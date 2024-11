Трамп - впереди! Итоги выборов в США-2024. Главное

09:20 06.11.2024

Трамп или Харрис: голосование по штатам, иски от кандидатов, инциденты

В США завершились президентские выборы, которые называют самыми конкурентными за последние десятилетия. Разрыв между главными кандидатами - республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис - до последнего дня составлял менее одного процентного пункта. По данным AP, сейчас Дональд Трамп набирает 247 голосов выборщиков, Камала Харрис - 210. Для победы необходимо набрать более 270 голосов. Исход выборов фактически решается в семи колеблющихся штатах.



Подсчет голосов в колеблющихся штатах



Штат Джорджия (97% обработанных бюллетеней):



Дональд Трамп - 50,7%;

Камала Харрис - 48,4%.

Штат Северная Каролина (94%):



Дональд Трамп - 51,1%;

Камала Харрис - 47,4%.

Штат Аризона (50%):



Дональд Трамп - 49,6%;

Камала Харрис - 49,6%.

Штат Невада (68%):



Дональд Трамп - 50,3%;

Камала Харрис - 48,1.

Штат Висконсин (83%):



Дональд Трамп - 51%;

Камала Харрис - 47,4%.

Штат Мичиган (58%):



Дональд Трамп - 52,1%;

Камала Харрис - 46%.

Штат Пенсильвания (89%):



Дональд Трамп - 50,8%;

Камала Харрис - 48,1%.

Предварительные результаты:

Газета The New York Times предсказала победу Трампа на выборах с вероятностью 88%.



На выборах в Сенат пока лидируют республиканцы (51 мест у них, 42 у демократов). На выборах в Палату представителей у республиканцев 183 мест, у демократов 154.



Как проходило голосование

Более 80 млн американцев проголосовали досрочно (лично или по почте): по данным опросов, 41% зарегистрировался как демократы, 39% - как республиканцы.

Камала Харрис отправила свой голос по почте, а Дональд Трамп с женой проголосовали на избирательном участке во Флориде.

Иски

Племя навахо обратилось в суд с иском против округа Алачи, чтобы продлить работу участков в Аризоне, сообщает MSNBC. На избирательных участках было зафиксировано множество проблем с голосованием, включая неисправность оборудования и отсутствие бюллетеней.

Инциденты

В одном из избирательных округов в штате Пенсильвания произошел сбой программного обеспечения, что привело к трудностям со сканированием бюллетеней. В результате время голосования было продлено.

В штате Мичиган закрыли избирательный участок из-за утечки природного газа, сообщает Associated Press. Избирателей перенаправили на другой участок.

Значение для России

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для России не имеет значения, кто победит на президентских выборах в США, поскольку Вашингтон "так или иначе предпочитает противостоять Москве".

Считается, что в случае победы Дональд Трамп будет содействовать прекращению российско-украинского конфликта, а Камала Харрис будет придерживаться курса нынешнего президента Джо Байдена.