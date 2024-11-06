Подладить диалог: Ирак может стать площадкой для примирения Сирии и Турции

07:29 06.11.2024 Что происходит в отношениях Дамаска и Анкары и почему их нормализация важна для России



6 ноября 2024,

Альберт Калашян



Россия поддерживает Ирак в качестве площадки для нормализации сирийско-турецких отношений. Об этом "Известиям" заявил глава российской дипмиссии в Багдаде Эльбрус Кутрашев. Однако, по его словам, ключевой проблемой, мешающей началу переговоров, остается присутствие турецких войск в северных провинциях Сирии - Анкара пока не дает гарантий их вывода. Налаживание отношений между Сирией и Турцией может состояться и по астанинской формуле - в случае необходимости Москва готова собраться в таком формате, заявил источник "Известий" в дипломатических кругах. Какие нерешенные проблемы остаются в отношениях между двумя соседними странами - в материале "Известий".



Посредничество для нормализации между Сирией и Турцией

Россия поддерживает Ирак в качестве площадки для восстановления отношений между Сирией и Турцией, сказал "Известиям" глава российской дипмиссии в Багдаде Эльбрус Кутрашев.



- У нас как у Российской Федерации никогда не было эгоистического желания все завязать на себя. В части сирийского досье мы приветствуем усилия любых государств, в том числе в контексте нормализации Сирии и Турции, - отметил посол.



Ранее сирийская газета Al-Watan и иракское агентство Shafaq News сообщали, что Багдад станет местом проведения переговоров между Сирией и Турцией с целью нормализации двусторонних отношений.



- Что касается Ирака в качестве площадки, Москва это категорически поддерживает. Готовы в этом содействовать при необходимости. Но турки пока не готовы давать гарантии о выводе своих войск из Сирии. Пока не найдено решение этой ключевой проблемы, с которой начинается нормализация, говорить о какой-то площадке преждевременно, - добавил Эльбрус Кутрашев.



3 октября глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в интервью газете Hurriyet, что в Анкаре пока не видят готовности к налаживанию отношений со стороны президента Сирии Башара Асада.



При этом высокопоставленный источник "Известий" сообщил, что основу для сирийско-турецкой нормализации может составить астанинская платформа.



- Сирия и Турция заявляют о намерении обсуждать компромиссы. В случае необходимости у нас есть астанинский формат, и мы всегда готовы собраться для взаимодействия, - отметил собеседник издания.



Астанинский формат - это международный механизм переговоров по урегулированию сирийского конфликта, который был инициирован Россией, Турцией и Ираном. Название происходит от столицы Казахстана - Астаны, где с 2017 года начались регулярные встречи стран-гарантов для создания условий прекращения огня, улучшения гуманитарной ситуации и поиска политического решения конфликта.



Разрыв сирийско-турецких отношений

После начала протестов в Сирии в 2011 году Турция стремилась сохранить диалог с сирийским правительством, поддерживала двусторонние контакты. В Анкаре рассматривали "арабскую весну" как возможность для усиления своего влияния в регионе. Но после того, как в августе 2011 года сирийские правительственные войска подавили мирные протесты в Хаме, позиция турецкого руководства серьезным образом изменилась. Уже в сентябре Ахмет Давутоглу, занимавший тогда пост министра иностранных дел Турции, объявил о приостановке всех торговых и иных соглашений с Сирией. С тех пор турецкое руководство взяло курс на свержение Башара Асада.



С этой целью Турция спонсировала антиправительственные вооруженные группировки, а ее территория стала хабом для проникновения в Сирию террористических элементов при координации с турецкой разведкой MIT. Кроме того, Анкара финансировала ИГИЛ (запрещенная в РФ организация), покупая у террористов нефть с захваченных территорий Сирии. Об этом ранее, в частности, заявляли в МИД РФ.



С 2016 года Турция начала пересматривать свою внешнюю политику в отношении Сирии. Ситуация на фронте менялась в худшую для антиправительственных сил сторону, возникла угроза усиления курдского влияния на северо-востоке страны.



Турция провела несколько крупных военных операций на севере Сирии, чтобы не допустить создания курдского анклава вдоль своей границы. Сейчас турецкие войска дислоцируются в Идлибе, Африне, Эль-Бабе и территории между Тель-Абъядом и Рас-аль-Айном. Анкара объясняет свое военное присутствие в Сирии не только защитой оппозиционных Центральному Дамаску сил, но и необходимостью бороться с отрядами Рабочей партии Курдистана (РПК), которую турецкие власти считают террористической организацией, и связанными с ней "Сирийскими демократическими силами", поддерживаемыми США.



Диалог между Дамаском и Анкарой налаживается

В то же время Анкара посылала сигналы о готовности вести переговоры с сирийскими властями. В последние годы начался процесс нормализации отношений между соседними государствами.



