 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.11.2024
02:53  Бегемотиха Му-Денг из зоопарка Кхао-Кхео в Таиланде однозначно предсказывает победу Трампа
01:36  Восточные сказки. Почему растет спрос на литературу из стран Азии
01:26  Пекин спасет Мьянму от распада, - Владимир Скосырев
01:24  Франция готова строить АЭС в Казахстане, - Виктория Панфилова
01:21  Кандидаты в президенты США опасно близки к "боевой ничьей", - Геннадий Петров
01:01  Турция списала Киргизии внешний долг более чем на 62 миллиона долларов. Все равно не заплатят...
00:59  В Германии раскрыли заговор сепаратистов и арестованы десятки желающих отделения Саксонии

00:57  Повелители мемов. В ночь после выборов мы результата скорее всего не узнаем, - Илья Титов
00:47  Закрывающаяся дверь в будущее десятилетие, которое определит ближайшие 70-80 лет, - Андрей Фурсов
00:39  Грузинская оппозиция хватается за фломастер. Оппонентам властей не удается поднять мощную волну протеста, - Г.Двали
00:24  ОПЕК сохраняет комфортные цены черного золота. Нефтегазовые доходы РФ увеличились до 9,5 триллиона рублей
00:16  Криминология американских выборов. политическая преступность и судьба Трампа до и после 5 ноября, - Вл.Овчинский
00:15  Нетаньягу неожиданно поменял главу Минобороны Израиля - Исраэль Кац вместо Йоава Галанта
00:13  Какие документы подписали президенты Казахстана и Франции
00:11  Эрдоган создает еще один повод для беспокойства Москвы, - Петр Акопов
00:10  Сдвигая континенты у БРИКС+ есть привлекательная перспектива, - Александр Агеев
00:05  "Грех распространенный, но кто без греха", - Путин о мате
00:02  Количество легальных трудовых мигрантов в России увеличилось на 41%
00:00  Путин согласился с идеей создать единые учебники русского языка
Вторник, 05.11.2024
18:11  Токаев обещает Макрону всяческие преференции для французов
17:07  В Литве убит (раздавлен фурой) главный по сбору донатов для ВСУ Новиков ("Казак")
16:17  Рос-олигарха и сенатора Шпигеля, осужденного на 11 лет, отпустили домой. Стал много кашлять
16:00  День крушения американской демократии. Выборы или хаос? - Владимир Овчинский
14:56  МЧС уговаривает алматинцев прекратить панику в родительских чатах и вернуться в дома
14:10  Пока в России праздновали День народного единства, в США готовятся встретить День народного раздора
13:13  Масштабный блэкаут в западно-казахстанском Актау и российской Махачкале
13:06  Российские вузы недостаточно представлены в медиапространстве стран ЦентрАзии
13:03  Земля тюрков не для турок. Имела ли Турция шансы получить власть над Центральной Азией, - Петр Бологов
13:00  Лучший автогонщик мира Макс Ферстаппен побил рекорды "Формулы-1"
12:57  Очередное землетрясение в Алматы: что должно быть в тревожном чемоданчике, как себя вести
12:41  Россия отказалась признавать Санду законным президентом Молдавии
12:34  Чем ответит молдавская оппозиция на жульничество Санду, - Олег Исайченко
12:29  Эволюция террора: От фанатиков и сект до государственного уровня (уроки истории), - М.Болтунов
12:26  Зверская армия. Каких животных обвиняют в работе на Россию
12:24  Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР
12:19  С Гретой Тунберг во главе. Грузинская оппозиция вышла на майдан
12:16  Вторая молодость Овечкина: забросил 860-ю шайбу в НХЛ
12:11  Виталий Аверьянов: Российские элиты - это дети третьей Смуты
12:10  Немецкий подводный археолог опроверг версию о подрыве "Севпотоков" украинцами
12:07  Калийный "ОПЕК": Лукашенко задумал поднять мировые цены на удобрения вместе с РФ
12:01  Бюллетень сомнения: в США стартуют президентские выборы, - Л.Самуна
12:00  Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента Молдавии
11:57  Ловушка под Курахово для ВСУ от русской армии
11:29  В КазМЧС озвучили подробности землетрясения в Алматы и области
11:19  Игорь Левитас: Кто ответит за Познера и прочих "детей Поволжья" на Первом канале РосТВ?
11:03  Разъединенные Штаты Америки. Самые непредсказуемые выборы входят в решающую стадию прямо сейчас
10:59  Коалиция абсурда. В Грузии началась вторая волна протестов оппозиции, - РГ
10:57  Олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф оказалась таки мужчиной
10:51  На Украине начали работать языковые патрули
10:48  В Алматы вновь не сработала система оповещения при землетрясении
10:11  В Алматы произошло землетрясение. Примерная магнитуда – 4,5
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Восточные сказки. Почему растет спрос на литературу из стран Азии
01:36 06.11.2024

