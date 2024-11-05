Кандидаты в президенты США опасно близки к "боевой ничьей", - Геннадий Петров

01:21 06.11.2024

5.11.2024



В силу специфики нынешних выборов определение победителя может затянуться и вылиться в политический кризис

Геннадий Петров



Первыми в США проголосовали жители деревни Диксвилл-Нотч, не отдав победы ни Трампу, ни Харрис. Фото Reuters

Наступило ключевое международное событие года – выборы в США. Помимо законодателей и местных властей, американцы избирают президента. У двух кандидатов, экс-главы Белого дома республиканца Дональда Трампа и демократки, вице-президента Камалы Харрис, судя по последним опросам, были примерно равные шансы на победу. При этом оба они готовятся к тому, что итог голосования определится не сразу, а после длительных судебных тяжб.



Утром 5 ноября внимание мировых СМИ было приковано к крохотной деревне Диксвилл-Нотч, что в штате Нью-Гэмпшир, вблизи американо-канадской границы. По местной сложившейся еще в 1960-х годах традиции тамошние избиратели (благо их всегда было очень немного: в этом году – всего шесть) все вместе приходят на участки в ночь с 4 на 5 ноября и первыми в США голосуют. Секрета из своего выбора они не делают, и уже утром вся страна знает, кого поддержали в Диксвилл-Нотч. Как водится, с таким необычным для США голосованием связаны и суеверия. От выборов к выборам жителей деревни журналисты пытаются представить этакими безошибочными прогнозистами, голосующими так, как потом проголосует Америка. Порой в Диксвилл-Нотч "угадывают" итоги выборов, порой – нет. Например, в 2020 году здесь поддержали действительно ставшего президентом Джозефа Байдена. А вот в 2016 году в деревне выиграла Хиллари Клинтон, которая, как известно, не смогла обойти Трампа.



Но в этом году – тот случай, когда "прогноз" избирателей Диксвилл-Нотч вряд ли будет далек от истины. Трое из них поддержали Трампа, трое – Харрис. Примерное равенство голосов сулят опросы общественного мнения. Под занавес избирательной кампании Харрис все-таки смогла выйти вперед. Но ее преимущество символическое. По данным 10 опросов, проведенных за последнюю предвыборную неделю, она обходит Трампа на 0,1%. Точно с таким отрывом он обходил ее в конце октября. При этом в 4 из 10 предвыборных опросов, проведенных в течение 7 дней перед 5 ноября, Трамп и Харрис набрали равный процент. Это очень необычно для США. Финальные опросы, как правило, выявляли фаворита, который, правда, не всегда в итоге побеждал. В 2020 году Байден к дню голосования обходил Трампа на 7,2% – и выиграл. В 2016 году Клинтон опережала Трампа на 3,2% – и проиграла.



В этих условиях кандидаты прилагали максимум усилий, чтобы мобилизовать свой электорат. Избирательная кампания, по существу, не прекращалась вплоть до 5 ноября. Благо законодательством США не предусмотрены "дни тишины", когда агитация запрещена. В понедельник Трамп выступил на митинге в штате Мичиган и в очередной раз оскорбил свою соперницу. Он прозрачно намекнул, что Харрис – не самостоятельный политик, а находится под влиянием "глубинного государства", которое олицетворяет бывший спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Ее Трамп назвал "злой, больной и сумасшедшей", едва удержавшись от нецензурного эпитета.



Мысль, что демократы пытаются сфальсифицировать итоги выборов, в средствах массовой информации, симпатизирующих республиканцам, проводится весьма аккуратно (так, чтобы не нарваться на судебные иски), но последовательно. На телеканале Fox news в день выборов интересовались, как получилось, что в штате Джорджия досрочно проголосовало на 830 тыс. человек больше, чем в 2020 году. Журналисты этого симпатизирующего Трампу медиа задаются риторическим, с их точки зрения, вопросом: чем вызван столь стремительный рост желающих не приходить на участки 5 ноября? Напомним, что четыре года назад к этому штату имелись претензии у трампистов. Они утверждали, что выборы здесь были сфальсифицированы в пользу Байдена – правда, в суде это доказать так и не смогли.



Демократы, в свою очередь, призывают не верить сомнениям в честности досрочного голосования. С аналогичными призывами выступают и власти на местах. Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенсбергер заверил американцев, что в его штате "легко голосовать и трудно сжульничать". Кстати, этот чиновник, по должности отвечающий за организацию проведения выборов, является республиканцем.



Особый интерес к Джорджии понятен. Это один из семи колеблющихся штатов, где нет решающего преимущества ни у республиканцев, ни у демократов. Шесть других – Висконсин, Невада, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина и Аризона. На них были сосредоточены перед выборами все агитационные усилия команд кандидатов.



Чтобы развеять сомнения в честности голосования, Харрис сама проголосовала досрочно. Она – одна из свыше 80 млн американцев, выбравших именно такую форму волеизъявления. Трамп же заранее объявил, что отдаст свой голос во Флориде, где находится его вилла Мар-а-Лаго, ставшая фактическим предвыборным штабом этого политика.



По идее, подсчет голосов должен завершиться 6 ноября. Но, учитывая готовность кандидатов биться за каждый голос, в том числе в суде, вряд ли так будет. В скорый подсчет голосов не верят и союзники США. Саммит ЕС, где обсудят результаты американских выборов, намечен только на 7 ноября.



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За выборами в США следили и авторы российских общественно-политических Telegram-каналов.



Как пишут авторы "Беспощадного пиарщика", вся российская политологическая тусовка наблюдает за окончанием этого процесса с едва скрываемым придыханием в надежде на внезапность, и остается надеяться, что политики не повторят ошибки одного из депутатов, который в 2016 году поздравлял коллег и сограждан с думской трибуны с избранием "в доску своего парня Трампа" троекратным ура. "Но какие-то сдержанные оптимистические оценки мы конечно увидим, мол, сейчас мы с Донни все порешаем, - полагают они. - Или, наоборот, сейчас Донни там всех сам порешит. Но так-то может случиться, что и его порешат - выборы-то демократические и быть может всякое. То есть в сухом остатке продолжаем фиксировать трудно скрываемое желание внуков наркомов и прочих присных, чтобы их опять пустили посидеть в людскую. Как бы не случилось очередного краха надежд".



"В формальном контуре итоги американских выборов в самую первую очередь определятся тем, как республиканцы сумели проделать работу над общеизвестными ошибками четырехлетней давности, - пишет "Адекват". - В менее формальном - равнодействующей сложнейшего переплетения множества самых разноплановых факторов, которая в целом сведется к тому, с каким успехом каждая из сторон сумеет мобилизовать все виды доступных ресурсов. Отступать обеим сторонам в равной степени некуда, их представления о прекрасном несовместимы слишком эталонно, и следует ожидать, что клочья будут лететь до последнего и еще немного сверх того".