Восточные сказки. Почему растет спрос на литературу из стран Азии

01:36 06.11.2024

5.11.2024,



В России продолжается рост спроса на книги авторов из Китая, Кореи, Японии и других стран Азии. Это преимущественно молодежный тренд, его локомотивом выступают китайские новеллы и комиксы. В то же время растет интерес к фантастике и даже классической литературе стран Востока. Опрошенные "Ъ-Review" издатели говорят, что идут за аудиторией, и рассказывают, что закупать права в Азии не всегда проще, чем на Западе, даже с учетом санкций.



Как растет сегмент

В России растет интерес к литературе из Азии, рассказали "Ъ-Review" участники рынка. Это книги из Китая, Японии, Кореи, Тайваня и других стран, уточняет руководитель по стратегическому развитию отдела управления продуктом издательства МИФ Ольга Киселева. "Тренду уже два года. Два года назад был резкий скачок, а в этом году прирост не такой выраженный, потому что паровоз уже разогнался. На данный момент прирост (по продажам год к году.- "Ъ-Review") составляет около 6%. Сюда относится как художественная литература, так и азиатские комиксы",- говорит она.



Издательства в целом закупают больше прав из Азии в связи с сокращением западных поставок, продолжает Ольга Киселева. "Мы также видим, что на Западе пока не появляется новых интересных крупных трендов, а в Азии они есть. Только что закончилась Франкфуртская книжная ярмарка, и она показала, что азиатские страны привезли много интересного для российского и западного рынков, а западные правообладатели привезли меньшее количество интересных новинок",- говорит госпожа Киселева. В продвижение азиатских новинок издательства все больше инвестируют, продолжает эксперт: "Это и производство мерча, и производство цветных иллюстраций, суперобложки, разные коллаборации".



В топ-100 художественной литературы в сети книжных магазинов "Читай-город" за 2024 год 23 книги - азиатских авторов, говорят в сети: "Этот тренд задают в основном молодые люди от 16 лет, которые любят аниме, мангу, китайское фэнтези, корейские вебтуны".



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Развитию тренда способствует общий интерес к азиатской культуре со стороны множества стран (не только России), выпуск большого количества дорам, аниме, сетевых комиксов, развитие культуры косплея и фандомов - и издатели отвечают на растущий читательский запрос, подтверждают в департаменте художественной литературы издательства АСТ. "Так, в этом году мы выпустили на 60% больше наименований азиатских романов и новелл, чем в прошлом году. А количество проданных экземпляров в 2024 году увеличилось на 79%",- рассказали в издательстве.



В художественной редакции издательства "Эксмо" также отмечают стабильный рост интереса к авторам из Азии, особенно из Китая и Японии. "Прирост в штуках год к году (девять месяцев 2024-го vs девять месяцев 2023-го) составляет 76%. Наибольший интерес у читателей в 2024 году вызывают произведения китайских авторов - их стали покупать почти в два раза больше, чем в прошлом году (рост 92% в количественном показателе)",- рассказали в "Эксмо".



Уютные рассказы

Самые востребованные книги в сегменте, по словам издателей,- это новеллы из Китая, именно по ним наблюдается самый большой прирост в 2024 году. "Китай, безусловно, лидирует в этом тренде. Возможно, дело в сильнейшей государственной поддержке и грантах, которые они предлагают издателям. Но, может быть, просто китайская литература созвучна русскому читателю",- говорит издатель "Дома историй" Ирина Рябцова.



Согласно Всероссийскому книжному рейтингу за первое полугодие 2024 года, самый популярный автор в России - Мосян Тунсю: в рейтинге - цикл китайской писательницы "Благословение небожителей", героическое фэнтези на основе китайской мифологии, отмечают в "Эксмо". В АСТ отмечают спрос на книги китайской писательницы Цзюлу Фэйсян ("Защити сердце", "Синий шепот", "Легенда о Чжаояо"). "Эти фэнтези-книги можно отнести к хилинг-романам - тем, что дарят читателю ощущение уюта и исцеления души",- отмечают в АСТ.



Популярны новеллы и из других стран. "У нас колоссальный рост по продажам показывает корейская книга "Единственный конец злодейки - смерть". В издательстве МИФ книга выходит в двух форматах: новелла и комиксы",- говорит Ольга Киселева. Формат новеллы становится настолько популярным, что, даже если книгу по законам этого жанра пишет российский автор, она все равно, скорее всего, будет очень востребована, отмечает госпожа Киселева: "Пример - книга "Злодейский путь!.. Том 1–2", новелла в атмосфере китайского фэнтези с тиражом больше 600 тыс. экземпляров".



Продажи новелл растут и в электронном формате. Сергей Анурьев, гендиректор ГК "Литрес", оценивает рост сегмента год к году (январь-сентябрь 2024-го) в 173%. В "Литресе" также отмечают рост ориентальных новелл, созданных российскими авторами "под Азию". "Эта категория год к году приросла на впечатляющие 477%. Топовые позиции здесь занимают Елена Кондрацкая с трилогией "Сны Истока"", Эл Моргот с циклом "Злодейский путь", Ангелина и Вероника Шэн с "Канашибари"",- говорит господин Анурьев. Российские авторы вдохновляются прежде всего китайскими новеллами и такими авторами, как Мосян Тунсю, Priest, Мэн Си Ши, Жоубао Бучи Жоу, добавил он.