5.11.2024,

В России продолжается рост спроса на книги авторов из Китая, Кореи, Японии и других стран Азии. Это преимущественно молодежный тренд, его локомотивом выступают китайские новеллы и комиксы. В то же время растет интерес к фантастике и даже классической литературе стран Востока. Опрошенные "Ъ-Review" издатели говорят, что идут за аудиторией, и рассказывают, что закупать права в Азии не всегда проще, чем на Западе, даже с учетом санкций.

Как растет сегмент
В России растет интерес к литературе из Азии, рассказали "Ъ-Review" участники рынка. Это книги из Китая, Японии, Кореи, Тайваня и других стран, уточняет руководитель по стратегическому развитию отдела управления продуктом издательства МИФ Ольга Киселева. "Тренду уже два года. Два года назад был резкий скачок, а в этом году прирост не такой выраженный, потому что паровоз уже разогнался. На данный момент прирост (по продажам год к году.- "Ъ-Review") составляет около 6%. Сюда относится как художественная литература, так и азиатские комиксы",- говорит она.

Издательства в целом закупают больше прав из Азии в связи с сокращением западных поставок, продолжает Ольга Киселева. "Мы также видим, что на Западе пока не появляется новых интересных крупных трендов, а в Азии они есть. Только что закончилась Франкфуртская книжная ярмарка, и она показала, что азиатские страны привезли много интересного для российского и западного рынков, а западные правообладатели привезли меньшее количество интересных новинок",- говорит госпожа Киселева. В продвижение азиатских новинок издательства все больше инвестируют, продолжает эксперт: "Это и производство мерча, и производство цветных иллюстраций, суперобложки, разные коллаборации".

В топ-100 художественной литературы в сети книжных магазинов "Читай-город" за 2024 год 23 книги - азиатских авторов, говорят в сети: "Этот тренд задают в основном молодые люди от 16 лет, которые любят аниме, мангу, китайское фэнтези, корейские вебтуны".

5


Развитию тренда способствует общий интерес к азиатской культуре со стороны множества стран (не только России), выпуск большого количества дорам, аниме, сетевых комиксов, развитие культуры косплея и фандомов - и издатели отвечают на растущий читательский запрос, подтверждают в департаменте художественной литературы издательства АСТ. "Так, в этом году мы выпустили на 60% больше наименований азиатских романов и новелл, чем в прошлом году. А количество проданных экземпляров в 2024 году увеличилось на 79%",- рассказали в издательстве.

В художественной редакции издательства "Эксмо" также отмечают стабильный рост интереса к авторам из Азии, особенно из Китая и Японии. "Прирост в штуках год к году (девять месяцев 2024-го vs девять месяцев 2023-го) составляет 76%. Наибольший интерес у читателей в 2024 году вызывают произведения китайских авторов - их стали покупать почти в два раза больше, чем в прошлом году (рост 92% в количественном показателе)",- рассказали в "Эксмо".

Уютные рассказы
Самые востребованные книги в сегменте, по словам издателей,- это новеллы из Китая, именно по ним наблюдается самый большой прирост в 2024 году. "Китай, безусловно, лидирует в этом тренде. Возможно, дело в сильнейшей государственной поддержке и грантах, которые они предлагают издателям. Но, может быть, просто китайская литература созвучна русскому читателю",- говорит издатель "Дома историй" Ирина Рябцова.

