Пекин спасет Мьянму от распада, - Владимир Скосырев

01:26 06.11.2024

05.11.2024 19:46:00



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Глава военного режима просит помощи у Китая



Генерал Мин Аун Хлайн твердо держит власть в Мьянме в своих руках.

Старший генерал Мин Аун Хлайн, военачальник, стоящий во главе хунты в Мьянме (Бирма), прилетел в Куньмин, столицу китайской провинции Юньнань, которая граничит с Мьянмой. Он примет участие в трех международных конференциях, посвященных работе над проектами реки Меконг, которые выполняются при поддержке Китая. Такова официальная цель поездки генерала. На деле, по сообщениям прессы, он будет говорить с китайскими чиновниками о том, как КНР может помочь в борьбе с оппозиционными боевыми группировками, которые воюют с армией хунты. Масштабы столкновений настолько возросли, что это ставит под вопрос существование Мьянмы как единого государства.



Как передает агентство АР, Мин Аун Хлайн впервые посещает Китай после того, как армия в феврале 2021 года свергла избранное правительство Аун Сан Су Чжи и захватила власть. Армия Мьянмы потерпела беспрецедентные неудачи, особенно в районе, который находится рядом с КНР.



Китай это очень беспокоит. Ведь партизаны, выступающие под лозунгами демократии, и вооруженные группировки этнических меньшинств, которые порой действуют согласованно, захватили инициативу на фронтах страны. Как считают в Пекине, нестабильность в Мьянме ставит под угрозу его стратегические и торгово-экономические интересы в соседней стране. Тут обнаруживаются коренные различия в политике КНР и многих западных стран. После того как военные взяли власть, эти страны стали избегать контактов с Мьянмой или даже наложили на нее санкции. Но правительство Китая поддерживает хорошие рабочие отношения с военными Мьянмы.



ТВ Мьянмы передало, что старший генерал будет участвовать в трех саммитах по теме реки Меконг. Это "Субрегион Большой Меконг", "Стратегия экономической кооперации по реке Меконг, а также по рекам Иравади и Чао Прайя" и "Сотрудничество между Мьянмой, Камбоджей, Лаосом и Вьетнамом". Должны состояться переговоры с чиновниками китайского правительства о том, как "улучшить добрососедские связи двух государств в экономике и других секторах". Подоплека этой туманной формулировки состоит в том, что Китай наряду с Россией остается главным поставщиком оружия Мьянме. Причем Китай – главный торговый партнер Мьянмы. Он вложил миллиарды долларов в добычу полезных ископаемых, нефти, в газопроводы и другую инфраструктуру соседа.



Значение переговоров Мин Аун Хлайна в КНР трудно переоценить. Ведь это его первая поездка в КНР после переворота. Генерал был вынужден ограничить вояжи за рубеж. В 2021 году он присутствовал на встрече лидеров членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индонезии. А после этого посещал только Россию. АСЕАН тоже перестала приглашать высокопоставленных чиновников Мьянмы на свои конференции, поскольку хунта не желала вести переговоры с боевиками из оппозиционных группировок. И вот теперь одна из этих группировок под названием "Правительство национального единства" заявляет, что крайне обеспокоена визитом главы хунты в Китай.



Если отбросить словесную шелуху из этого заявления, то суть дела в том, что вооруженные боевые группы боятся, как бы Китай не начал оказывать военную помощь Мьянме. Тут много нюансов. Теневое "Правительство национального единства" было создано теми депутатами, которые были изгнаны из парламента хунтой в 2021 году. Они тесно связаны с партией Аун Сан Су Чжи, но, очевидно, не с ней самой. Ведь политик находится под домашним арестом. Но эта лауреат Нобелевской премии мира, которую Запад восхвалял за приверженность демократии, всегда выступала за дружбу с Китаем.



Так что же делать членам теневого правительства? Как бы они ни решили действовать, на положении в стране это вряд ли отразится. Ведь эта группа малочисленна. А группировки этнических меньшинств, напротив, серьезная сила на окраинах страны.



Как бы то ни было, Пекину есть о чем тревожиться. В октябре около здания консульства Китая в историческом городе Мандалай, воспетом Редьярдом Киплингом, произошел взрыв. Здание получило повреждения, жертв не было.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "У хунты с Китаем довольно сложные отношения. С другой стороны, Китай является для нее незаменимым партнером. Вот генерал и поехал договариваться о дальнейшем взаимодействии. А Пекин не присоединился к западным санкциям, но он и не одобрял однозначно переворот. Китай поддерживает связи со всеми группировками в Мьянме. Он хочет прекращения боестолкновений, хочет договоренностей. Китай считает, что нестабильность в Мьянме плохо влияет на его собственную безопасность. Другой важный момент: Китай осуществил значительные инвестиции в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых в Мьянме. Он импортирует из Мьянмы газ, проложил газопровод, ведущий к Индийскому океану. Вот почему Китай хочет стабилизации ситуации. Но никак нельзя говорить, что хунта – это марионетка Китая. Она действует самостоятельно".