных округов страны. Судья Владимир Хучуа заполнил выданным ЦИКом фломастером графу в бюллетене, после чего все смогли убедиться, что пятно отчетливо заметно с обратной стороны. То есть в день выборов, когда электронная машина "засасывала" бюллетень, желающие могли разглядеть, голосовал гражданин за "Грузинскую мечту" (шла под номером 41, в конце списка) или за оппозиционные партии, которые стояли в начале.



"Это нарушение фундаментального конституционного права на тайну голосования",- заключил Владимир Хучуа, полностью удовлетворив иск НКО "Ассоциация молодых юристов" (АМЮ) об отмене официально объявленных результатов. И хотя вердикт Тетрицкаройского суда стал исключением в ряду 22 исков, поданных АМЮ в различные судебные инстанции (в основном судьи не усмотрели в "проявившемся на другой стороне бюллетеня пятне" нарушения тайны голосования), грузинские НКО и оппозиционные партии сочли решение Владимира Хучуа важнейшим прецедентом.



"Создается предпосылка для полной отмены официальных результатов выборов на всех участках, где использовались электронные машины",- заявила журналистам на брифинге председатель партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Тинатин Бокучава.



,



По ее словам, ГМ "провела в стране русскую спецоперацию по краже выборов", но "нашелся судья-патриот, который пошел против Кремля", и его решение теперь "станет основой для новых, справедливых выборов".



Впрочем, спикер парламента Шалва Папуашвили (ГМ) попытался охладить пыл оппозиционеров. Сославшись на решения большинства судей по иску АМЮ, он напомнил, что ЦИК уже подал апелляцию на вердикт Тетрицкаройского суда.



Во вторник у здания апелляционного суда в центре Тбилиси было особенно шумно: оппозиционеры устроили там, как они заявили, "предупредительную акцию". Основатель "Коалиции за изменения" Ника Мелия сказал журналистам, что граждане "должны выразить протест против давления на суд правящей партии" с целью отмены "справедливого решения патриотичного судьи".



При этом четыре оппозиционные коалиции, не добившись желаемых ими масштабов митингов у здания парламента, решили скорректировать тактику.



Как заявил лидер партии "Стратегия строитель" Георгий Вашадзе, активисты будут ежедневно проводить пикеты и мирные "стоп-акции" на центральных проспектах Тбилиси, хотя это и может привести к параличу транспортного движения в городе. "У нас нет иного выхода, когда власти ведут себя неадекватно и не идут ни на какие уступки",- сказал "Ъ" основатель Республиканской партии Леван Бердзенишвили, назвав правительство Грузии "неправильными людьми". Господин Бердзенишвили высказал уверенность, что в сложившейся в Грузии ситуации "все зависит от реакции Запада", которая, как он надеется, "будет становиться все более жесткой по мере нарастания мирного протеста".



Кульминация противостояния ожидается в конце ноября, когда должно состояться первое заседание новоизбранного парламента.



Президент Саломе Зурабишвили, став общепризнанным лидером оппозиционного движения, отказывается созывать первую пленарную сессию. Однако премьер-министр Ираклий Кобахидзе заверил: "парламент все равно соберется", даже если оппозиция будет считать сессию нелегитимной. У ГМ официально 89 мандатов, тогда как для начала работы законодательного органа необходимо 76 голосов.



Власти Грузии отвергают возможность перевыборов

Оппозиция рассчитывает сорвать первое заседание. Но, как сказал "Ъ" эксперт аналитического ресурса Nation.ge Давид Авалишвили, сделать это удастся, "только если парламент окружат сотни тысяч человек", а пока "оппозиция не может собрать столько сторонников". Причиной этого господин Авалишвили считает то, что молодежь не принимала активного участия в выборах 26 октября, сочтя их "политической склокой". И это заметное отличие от ситуации весны прошлого года, когда, по словам собеседника "Ъ", молодежь сыграла ключевую роль в противодействии законопроекту об иностранных агентах, считая те митинги борьбой "за сохранение своего образа жизни". Тогда инициатива была отозвана самой правящей партией. Впрочем, спустя год чуть измененный закон все-таки был принят и 1 августа вступил в силу.



Георгий Двали, Тбилиси