Не только новеллы

Сохраняется интерес к художественной литературе из Азии самых разных жанров, говорит контент-директор книжного сервиса "Строки" Екатерина Панченко: "Япония традиционно поставляет первоклассные детективы и триллеры. Вручение Нобелевской премии этого года корейской писательнице Хан Ган подстегнуло интерес к современной прозе Кореи. А китайский писатель Лю Цысинь вернул мировому книжному сообществу моду на научную фантастику".



В Wildberries также отмечают популярность китайского научного фантаста Лю Цисиня с книгой "Задача трех тел" и японского автора детективов Содзи Симады. Юлия Мишкуц, руководитель по контенту "Яндекс Книг", отмечает книгу "Прачечная, стирающая печали" Ким Чжи Юн: "Южнокорейская книга-надежда стала самой быстрорастущей художественной книгой лета по количеству читающих и слушающих подписчиков "Яндекс Книг"".



Новый тренд 2024 года - хилинг-романы, или "хюгге по-корейски", отмечают в пресс-службе сети "Читай-город-Буквоед": "Это небольшие уютные истории о комфортной жизни и поиске своего места в мире. Самым популярным представителем южнокорейской литературы в сети "Читай-город" в сентябре стал хилинг-роман "Магазин шаговой недоступности" Ким Хоена".



Участники рынка также говорят о сохранении интереса к манге. Абсолютный лидер продаж на Ozon в этом году - манга Акутами Гэгэ "Магическая битва. Книга 1. Двуликий Сукуна. Проклятый плод", говорят в пресс-службе маркетплейса. "Несмотря на небольшое падение продаж в штуках японской манги (–1,54%), в топ-100 по-прежнему остаются популярные тайтлы: "Магическая битва" Гэгэ Акутами, "Берсерк" Кэнтаро Миуры и "One Piece. Большой куш" Эйитиро Оды",- говорят в пресс-службе сети "Читай-город-Буквоед".



В АСТ отмечают, что с 2022 года особенно быстро растет также ниша вебтунов (корейские комиксы, которые сначала публикуются в сети). "В 2024 году доля вебтунов займет порядка 57% от всех выпущенных комиксов в департаменте художественной литературы издательства АСТ. В 2024 году показывают высокие тиражи книга "Однажды я стала принцессой" - самый популярный в Корее вебтун жанра "седзе" (для девушек в возрасте 12–18 лет) и поджанра "исекай" ("реинкарнация, магическое перемещение")",- отмечают в издательстве.



Мария Бахонкина, управляющий директор издательства "Азбука" в Санкт-Петербурге, отмечает интерес к китайской классической литературе. "Мы издаем три из четырех классических романов - "Троецарствие", "Сон в красном тереме" и "Путешествие на Запад"). Несмотря на объем, эти книги занимают лидирующие строчки продаж, постоянно допечатываются, а "Путешествие на Запад" (массивный двухтомник на 2176 страниц мелкого текста), вышедшее в конце августа, сразу заняло первую строчку хит-парада объединенной розничной сети "Читай-город-Буквоед"",- рассказала она.



По словам директора "АСТ нонфикшн" Евгении Лариной, в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года общие отгрузки книг, связанных с Японией, выросли на 84%. Наибольший интерес у читателей вызывают книги по искусству, истории и мифологии Японии, а также поэтические сборники хокку. В импринте "Лингва" (входит в "АСТ нонфикшн", выпускает учебную и справочную литературу по русскому и иностранным языкам) отмечают, что растет спрос на пособия по китайскому, корейскому и японскому языкам.



Что будет дальше

Издатели действительно активно работают с японскими, корейскими и китайскими правообладателями, но сказать, что закупка прав происходит легче, чем на европейском или англоязычном рынке, было бы преувеличением, отмечает Екатерина Панченко: "Азиатские права стоят значительно дороже; связи на этих рынках слабее, специалистов по подбору и переводам значительно меньше. Например, японский рынок прав - довольно закрытый, репутация там важнее всего остального, и тут у российских издателей часто возникают трудности даже на начальном этапе знакомства. Но интерес аудитории большой, поэтому рынок старательно преодолевает сложности".



Опрошенные "Ъ-Review" издательства намерены больше инвестировать в сегмент. "Мы планируем увеличивать закупки из стран Азии. Азиатские тренды очень откликаются молодежи. Сейчас, по сути, есть три больших тренда: русская и зарубежная классика, книги региональных авторов и о регионах России и азиатская литература",- резюмирует Ольга Киселева. "Мы чувствуем себя сейчас намного ближе к азиатским трендам, чем несколько лет назад",- отметила она.



В "Доме историй" также планируют увеличивать закупку прав из стран Азии и Ближнего Востока, хотя и ограничены количеством переводчиков с этих языков, говорит Ирина Рябцова. "Да, отчасти из-за санкций и отказа части западных издателей продавать права в Россию. Но я бы не сказала, что именно это оказало значительное влияние на развитие тренда на восточную литературу. Читателю нравится сеттинг произведений, глубокие персонажи, неклишированные диалоги и совершенно небанальные повороты сюжета, которыми отличаются эти книги",- добавила она.



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Валерия Лебедева