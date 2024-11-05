Франция готова строить АЭС в Казахстане, - Виктория Панфилова

01:24 06.11.2024

5.11.2024



Токаев посетил Париж с первым государственным визитом

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



5 ноября в Елисейском дворце состоялись переговоры президентов Франции и Казахстана – Эмманюэля Макрона и Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи обсуждались вопросы посреднической роли Казахстана в урегулировании различных конфликтов, включая глобальные. Франция и Казахстан выразили заинтересованность в совместной разработке месторождений редкоземельных металлов, включая уран, а также в сотрудничестве в сфере зеленой энергетики и атомной промышленности. Ключевой темой стала возможность участия французской государственной компании EDF в строительстве первой в истории Казахстана атомной электростанции.



Встреча президентов двух стран – событие, которое происходит не реже, чем раз в год. В прошлом году Макрон посетил Астану (см. "НГ" от 30.10.23), а нынешний государственный визит Токаева во Францию стал ответным. Визит начался с торжественной церемонии встречи, где президентский кортеж сопровождала конная гвардия. Макрон встретил казахстанского коллегу под звуки фанфар военного оркестра, сообщила Акорда (администрация президента Казахстана).



Переговоры глав государств прошли в Елисейском дворце. Как говорится в официальном коммюнике Елисейского дворца, этот визит "позволит главам двух государств подтвердить важность двустороннего стратегического партнерства, договор о котором был подписан в 2008 году, и нашу решимость продолжать углублять его в целях укрепления нашего институционального, экономического и культурного сотрудничества". "Визит Токаева вписывается в желание Казахстана диверсифицировать свое международное партнерство", – сообщил французским СМИ источник в Елисейском дворце. По его словам, еще один важный аспект – усиление франко-казахстанских экономических отношений. "У нас давнее и глубокое партнерство с Казахстаном, особенно в энергетике", – продолжил он, упоминая крупнейшее нефтегазовое месторождение "Кашаган", добычу казахстанского урана и желание французской государственной электроэнергетической компании EDF принять участие в строительстве первой в истории Казахстана АЭС.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье для французской газеты Le Figaro, опубликованной накануне визита, обозначил ключевые цели поездки. В статье "Казахстан – стратегический и надежный партнер для Франции" Токаев подчеркнул активное участие Казахстана в международных миротворческих инициативах, а также поддержку развития зеленой энергетики и цифровых технологий.



Особое внимание Токаев уделил проекту "Срединный коридор", который призван укрепить торговые и энергетические связи между Европой и Азией.



Президент также заявил о готовности Казахстана поддержать французскую атомную индустрию и развивать собственную. "Состоявшийся референдум по строительству атомной электростанции в республике откроет возможности для укрепления региональной безопасности Европы", – отметил Токаев.



Напомним, что еще в прошлом году Токаев обещал Франции увеличить поставки урана для ее атомной промышленности. "Казахстан занимает первое место в мире по производству урана, обеспечивая более четверти ядерного топлива, потребляемого в Европе. Поскольку атомная энергетика составляет 63% в энергетическом секторе Франции, существует огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества", – подчеркнул президент.



Эти обещания открыли двери для французских компаний, которые на заседании делового совета "Казахстан – Франция" заключили ряд договоренностей. В частности, компания Orano, известная опытом в сфере добычи урана, получит возможность использовать свои технологии в Казахстане. Компания EDF, мировой лидер по управлению атомными электростанциями, также заинтересована в участии в проекте строительства АЭС в Казахстане. "Глава нашего государства сказал, что после референдума будет решаться вопрос о консорциуме. Скорее всего по итогам переговоров будет решаться вопрос об их участии в консорциуме", – сообщил председатель комитета по инвестициям МИД Республики Казахстан Габидолла Оспанкулов. Всего на заседании было подписано 24 соглашения на общую сумму 2,2 млрд долл.



Ранее президент Токаев озвучил идею создания международного консорциума по строительству АЭС в Казахстане, который объединит ведущие мировые компании с передовыми технологиями. Помимо Франции о своем участии заявили Россия, США, Китай и Южная Корея.



