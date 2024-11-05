 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.11.2024
09:20  Трамп - впереди! Итоги выборов в США-2024. Главное
07:43  Владимирская область России запнулась на слове "хиджаб", - НГ
07:29  Подладить диалог: Ирак может стать площадкой для примирения Сирии и Турции
06:26  В Тель-Авиве после увольнения министра обороны начались беспорядки
02:53  Бегемотиха Му-Денг из зоопарка Кхао-Кхео в Таиланде однозначно предсказывает победу Трампа
01:36  Восточные сказки. Почему растет спрос на литературу из стран Азии
01:26  Пекин спасет Мьянму от распада, - Владимир Скосырев

01:24  Франция готова строить АЭС в Казахстане, - Виктория Панфилова
01:21  Кандидаты в президенты США опасно близки к "боевой ничьей", - Геннадий Петров
01:01  Турция списала Киргизии внешний долг более чем на 62 миллиона долларов. Все равно не заплатят...
00:59  В Германии раскрыли заговор сепаратистов и арестованы десятки желающих отделения Саксонии
00:57  Повелители мемов. В ночь после выборов мы результата скорее всего не узнаем, - Илья Титов
00:47  Закрывающаяся дверь в будущее десятилетие, которое определит ближайшие 70-80 лет, - Андрей Фурсов
00:39  Грузинская оппозиция хватается за фломастер. Оппонентам властей не удается поднять мощную волну протеста, - Г.Двали
00:24  ОПЕК сохраняет комфортные цены черного золота. Нефтегазовые доходы РФ увеличились до 9,5 триллиона рублей
00:16  Криминология американских выборов. политическая преступность и судьба Трампа до и после 5 ноября, - Вл.Овчинский
00:15  Нетаньягу неожиданно поменял главу Минобороны Израиля - Исраэль Кац вместо Йоава Галанта
00:13  Какие документы подписали президенты Казахстана и Франции
00:11  Эрдоган создает еще один повод для беспокойства Москвы, - Петр Акопов
00:10  Сдвигая континенты у БРИКС+ есть привлекательная перспектива, - Александр Агеев
00:05  "Грех распространенный, но кто без греха", - Путин о мате
00:02  Количество легальных трудовых мигрантов в России увеличилось на 41%
00:00  Путин согласился с идеей создать единые учебники русского языка
Вторник, 05.11.2024
18:11  Токаев обещает Макрону всяческие преференции для французов
17:07  В Литве убит (раздавлен фурой) главный по сбору донатов для ВСУ Новиков ("Казак")
16:17  Рос-олигарха и сенатора Шпигеля, осужденного на 11 лет, отпустили домой. Стал много кашлять
16:00  День крушения американской демократии. Выборы или хаос? - Владимир Овчинский
14:56  МЧС уговаривает алматинцев прекратить панику в родительских чатах и вернуться в дома
14:10  Пока в России праздновали День народного единства, в США готовятся встретить День народного раздора
13:13  Масштабный блэкаут в западно-казахстанском Актау и российской Махачкале
13:06  Российские вузы недостаточно представлены в медиапространстве стран ЦентрАзии
13:03  Земля тюрков не для турок. Имела ли Турция шансы получить власть над Центральной Азией, - Петр Бологов
13:00  Лучший автогонщик мира Макс Ферстаппен побил рекорды "Формулы-1"
12:57  Очередное землетрясение в Алматы: что должно быть в тревожном чемоданчике, как себя вести
12:41  Россия отказалась признавать Санду законным президентом Молдавии
12:34  Чем ответит молдавская оппозиция на жульничество Санду, - Олег Исайченко
12:29  Эволюция террора: От фанатиков и сект до государственного уровня (уроки истории), - М.Болтунов
12:26  Зверская армия. Каких животных обвиняют в работе на Россию
12:24  Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР
12:19  С Гретой Тунберг во главе. Грузинская оппозиция вышла на майдан
12:16  Вторая молодость Овечкина: забросил 860-ю шайбу в НХЛ
12:11  Виталий Аверьянов: Российские элиты - это дети третьей Смуты
12:10  Немецкий подводный археолог опроверг версию о подрыве "Севпотоков" украинцами
12:07  Калийный "ОПЕК": Лукашенко задумал поднять мировые цены на удобрения вместе с РФ
12:01  Бюллетень сомнения: в США стартуют президентские выборы, - Л.Самуна
12:00  Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента Молдавии
11:57  Ловушка под Курахово для ВСУ от русской армии
11:29  В КазМЧС озвучили подробности землетрясения в Алматы и области
11:19  Игорь Левитас: Кто ответит за Познера и прочих "детей Поволжья" на Первом канале РосТВ?
11:03  Разъединенные Штаты Америки. Самые непредсказуемые выборы входят в решающую стадию прямо сейчас
10:59  Коалиция абсурда. В Грузии началась вторая волна протестов оппозиции, - РГ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Трамп - впереди! Итоги выборов в США-2024. Главное
09:20 06.11.2024

