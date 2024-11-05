 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.11.2024
00:57  Повелители мемов. В ночь после выборов мы результата скорее всего не узнаем, - Илья Титов
00:47  Закрывающаяся дверь в будущее десятилетие, которое определит ближайшие 70-80 лет, - Андрей Фурсов
00:16  Криминология американских выборов. политическая преступность и судьба Трампа до и после 5 ноября, - Вл.Овчинский
00:11  Эрдоган создает еще один повод для беспокойства Москвы, - Петр Акопов
00:10  Сдвигая континенты у БРИКС+ есть привлекательная перспектива, - Александр Агеев
00:05  "Грех распространенный, но кто без греха", - Путин о мате
00:02  Количество легальных трудовых мигрантов в России увеличилось на 41%

00:00  Путин согласился с идеей создать единые учебники русского языка
Вторник, 05.11.2024
18:11  Токаев обещает Макрону всяческие преференции для французов
17:07  В Литве убит (раздавлен фурой) главный по сбору донатов для ВСУ Новиков ("Казак")
16:17  Рос-олигарха и сенатора Шпигеля, осужденного на 11 лет, отпустили домой. Стал много кашлять
16:00  День крушения американской демократии. Выборы или хаос? - Владимир Овчинский
14:56  МЧС уговаривает алматинцев прекратить панику в родительских чатах и вернуться в дома
14:10  Пока в России праздновали День народного единства, в США готовятся встретить День народного раздора
13:13  Масштабный блэкаут в западно-казахстанском Актау и российской Махачкале
13:06  Российские вузы недостаточно представлены в медиапространстве стран ЦентрАзии
13:03  Земля тюрков не для турок. Имела ли Турция шансы получить власть над Центральной Азией, - Петр Бологов
13:00  Лучший автогонщик мира Макс Ферстаппен побил рекорды "Формулы-1"
12:57  Очередное землетрясение в Алматы: что должно быть в тревожном чемоданчике, как себя вести
12:41  Россия отказалась признавать Санду законным президентом Молдавии
12:34  Чем ответит молдавская оппозиция на жульничество Санду, - Олег Исайченко
12:29  Эволюция террора: От фанатиков и сект до государственного уровня (уроки истории), - М.Болтунов
12:26  Зверская армия. Каких животных обвиняют в работе на Россию
12:24  Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР
12:19  С Гретой Тунберг во главе. Грузинская оппозиция вышла на майдан
12:16  Вторая молодость Овечкина: забросил 860-ю шайбу в НХЛ
12:11  Виталий Аверьянов: Российские элиты - это дети третьей Смуты
12:10  Немецкий подводный археолог опроверг версию о подрыве "Севпотоков" украинцами
12:07  Калийный "ОПЕК": Лукашенко задумал поднять мировые цены на удобрения вместе с РФ
12:01  Бюллетень сомнения: в США стартуют президентские выборы, - Л.Самуна
12:00  Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента Молдавии
11:57  Ловушка под Курахово для ВСУ от русской армии
11:29  В КазМЧС озвучили подробности землетрясения в Алматы и области
11:19  Игорь Левитас: Кто ответит за Познера и прочих "детей Поволжья" на Первом канале РосТВ?
11:03  Разъединенные Штаты Америки. Самые непредсказуемые выборы входят в решающую стадию прямо сейчас
10:59  Коалиция абсурда. В Грузии началась вторая волна протестов оппозиции, - РГ
10:57  Олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф оказалась таки мужчиной
10:51  На Украине начали работать языковые патрули
10:48  В Алматы вновь не сработала система оповещения при землетрясении
10:11  В Алматы произошло землетрясение. Примерная магнитуда – 4,5
09:43  Харрис и Трамп получили равное число голосов в первом проголосовавшем городе США - Дисквилл-Нотч (штат Нью-Гемпшир)
08:41  Врет как сивый мерин, или Запад продолжает информационную войну против России, - Е.Волков
07:04  В Узбекистане осужден (на 5 лет) очередной участник СВО на стороне России
01:49  Что переизбрание Майи Санду значит для Молдавии, - Екатерина Постникова
00:59  Империалистический марш НАТО и его жертвы, - Бильяна Ванковска
00:46  Пол Крэйг Робертс: Америка легализовала урны для голосования на углах улиц. Теперь это действительно урны
00:44  Цивилизации XXI века и особенности многополярного мира, - Миша Джуркович
00:29  Юрий Тавровский: С корейцами в одном окопе
00:26  Александр Дугин: Чистки необходимы
00:17  Цивилизационные вехи России: о наших достижениях, - Сергей Ключников
00:13  Как Киев помог Пхеньяну создать межконтинентальные ракеты, направленные на США
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Закрывающаяся дверь в будущее десятилетие, которое определит ближайшие 70-80 лет, - Андрей Фурсов
00:47 06.11.2024

В первой половине XXI века сошлись одновременно волны кризиса разной длины. То есть это такой мегакризис – такого кризиса не было в истории. Это не значит, что нужно пугаться, поднимать руки. Во-первых, это бесполезно. Во-вторых, стыдно.

