 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.11.2024
02:53  Бегемотиха Му-Денг из зоопарка Кхао-Кхео в Таиланде однозначно предсказывает победу Трампа
01:36  Восточные сказки. Почему растет спрос на литературу из стран Азии
01:26  Пекин спасет Мьянму от распада, - Владимир Скосырев
01:24  Франция готова строить АЭС в Казахстане, - Виктория Панфилова
01:21  Кандидаты в президенты США опасно близки к "боевой ничьей", - Геннадий Петров
01:01  Турция списала Киргизии внешний долг более чем на 62 миллиона долларов. Все равно не заплатят...
00:59  В Германии раскрыли заговор сепаратистов и арестованы десятки желающих отделения Саксонии

00:57  Повелители мемов. В ночь после выборов мы результата скорее всего не узнаем, - Илья Титов
00:47  Закрывающаяся дверь в будущее десятилетие, которое определит ближайшие 70-80 лет, - Андрей Фурсов
00:39  Грузинская оппозиция хватается за фломастер. Оппонентам властей не удается поднять мощную волну протеста, - Г.Двали
00:24  ОПЕК сохраняет комфортные цены черного золота. Нефтегазовые доходы РФ увеличились до 9,5 триллиона рублей
00:16  Криминология американских выборов. политическая преступность и судьба Трампа до и после 5 ноября, - Вл.Овчинский
00:15  Нетаньягу неожиданно поменял главу Минобороны Израиля - Исраэль Кац вместо Йоава Галанта
00:13  Какие документы подписали президенты Казахстана и Франции
00:11  Эрдоган создает еще один повод для беспокойства Москвы, - Петр Акопов
00:10  Сдвигая континенты у БРИКС+ есть привлекательная перспектива, - Александр Агеев
00:05  "Грех распространенный, но кто без греха", - Путин о мате
00:02  Количество легальных трудовых мигрантов в России увеличилось на 41%
00:00  Путин согласился с идеей создать единые учебники русского языка
Вторник, 05.11.2024
18:11  Токаев обещает Макрону всяческие преференции для французов
17:07  В Литве убит (раздавлен фурой) главный по сбору донатов для ВСУ Новиков ("Казак")
16:17  Рос-олигарха и сенатора Шпигеля, осужденного на 11 лет, отпустили домой. Стал много кашлять
16:00  День крушения американской демократии. Выборы или хаос? - Владимир Овчинский
14:56  МЧС уговаривает алматинцев прекратить панику в родительских чатах и вернуться в дома
14:10  Пока в России праздновали День народного единства, в США готовятся встретить День народного раздора
13:13  Масштабный блэкаут в западно-казахстанском Актау и российской Махачкале
13:06  Российские вузы недостаточно представлены в медиапространстве стран ЦентрАзии
13:03  Земля тюрков не для турок. Имела ли Турция шансы получить власть над Центральной Азией, - Петр Бологов
13:00  Лучший автогонщик мира Макс Ферстаппен побил рекорды "Формулы-1"
12:57  Очередное землетрясение в Алматы: что должно быть в тревожном чемоданчике, как себя вести
12:41  Россия отказалась признавать Санду законным президентом Молдавии
12:34  Чем ответит молдавская оппозиция на жульничество Санду, - Олег Исайченко
12:29  Эволюция террора: От фанатиков и сект до государственного уровня (уроки истории), - М.Болтунов
12:26  Зверская армия. Каких животных обвиняют в работе на Россию
12:24  Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР
12:19  С Гретой Тунберг во главе. Грузинская оппозиция вышла на майдан
12:16  Вторая молодость Овечкина: забросил 860-ю шайбу в НХЛ
12:11  Виталий Аверьянов: Российские элиты - это дети третьей Смуты
12:10  Немецкий подводный археолог опроверг версию о подрыве "Севпотоков" украинцами
12:07  Калийный "ОПЕК": Лукашенко задумал поднять мировые цены на удобрения вместе с РФ
12:01  Бюллетень сомнения: в США стартуют президентские выборы, - Л.Самуна
12:00  Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента Молдавии
11:57  Ловушка под Курахово для ВСУ от русской армии
11:29  В КазМЧС озвучили подробности землетрясения в Алматы и области
11:19  Игорь Левитас: Кто ответит за Познера и прочих "детей Поволжья" на Первом канале РосТВ?
11:03  Разъединенные Штаты Америки. Самые непредсказуемые выборы входят в решающую стадию прямо сейчас
10:59  Коалиция абсурда. В Грузии началась вторая волна протестов оппозиции, - РГ
10:57  Олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф оказалась таки мужчиной
10:51  На Украине начали работать языковые патрули
10:48  В Алматы вновь не сработала система оповещения при землетрясении
10:11  В Алматы произошло землетрясение. Примерная магнитуда – 4,5
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пекин спасет Мьянму от распада, - Владимир Скосырев
01:26 06.11.2024

05.11.2024 19:46:00

Версия для печати
Обсудить на форуме
Глава военного режима просит помощи у Китая

Генерал Мин Аун Хлайн твердо держит власть в Мьянме в своих руках.
Старший генерал Мин Аун Хлайн, военачальник, стоящий во главе хунты в Мьянме (Бирма), прилетел в Куньмин, столицу китайской провинции Юньнань, которая граничит с Мьянмой. Он примет участие в трех международных конференциях, посвященных работе над проектами реки Меконг, которые выполняются при поддержке Китая. Такова официальная цель поездки генерала. На деле, по сообщениям прессы, он будет говорить с китайскими чиновниками о том, как КНР может помочь в борьбе с оппозиционными боевыми группировками, которые воюют с армией хунты. Масштабы столкновений настолько возросли, что это ставит под вопрос существование Мьянмы как единого государства.