В 2022 году состоялся первый официальный контакт между сирийскими и турецкими представителями за 10 лет. Тогда в Москве прошла встреча министров обороны и глав разведок САР и Турции. В 2023 году также в России состоялась встреча на уровне министров иностранных дел. Одним из главных инициаторов налаживания диалога между Турцией и Сирией выступает Россия, которая пытается вывести своего ближневосточного союзника из региональной изоляции.



Летом 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД Хакан Фидан определяет план по восстановлению отношений Анкары и Дамаска. Сирийский МИД в ответ заметил, что нормализация должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года. Сам Асад говорил, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам.



- Нормализации между странами препятствует наличие в Турции крыла, которое считает, что военный контроль над севером Сирии должен быть сохранен. Среди таких фигур - министр обороны Яшар Гюлер и глава разведки Ибрагим Калын, - отметил в беседе с "Известиями" сирийский политолог Омар Рахмон.



В июле Реджеп Тайип Эрдоган допустил принятие "дополнительных шагов" со стороны Анкары для установления мира в Сирии. Позднее турецкий лидер сообщил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным может пригласить Башара Асада на трехстороннюю встречу для начала нового процесса нормализации.



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Сам сирийский лидер, выступая перед парламентом страны в августе, подчеркнул, что краеугольным камнем для Дамаска остается "выход Турции с сирийской территории и прекращение поддержки ею террористических формирований".



- Такой подход сирийского режима на самом деле означает, что он даже не хочет сидеть за столом переговоров с Турцией. Когда мы смотрим на реальность "на земле" и ​​угрозы, с которыми сталкивается Турция из Сирии (РПК, шиитские ополченцы, ИГИЛ, беженцы), можно понять, что о выводе войск и речи не идет, - сказал "Известиям" специалист Фонда политических, экономических и социальных исследований Турции (SETA) Кутлухан Горючу.



По его словам, для Турции очень чувствительны прежде всего проблемы РПК и сирийских беженцев.



- При наличии в Сирии руководства, которое будет стабильно оказывать Турции содействие по этим вопросам, прогресс в переговорах может быть достигнут, - резюмировал Кутлухан Горючу.



Однако сирийский эксперт Мухаммед Надир Аль-Амри в беседе с "Известиями" отметил: восстановление отношений требует и от Турции шагов, которые бы укрепили доверие сирийского руководства - это прекращение поддержки организаций, которые Дамаск считает террористическими, объявление или начало вывода войск с территории Сирии.



В августе телеканал CNN Türk сообщил со ссылкой на турецкие дипломатические источники, что Анкара определила четыре условия для налаживания отношений с Дамаском, а турецкие войска не покинут сирийскую территорию без их выполнения. Турция ожидает от Сирии очистки территорий от курдских элементов, которые она считает террористическими, национальное примирение с оппозицией и восстановление работы конституционного комитета, создание условий для безопасного возвращения беженцев, продолжение поставок гумпомощи на подконтрольные оппозицией территории.



Роль России в сирийско-турецкой нормализации

2 августа заместитель директора российского Центра примирения в Сирии Олег Игнасюк объявил о создании совместной российско-сирийской военной базы в Айн аль-Арабе, что, по его словам, согласуется с мерами по мониторингу прекращения огня между конфликтующими сторонами. По данным сирийской газеты Al-Watan, создание этой базы должно было гарантировать, что Турция не будет совершать враждебные действия на сирийской территории.



Анкара приветствовала этот шаг, турецкое минобороны оценило его как ослабление влияния "террористической организации в регионе" (речь идет о прокурдских "Сирийских демократических силах"). Тогда же впервые с сентября 2023 года возобновилось совместное российско-турецкое патрулирование на севере Сирии.



- Россия пытается продвинуть переговоры вперед, но Турция маневрирует и торгуется с Россией и США. При этом Москва прилагает усилия, чтобы убедить обе стороны в том, что примирение в их интересах, - добавил Омар Рахмон.



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РФ уже более пяти лет пытается в рамках астанинского формата скорректировать курс сирийско-турецких отношений, российская дипломатия исходит из того, что восстановление отношений между двумя странами значительно продвинет решение сирийского кризиса, особенно из-за влияния, которое Турция оказывает на оппозицию в Сирии, считает Мухаммед Надир Аль-Амри.



- Поэтому, если Москве прямым или косвенным образом удастся восстановить сирийско-турецкие отношения, это существенно облегчит разрешение кризиса в Сирии, прежде всего в вопросах безопасности и даже в экономической сфере, которая сегодня стала серьезной проблемой для САР, - заметил эксперт.



По его мнению, Россия старается преодолеть препятствия, максимально сблизить позиции сторон, поскольку сирийско-турецкая нормализация подтолкнет США к выводу войск из Сирии, а также продвинет политический процесс, что позитивно скажется на ситуации в стране. Источник - известия

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