Однако эксперты скептически относятся к безопасности такого консорциума. Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский не исключает участие Франции в консорциуме, учитывая наличие более 200 французских компаний в Казахстане и потребность республики в инвестициях. "Франция теряет Африку, что негативно влияет на ее имидж и вес на международной арене. Активизация Франции в Казахстане демонстрирует, что Париж по-прежнему силен. Для Франции это, по сути, третий этап колонизации, поэтому она сделает все возможное, чтобы затянуть Казахстан в свои сети", – считает Кобринский.



Однако, по мнению эксперта, многовекторность в энергетике может привести к серьезным проблемам и катастрофам. "В этом консорциуме сложно определить, кто окажется слабым звеном. Франция, США, Южная Корея не заинтересованы в прямой безопасности АЭС. В прямой безопасности заинтересованы только страны соседи – Китай и Россия", – подчеркивает он.



Эксперт также сомневается в эффективности программы по повышению квалификации казахстанских инженеров во Франции. "Казахстан надеется на французские технологии, но студенты, обучающиеся во Франции, вряд ли вернутся на родину. "На рубеже XVI–ХVII веков государь Борис Годунов отправил пару десятков студентов на учебу в Европу. Не вернулся ни один. Это опыт вековой. История показывает, что из тех, кто возвращается, часто становятся агентами влияния, а не национальными кадрами", – утверждает Кобринский. Он предлагает отправлять на обучение не студентов, а опытных инженеров для повышения квалификации.



Помимо атомной энергетики в повестке переговоров также значится развитие сотрудничества в сфере зеленой энергетики. Однако Кобринский скептически оценивает потенциал зеленой энергетики в Казахстане. "Зеленая энергетика – это инструмент политического влияния, а не только прогрессивная технология. В Казахстане с его суровым климатом уровень развития зеленой энергетики на современном этапе не является приоритетным. Франция сегодня представляет интересы англосаксонского мира", – резюмирует эксперт.



Токаев в своей авторской статье также заявил о новом статусе Казахстана как о средней державе. Он подчеркнул роль средних держав в новой геополитической реальности. По его мнению, в условиях глобальной неопределенности и отсутствия компромиссов между крупными державами именно средние державы, такие как Казахстан, все чаще выступают посредниками, поддерживая диалог и сохраняя приверженность принципам глобального сотрудничества.



Токаев подчеркивает, что Казахстан на протяжении многих лет проводит сбалансированную внешнюю политику, активно участвуя в продвижении мировой дипломатии. Он упоминает роль Казахстана в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, а также в переговорах по сирийской проблематике и иранской ядерной программе. Президент отмечает, что Казахстан намерен и далее активно содействовать построению стабильного и процветающего мира, укрепляя сотрудничество со всеми государствами. В частности, Токаев надеется на взаимодействие с Францией, которая обладает авторитетом на международной арене и богатейшим дипломатическим опытом.



По мнению Кобринского, Франция с большим удовольствием поддержит в этом начинании Казахстан, поскольку помимо добычи и переработки редкоземельных ресурсов проникает и в сферу водосбережения в Казахстане и Центральной Азии. "Франция для проникновения в водные ресурсы Казахстана поддержит все что угодно на словах, согласится с любой, даже самой фантазийной идеей Казахстана, лишь бы ворваться в основные энергетические и инфраструктурные проекты Центральной Азии и добычу урана, откуда их вытесняет Россия. Другой вопрос: к чему это приведет? Нет таких примеров, когда средние государства добились бы значимых результатов чего бы то ни было и где бы то ни было. И не будет никогда. Потому что сегодня не работают не только международные законы, не работают даже правила англосаксонского мира. Сегодня работает только право сильного", – подчеркнул эксперт.



Напомним, Казахстан и Франция совместно реализуют инициативу One Water Summit, которая состоится в декабре этого года с целью усиления сотрудничества по всем вызовам, связанным с водными ресурсами, дабы достичь самой жизненно важной цели устойчивого развития ООН: "Чистая вода и санитария для всех".