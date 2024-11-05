Турция списала Киргизии внешний долг более чем на 62 миллиона долларов. Все равно не заплатят...

01:01 06.11.2024

Турция списала Киргизии внешний долг более чем на 62 миллиона долларов. Об этом сообщил президент бывшей республики СССР Садыр Жапаров, его цитирует РИА Новости.



По итогам переговоров с турецким президентом Жапаров также заявил о планах увеличить товарооборот между странами до пяти миллиардов долларов в год. Годом ранее объем экспортно-импортных операций между Киргизией и Турцией составил 1,34 миллиарда долларов.



Увеличить товарооборот можно, упростив правила торговли. В пример Жапаров привел введение турецкой стороной льготных таможенных тарифов на некоторые виды киргизских товаров.



"Прошу рассмотреть возможность введения льготных таможенных тарифов для категорий товаров, которые составляют нашу экспортную основу", - заявил он.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Бишкек в понедельник, 4 ноября, для встречи с лидером Киргизии и проведения шестого заседания Высшего совета стратегического сотрудничества под председательством глав двух государств. Также он собирается принять участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ) 6 ноября.



Глава Киргизии наградил Эрдогана высшей государственной наградой республики - орденом "Манас" первой степени. Орден был торжественно вручен во время встречи лидеров в новом здании администрации президента "Ынтымак Ордо" в Бишкеке за большой вклад Эрдогана в углубление отношений Киргизии и Турции.