2020-е годы – это закрывающаяся дверь в будущее, последний хронокоридор, чтобы попасть в будущее. Поэтому билет в будущее – это хорошее образование, хорошее здоровье наших детей и внуков. Сейчас очень важный момент, важное десятилетие, которое определит ближайшие 70-80 лет. Здесь практически не будет мелочей. Поэтому нужно очень внимательно следить за тем, что происходит.

Когда общество находится на подъеме, это как раз лучшее время для различных проектов, и они могут осуществиться. А вот если общество переживает системный кризис и его терминальные стадии – вот то, что происходит сейчас, – то здесь очень трудно реализовывать какие-либо проекты.

Постзапад и вместе с ним мир погружаются в 4-е в своей истории Темновековье, я имею в виду европейскую историю прежде всего. Что такое Темновековье? Это период, когда старое почти, но не до конца умерло, а новое только проклевывается, и их взаимодействие порождает уродливые футуро-архаические формы. В такой ситуации главное – не переустройство. Ты не можешь переустраивать рушащийся дом: ты будешь переустраивать, а на тебя рухнет крыша. В этой ситуации главная проектная деятельность – это создание структур, которые способны сохранить очаги цивилизации и сократить длительность Темных веков.

Примеры таких структур в реальности это монастыри Второго Темновековья (VI-IX века), кружки иезуитов XVI-XVII вв. – в Третье Темновековье. И в литературе это две "Академии" Азимова. Невозможно переделать весь рушащийся мир. Переделываются только островки из связей, в которых возникает сетевая структура нового общества. Новое общество возникает как сеть, как система анклавов. Это длительный, на несколько поколений процесс острой борьбы. (См. рассказ Саймака "Поколение, достигшее цели"). Поэтому нужно начинать сейчас, как говорил когда-то маршал Лиоте.

Начало требует нескольких вещей. Первое. Анализ исторической ситуации и тенденций развития современного мира. Второе. Анализ основных социальных групп современного мира, их потенциала и интересов: кто союзник, кто враг. Третье. Анализ основных закрытых структур, направляющих развитие современного мира, их проектов; то есть концентрированного выражения их интересов, целей и задач. Только на этой основе можно приступать к проектно-конструкторской деятельности, понимая, что она затрагивает чужие интересы и противоречит им, вступает с ними в борьбу.

Еще относительно проекта. Знаете, в середине 60-х годов номенклатура советская отказалась от рывка в посткапиталистическое будущее. На языке официальной идеологии – коммунизм. Ну, мне очень нравится термин Стругацких "мир Полдня XXII века". Она отказалась и начала интегрироваться в западную систему. Они полагали, что поскольку мы – держава №2, и если Запад готов идти с нами на разрядку, то мы можем вполне интегрироваться. И они не учли только одного, что те люди, которые 400 лет контролируют мир, никого не посадят за один стол с собой. Ни русских, ни китайцев, никого абсолютно. Это эксклюзивный клуб. Но дело было сделано.

В середине 60-х годов мы начали интегрироваться в Западный мир по линии "Римского клуба", с помощью детанта так называемого, "разрядки напряженности". Потом пришла горбачевщина. Потом ельцинщина. И мы начали встраиваться. Причем, в качестве сырьевого придатка вот в тот самый проект, который умирал. Мы влезли в труп. И решили, что нам будет тепло там и т.д. Теперь оказывается, что у них есть некий проект. Но они все равно в растерянности.

У нас до сих пор проекта не было. И я не думаю, что в современном мире, вообще, у кого-то есть такой стопроцентный проект. Когда меня спрашивают, а вот как же дальше? Кто победит? Я глубоко убежден, что в будущем, вот в ближайшие 10-15-20 лет победит тот, кто упадет последним, желательно на труп врага. Чисто стратегия игры Го. Если мы не можем предложить альтернативный проект -ну, у нас нет производственных мощностей - мы можем другое. Мы можем создать заслон вокруг тупика. Есть такой замечательный политфантастический роман "Оборона тупика". Это может решить некоторые проблемы.

Кто-то скажет, "это стратегия Византии". Но Византия 1000 лет жила во враждебном окружении. Сейчас это будет все быстрее. Но если ты не можешь переиграть противника в наступательной игре, значит, нужно играть очень здорово в оборонительной… И создавать ему проблемы. Например, чтобы он захлебнулся энергетически. И чтобы западные обыватели, вот эти ходячие желудки, которые ни на что неконформное не способны – чтобы они начали теребить свои правительства. Это называется, как Лиддел Гарт говорил, "стратегия непрямых действий".

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730843220


Новости Казахстана
- Закон о реформировании судебной системы рассмотрят в Сенате
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам военно-патриотического воспитания
- Олжас Бектенов в Шанхае встретился с представителями ведущих китайских компаний: подписаны соглашения на $2,5 млрд
- Коридор в 8%: в Правительстве обсудили меры по сдерживанию инфляции до конца года
- Акимат Мангистауской области и нефтяные компании подписали меморандум по поддержке сельхозтоваропроизводителей
- Об официальном визите Министра иностранных дел Казахстана в Республику Корея
- По специальной экономической зоне Alatau будет налажено сотрудничество с Китайским институтом развития
- Министры культуры Казахстана и Франции подписали ряд важных соглашений о сотрудничестве в сфере культуры
- Кадровые перестановки
- МВД: Ликвидирована ячейка экстремистской организации в Туркестанской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  