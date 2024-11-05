В Тель-Авиве после увольнения министра обороны начались беспорядки

06:26 06.11.2024

Тысячи протестующих устроили беспорядки в центре Тель-Авива во вторник вечером после решения премьер-министра Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта. центральное шоссе города перекрыто активистами, на проезжей части горят костры, передает корреспондент РИА Новости.

Движение в городе парализовано уже несколько часов. Жители начали выходить на улицы сразу после объявления премьера о кадровых перестановках в кабмине. Призвал граждан начать протесты и лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид.



Шоссе Аялон перекрыто в районе комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб минобороны. Ранее в течение года активисты еженедельно проводили в этом районе многотысячные акции протеста.



Протестующие и оппозиция полагают, что решение Нетаньяху уволить Галанта связано в том числе с тем, что премьер пытается не допустить ситуации, при которой ультраортодоксов начнут массово призывать на регулярную службу в армию, и таким образом укрепить правящую коалицию. Галант является сторонником призыва ортодоксов и утверждает, что это отвечало бы нынешним интересам безопасности страны, а религиозные партии в правящей коалиции Нетаньяху выступают против такого призыва.



Ранее во вторник Нетаньяху объявил об увольнении Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. Пост министра обороны займет нынешний глава МИД Исраэль Кац. Возглавить дипведомство предложено министру без портфеля Гидеону Саару.