Согласно Всероссийскому книжному рейтингу за первое полугодие 2024 года, самый популярный автор в России - Мосян Тунсю: в рейтинге - цикл китайской писательницы "Благословение небожителей", героическое фэнтези на основе китайской мифологии, отмечают в "Эксмо". В АСТ отмечают спрос на книги китайской писательницы Цзюлу Фэйсян ("Защити сердце", "Синий шепот", "Легенда о Чжаояо"). "Эти фэнтези-книги можно отнести к хилинг-романам - тем, что дарят читателю ощущение уюта и исцеления души",- отмечают в АСТ.

Популярны новеллы и из других стран. "У нас колоссальный рост по продажам показывает корейская книга "Единственный конец злодейки - смерть". В издательстве МИФ книга выходит в двух форматах: новелла и комиксы",- говорит Ольга Киселева. Формат новеллы становится настолько популярным, что, даже если книгу по законам этого жанра пишет российский автор, она все равно, скорее всего, будет очень востребована, отмечает госпожа Киселева: "Пример - книга "Злодейский путь!.. Том 1–2", новелла в атмосфере китайского фэнтези с тиражом больше 600 тыс. экземпляров".

Продажи новелл растут и в электронном формате. Сергей Анурьев, гендиректор ГК "Литрес", оценивает рост сегмента год к году (январь-сентябрь 2024-го) в 173%. В "Литресе" также отмечают рост ориентальных новелл, созданных российскими авторами "под Азию". "Эта категория год к году приросла на впечатляющие 477%. Топовые позиции здесь занимают Елена Кондрацкая с трилогией "Сны Истока"", Эл Моргот с циклом "Злодейский путь", Ангелина и Вероника Шэн с "Канашибари"",- говорит господин Анурьев. Российские авторы вдохновляются прежде всего китайскими новеллами и такими авторами, как Мосян Тунсю, Priest, Мэн Си Ши, Жоубао Бучи Жоу, добавил он.

Не только новеллы
Сохраняется интерес к художественной литературе из Азии самых разных жанров, говорит контент-директор книжного сервиса "Строки" Екатерина Панченко: "Япония традиционно поставляет первоклассные детективы и триллеры. Вручение Нобелевской премии этого года корейской писательнице Хан Ган подстегнуло интерес к современной прозе Кореи. А китайский писатель Лю Цысинь вернул мировому книжному сообществу моду на научную фантастику".

В Wildberries также отмечают популярность китайского научного фантаста Лю Цисиня с книгой "Задача трех тел" и японского автора детективов Содзи Симады. Юлия Мишкуц, руководитель по контенту "Яндекс Книг", отмечает книгу "Прачечная, стирающая печали" Ким Чжи Юн: "Южнокорейская книга-надежда стала самой быстрорастущей художественной книгой лета по количеству читающих и слушающих подписчиков "Яндекс Книг"".

Новый тренд 2024 года - хилинг-романы, или "хюгге по-корейски", отмечают в пресс-службе сети "Читай-город-Буквоед": "Это небольшие уютные истории о комфортной жизни и поиске своего места в мире. Самым популярным представителем южнокорейской литературы в сети "Читай-город" в сентябре стал хилинг-роман "Магазин шаговой недоступности" Ким Хоена".

Участники рынка также говорят о сохранении интереса к манге. Абсолютный лидер продаж на Ozon в этом году - манга Акутами Гэгэ "Магическая битва. Книга 1. Двуликий Сукуна. Проклятый плод", говорят в пресс-службе маркетплейса. "Несмотря на небольшое падение продаж в штуках японской манги (–1,54%), в топ-100 по-прежнему остаются популярные тайтлы: "Магическая битва" Гэгэ Акутами, "Берсерк" Кэнтаро Миуры и "One Piece. Большой куш" Эйитиро Оды",- говорят в пресс-службе сети "Читай-город-Буквоед".

