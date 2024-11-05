Закрывающаяся дверь в будущее десятилетие, которое определит ближайшие 70-80 лет, - Андрей Фурсов

00:47 06.11.2024

В первой половине XXI века сошлись одновременно волны кризиса разной длины. То есть это такой мегакризис – такого кризиса не было в истории. Это не значит, что нужно пугаться, поднимать руки. Во-первых, это бесполезно. Во-вторых, стыдно.



2020-е годы – это закрывающаяся дверь в будущее, последний хронокоридор, чтобы попасть в будущее. Поэтому билет в будущее – это хорошее образование, хорошее здоровье наших детей и внуков. Сейчас очень важный момент, важное десятилетие, которое определит ближайшие 70-80 лет. Здесь практически не будет мелочей. Поэтому нужно очень внимательно следить за тем, что происходит.



Когда общество находится на подъеме, это как раз лучшее время для различных проектов, и они могут осуществиться. А вот если общество переживает системный кризис и его терминальные стадии – вот то, что происходит сейчас, – то здесь очень трудно реализовывать какие-либо проекты.



Постзапад и вместе с ним мир погружаются в 4-е в своей истории Темновековье, я имею в виду европейскую историю прежде всего. Что такое Темновековье? Это период, когда старое почти, но не до конца умерло, а новое только проклевывается, и их взаимодействие порождает уродливые футуро-архаические формы. В такой ситуации главное – не переустройство. Ты не можешь переустраивать рушащийся дом: ты будешь переустраивать, а на тебя рухнет крыша. В этой ситуации главная проектная деятельность – это создание структур, которые способны сохранить очаги цивилизации и сократить длительность Темных веков.



Примеры таких структур в реальности это монастыри Второго Темновековья (VI-IX века), кружки иезуитов XVI-XVII вв. – в Третье Темновековье. И в литературе это две "Академии" Азимова. Невозможно переделать весь рушащийся мир. Переделываются только островки из связей, в которых возникает сетевая структура нового общества. Новое общество возникает как сеть, как система анклавов. Это длительный, на несколько поколений процесс острой борьбы. (См. рассказ Саймака "Поколение, достигшее цели"). Поэтому нужно начинать сейчас, как говорил когда-то маршал Лиоте.



Начало требует нескольких вещей. Первое. Анализ исторической ситуации и тенденций развития современного мира. Второе. Анализ основных социальных групп современного мира, их потенциала и интересов: кто союзник, кто враг. Третье. Анализ основных закрытых структур, направляющих развитие современного мира, их проектов; то есть концентрированного выражения их интересов, целей и задач. Только на этой основе можно приступать к проектно-конструкторской деятельности, понимая, что она затрагивает чужие интересы и противоречит им, вступает с ними в борьбу.



Еще относительно проекта. Знаете, в середине 60-х годов номенклатура советская отказалась от рывка в посткапиталистическое будущее. На языке официальной идеологии – коммунизм. Ну, мне очень нравится термин Стругацких "мир Полдня XXII века". Она отказалась и начала интегрироваться в западную систему. Они полагали, что поскольку мы – держава №2, и если Запад готов идти с нами на разрядку, то мы можем вполне интегрироваться. И они не учли только одного, что те люди, которые 400 лет контролируют мир, никого не посадят за один стол с собой. Ни русских, ни китайцев, никого абсолютно. Это эксклюзивный клуб. Но дело было сделано.



В середине 60-х годов мы начали интегрироваться в Западный мир по линии "Римского клуба", с помощью детанта так называемого, "разрядки напряженности". Потом пришла горбачевщина. Потом ельцинщина. И мы начали встраиваться. Причем, в качестве сырьевого придатка вот в тот самый проект, который умирал. Мы влезли в труп. И решили, что нам будет тепло там и т.д. Теперь оказывается, что у них есть некий проект. Но они все равно в растерянности.



У нас до сих пор проекта не было. И я не думаю, что в современном мире, вообще, у кого-то есть такой стопроцентный проект. Когда меня спрашивают, а вот как же дальше? Кто победит? Я глубоко убежден, что в будущем, вот в ближайшие 10-15-20 лет победит тот, кто упадет последним, желательно на труп врага. Чисто стратегия игры Го. Если мы не можем предложить альтернативный проект -ну, у нас нет производственных мощностей - мы можем другое. Мы можем создать заслон вокруг тупика. Есть такой замечательный политфантастический роман "Оборона тупика". Это может решить некоторые проблемы.



Кто-то скажет, "это стратегия Византии". Но Византия 1000 лет жила во враждебном окружении. Сейчас это будет все быстрее. Но если ты не можешь переиграть противника в наступательной игре, значит, нужно играть очень здорово в оборонительной… И создавать ему проблемы. Например, чтобы он захлебнулся энергетически. И чтобы западные обыватели, вот эти ходячие желудки, которые ни на что неконформное не способны – чтобы они начали теребить свои правительства. Это называется, как Лиддел Гарт говорил, "стратегия непрямых действий".