Трамп или Харрис: голосование по штатам, иски от кандидатов, инциденты
В США завершились президентские выборы, которые называют самыми конкурентными за последние десятилетия. Разрыв между главными кандидатами - республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис - до последнего дня составлял менее одного процентного пункта. По данным AP, сейчас Дональд Трамп набирает 247 голосов выборщиков, Камала Харрис - 210. Для победы необходимо набрать более 270 голосов. Исход выборов фактически решается в семи колеблющихся штатах.

Подсчет голосов в колеблющихся штатах

Штат Джорджия (97% обработанных бюллетеней):

Дональд Трамп - 50,7%;
Камала Харрис - 48,4%.
Штат Северная Каролина (94%):

Дональд Трамп - 51,1%;
Камала Харрис - 47,4%.
Штат Аризона (50%):

Дональд Трамп - 49,6%;
Камала Харрис - 49,6%.
Штат Невада (68%):

Дональд Трамп - 50,3%;
Камала Харрис - 48,1.
Штат Висконсин (83%):

Дональд Трамп - 51%;
Камала Харрис - 47,4%.
Штат Мичиган (58%):

Дональд Трамп - 52,1%;
Камала Харрис - 46%.
Штат Пенсильвания (89%):

Дональд Трамп - 50,8%;
Камала Харрис - 48,1%.
Предварительные результаты:
Газета The New York Times предсказала победу Трампа на выборах с вероятностью 88%.

На выборах в Сенат пока лидируют республиканцы (51 мест у них, 42 у демократов). На выборах в Палату представителей у республиканцев 183 мест, у демократов 154.

Как проходило голосование
Более 80 млн американцев проголосовали досрочно (лично или по почте): по данным опросов, 41% зарегистрировался как демократы, 39% - как республиканцы.
Камала Харрис отправила свой голос по почте, а Дональд Трамп с женой проголосовали на избирательном участке во Флориде.
Предварительный результат голосования
Камала Харрис
213

Камала Харрис
Дональд Трамп
251

Дональд Трамп
270
голосов выборщиков нужно для победы

Камала Харрис набрала60 121 469 (0%) голосов избирателей
50%
Дональд Трамп набрал64 729 782 (0%) голосов избирателей
Данные приводятся по подсчетам американского издания The Hill на 9:15 мск

Перейти к карте результатов
Иски
Племя навахо обратилось в суд с иском против округа Алачи, чтобы продлить работу участков в Аризоне, сообщает MSNBC. На избирательных участках было зафиксировано множество проблем с голосованием, включая неисправность оборудования и отсутствие бюллетеней.
Инциденты
В одном из избирательных округов в штате Пенсильвания произошел сбой программного обеспечения, что привело к трудностям со сканированием бюллетеней. В результате время голосования было продлено.
В штате Мичиган закрыли избирательный участок из-за утечки природного газа, сообщает Associated Press. Избирателей перенаправили на другой участок.
Значение для России
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для России не имеет значения, кто победит на президентских выборах в США, поскольку Вашингтон "так или иначе предпочитает противостоять Москве".
Считается, что в случае победы Дональд Трамп будет содействовать прекращению российско-украинского конфликта, а Камала Харрис будет придерживаться курса нынешнего президента Джо Байдена.

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730874000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Объективная статистика помогает принимать эффективные решения – Спикер Сената
- Олжас Бектенов принял участие в открытии VII Китайской международной импортной выставки в Шанхае
- Апорт на мировые рынки: программу возрождения казахстанского сорта яблок презентовали в Правительстве
- РФ видит работу Запада с Астаной по соблюдению антироссийских санкций - Лавров
- Кадровые перестановки
- В "AMANAT" призвали к пересмотру мер поддержки и контроля для защиты казахстанских производителей
- КТЖ и ALSTOM договорились о производстве в Казахстане нового типа электровоза
- АЗРК возвращает активы на миллиарды тенге и укрепляет контроль за монополиями
- Ушел из жизни заслуженный ветеран здравоохранения Болат Жанадилов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  