В АСТ отмечают, что с 2022 года особенно быстро растет также ниша вебтунов (корейские комиксы, которые сначала публикуются в сети). "В 2024 году доля вебтунов займет порядка 57% от всех выпущенных комиксов в департаменте художественной литературы издательства АСТ. В 2024 году показывают высокие тиражи книга "Однажды я стала принцессой" - самый популярный в Корее вебтун жанра "седзе" (для девушек в возрасте 12–18 лет) и поджанра "исекай" ("реинкарнация, магическое перемещение")",- отмечают в издательстве.

Мария Бахонкина, управляющий директор издательства "Азбука" в Санкт-Петербурге, отмечает интерес к китайской классической литературе. "Мы издаем три из четырех классических романов - "Троецарствие", "Сон в красном тереме" и "Путешествие на Запад"). Несмотря на объем, эти книги занимают лидирующие строчки продаж, постоянно допечатываются, а "Путешествие на Запад" (массивный двухтомник на 2176 страниц мелкого текста), вышедшее в конце августа, сразу заняло первую строчку хит-парада объединенной розничной сети "Читай-город-Буквоед"",- рассказала она.

По словам директора "АСТ нонфикшн" Евгении Лариной, в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года общие отгрузки книг, связанных с Японией, выросли на 84%. Наибольший интерес у читателей вызывают книги по искусству, истории и мифологии Японии, а также поэтические сборники хокку. В импринте "Лингва" (входит в "АСТ нонфикшн", выпускает учебную и справочную литературу по русскому и иностранным языкам) отмечают, что растет спрос на пособия по китайскому, корейскому и японскому языкам.

Что будет дальше
Издатели действительно активно работают с японскими, корейскими и китайскими правообладателями, но сказать, что закупка прав происходит легче, чем на европейском или англоязычном рынке, было бы преувеличением, отмечает Екатерина Панченко: "Азиатские права стоят значительно дороже; связи на этих рынках слабее, специалистов по подбору и переводам значительно меньше. Например, японский рынок прав - довольно закрытый, репутация там важнее всего остального, и тут у российских издателей часто возникают трудности даже на начальном этапе знакомства. Но интерес аудитории большой, поэтому рынок старательно преодолевает сложности".

Опрошенные "Ъ-Review" издательства намерены больше инвестировать в сегмент. "Мы планируем увеличивать закупки из стран Азии. Азиатские тренды очень откликаются молодежи. Сейчас, по сути, есть три больших тренда: русская и зарубежная классика, книги региональных авторов и о регионах России и азиатская литература",- резюмирует Ольга Киселева. "Мы чувствуем себя сейчас намного ближе к азиатским трендам, чем несколько лет назад",- отметила она.

В "Доме историй" также планируют увеличивать закупку прав из стран Азии и Ближнего Востока, хотя и ограничены количеством переводчиков с этих языков, говорит Ирина Рябцова. "Да, отчасти из-за санкций и отказа части западных издателей продавать права в Россию. Но я бы не сказала, что именно это оказало значительное влияние на развитие тренда на восточную литературу. Читателю нравится сеттинг произведений, глубокие персонажи, неклишированные диалоги и совершенно небанальные повороты сюжета, которыми отличаются эти книги",- добавила она.

Этот текст - часть нового проекта ИД "Коммерсантъ", посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок - на странице Review.

Валерия Лебедева

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730846160


Новости Казахстана
- Закон о реформировании судебной системы рассмотрят в Сенате
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам военно-патриотического воспитания
- Олжас Бектенов в Шанхае встретился с представителями ведущих китайских компаний: подписаны соглашения на $2,5 млрд
- Коридор в 8%: в Правительстве обсудили меры по сдерживанию инфляции до конца года
- Акимат Мангистауской области и нефтяные компании подписали меморандум по поддержке сельхозтоваропроизводителей
- Об официальном визите Министра иностранных дел Казахстана в Республику Корея
- По специальной экономической зоне Alatau будет налажено сотрудничество с Китайским институтом развития
- Министры культуры Казахстана и Франции подписали ряд важных соглашений о сотрудничестве в сфере культуры
- Кадровые перестановки
- МВД: Ликвидирована ячейка экстремистской организации в Туркестанской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  