Как передает агентство АР, Мин Аун Хлайн впервые посещает Китай после того, как армия в феврале 2021 года свергла избранное правительство Аун Сан Су Чжи и захватила власть. Армия Мьянмы потерпела беспрецедентные неудачи, особенно в районе, который находится рядом с КНР.

Китай это очень беспокоит. Ведь партизаны, выступающие под лозунгами демократии, и вооруженные группировки этнических меньшинств, которые порой действуют согласованно, захватили инициативу на фронтах страны. Как считают в Пекине, нестабильность в Мьянме ставит под угрозу его стратегические и торгово-экономические интересы в соседней стране. Тут обнаруживаются коренные различия в политике КНР и многих западных стран. После того как военные взяли власть, эти страны стали избегать контактов с Мьянмой или даже наложили на нее санкции. Но правительство Китая поддерживает хорошие рабочие отношения с военными Мьянмы.

ТВ Мьянмы передало, что старший генерал будет участвовать в трех саммитах по теме реки Меконг. Это "Субрегион Большой Меконг", "Стратегия экономической кооперации по реке Меконг, а также по рекам Иравади и Чао Прайя" и "Сотрудничество между Мьянмой, Камбоджей, Лаосом и Вьетнамом". Должны состояться переговоры с чиновниками китайского правительства о том, как "улучшить добрососедские связи двух государств в экономике и других секторах". Подоплека этой туманной формулировки состоит в том, что Китай наряду с Россией остается главным поставщиком оружия Мьянме. Причем Китай – главный торговый партнер Мьянмы. Он вложил миллиарды долларов в добычу полезных ископаемых, нефти, в газопроводы и другую инфраструктуру соседа.

Значение переговоров Мин Аун Хлайна в КНР трудно переоценить. Ведь это его первая поездка в КНР после переворота. Генерал был вынужден ограничить вояжи за рубеж. В 2021 году он присутствовал на встрече лидеров членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индонезии. А после этого посещал только Россию. АСЕАН тоже перестала приглашать высокопоставленных чиновников Мьянмы на свои конференции, поскольку хунта не желала вести переговоры с боевиками из оппозиционных группировок. И вот теперь одна из этих группировок под названием "Правительство национального единства" заявляет, что крайне обеспокоена визитом главы хунты в Китай.

Если отбросить словесную шелуху из этого заявления, то суть дела в том, что вооруженные боевые группы боятся, как бы Китай не начал оказывать военную помощь Мьянме. Тут много нюансов. Теневое "Правительство национального единства" было создано теми депутатами, которые были изгнаны из парламента хунтой в 2021 году. Они тесно связаны с партией Аун Сан Су Чжи, но, очевидно, не с ней самой. Ведь политик находится под домашним арестом. Но эта лауреат Нобелевской премии мира, которую Запад восхвалял за приверженность демократии, всегда выступала за дружбу с Китаем.

Так что же делать членам теневого правительства? Как бы они ни решили действовать, на положении в стране это вряд ли отразится. Ведь эта группа малочисленна. А группировки этнических меньшинств, напротив, серьезная сила на окраинах страны.

Как бы то ни было, Пекину есть о чем тревожиться. В октябре около здания консульства Китая в историческом городе Мандалай, воспетом Редьярдом Киплингом, произошел взрыв. Здание получило повреждения, жертв не было.

В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "У хунты с Китаем довольно сложные отношения. С другой стороны, Китай является для нее незаменимым партнером. Вот генерал и поехал договариваться о дальнейшем взаимодействии. А Пекин не присоединился к западным санкциям, но он и не одобрял однозначно переворот. Китай поддерживает связи со всеми группировками в Мьянме. Он хочет прекращения боестолкновений, хочет договоренностей. Китай считает, что нестабильность в Мьянме плохо влияет на его собственную безопасность. Другой важный момент: Китай осуществил значительные инвестиции в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых в Мьянме. Он импортирует из Мьянмы газ, проложил газопровод, ведущий к Индийскому океану. Вот почему Китай хочет стабилизации ситуации. Но никак нельзя говорить, что хунта – это марионетка Китая. Она действует самостоятельно".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730845560


Новости Казахстана
- Закон о реформировании судебной системы рассмотрят в Сенате
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам военно-патриотического воспитания
- Олжас Бектенов в Шанхае встретился с представителями ведущих китайских компаний: подписаны соглашения на $2,5 млрд
- Коридор в 8%: в Правительстве обсудили меры по сдерживанию инфляции до конца года
- Акимат Мангистауской области и нефтяные компании подписали меморандум по поддержке сельхозтоваропроизводителей
- Об официальном визите Министра иностранных дел Казахстана в Республику Корея
- По специальной экономической зоне Alatau будет налажено сотрудничество с Китайским институтом развития
- Министры культуры Казахстана и Франции подписали ряд важных соглашений о сотрудничестве в сфере культуры
- Кадровые перестановки
- МВД: Ликвидирована ячейка экстремистской организации в Туркестанской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  