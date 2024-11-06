Майдан в Грузии выдыхается без поддержки США, - Айнур Курманов

09:38 06.11.2024

Майдан в Грузии выдыхается без ценных указаний из Вашингтона

Айнур Курманов. 06.11.2024



Оппозиция в Грузии в понедельник вновь вышла на улицы Тбилиси, чтобы выразить свое недовольство результатами парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. Это уже вторая по счету многотысячная акция протеста, организованная оппозиционными силами, которые требуют аннулирования выборов и назначения новых. Они уверены, что прошедшие выборы были испорчены "тотальными фальсификациями", и отказываются признавать победу правящей партии "Грузинская мечта".



Правда перспективы протестного движения остаются туманными в силу деморализации части оппозиции и ожидания результатов президентской гонки в США, от которых будет зависеть дальнейшая стратегия прозападных сил.



Оппозиция в Грузии в понедельник вновь вышла на улицы Тбилиси, чтобы выразить свое недовольство...

Пока же лидеры оппозиционных партий, такие как Георгий Вашадзе из партии "Стратегия Агмашенебели", подчеркивают, что их действия направлены не только на защиту своих интересов, но и якобы на восстановление демократических принципов в стране. Они собираются открыть "фронт противостояния", который стартует в Тбилиси, а затем распространится на другие регионы Грузии. Это означает, что протесты могут охватить не только столицу, но и более отдаленные города, что может привести к масштабным демонстрациям по всей стране.



Вашадзе призвал сторонников к подготовке к некой "большой атаки" на власть, не уточняя конкретных дат и планов. Неоднозначность его заявления лишь усиливает напряжение и показывает внешнюю готовность к решительным действиям.



лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе



Более конкретные сроки озвучил Зура Джапаридзе, лидер партии "Гирчи – больше свободы" и член "Коалиции за перемены". Он указал на две ключевые даты: 21 ноября - последний день подведения итогов выборов Центризбиркомом, и период в десять дней, следующий после этого - время, отведенное для формирования нового парламента.



Джапаридзе прямо заявил о необходимости массовой мобилизации к 21 ноября, назвав участников акции "последним бастионом". Его поддержал Мамука Хазарадзе, лидер партии "Лело для Грузии", который также подчеркнул решимость оппозиции продолжать борьбу. Он заявил, что улицы Тбилиси - оплот протеста, и оппозиция не остановится, пока не будут назначены новые выборы. Его слова отражают общее настроение в оппозиционном лагере - готовность к затяжной и жесткой борьбе за западные политические цели.



Однако этот митинг 4 ноября показал и некоторые интересные символические моменты. А именно – более низкая численность протестующих, чем прежде, а также отсутствие на акции президента Саломе Зурабишвили, которая стала фактическим координатором протестной кампании в стране, деятелей партии бывшего премьера Георгия Гахария "За Грузию". Это очень примечательно, так как представители этой партии являются четвертой силой, прошедшей в состав законодательного органа.



Подобный факт говорит о том, что президент по советам заокеанских кураторов решила не светиться на митинге, где был озвучен призыв к "большой атаке" на нынешнюю власть, чтобы избежать последующих обвинений в антиконституционной деятельности, а умеренные сторонники Гахарии не оставляют надежд все-таки войти тихой сапой в парламент или на худой конец остаться легальной оппозицией в случае силового разгрома радикальных движений и партий в недалеком будущем.



Примешивается ко всему прочему и некоторая деморализация протестного электората и прозападной молодежи, которые ждали от руководителей оппозиционных партий решительных действий сразу же после оглашения предварительных результатов выборов. Затягивание с объявлением плана борьбы, который лишь только сейчас был частично озвучен, а также перенос даты "эпохального" митинга на понедельник 4 ноября – явно разочаровало всех тех, кто был готов делом, вернее кулаками и камнями, поддержать массовое наступление на власть.



Теперь же пошел отлив протестной волны, который заметили и ряд экспертов. Так, директор Грузино-российского общественного центра им. Е. М. Примакова, политолог Дмитрий Лорткипанидзе прокомментировал для "ПолитНавигатора" прошедший митинг, отметив тенденции к ослаблению нажима на власть.



"В понедельник, 4-го ноября, на намеченный еще неделю назад митинг, оппозиция выглядела очень неуверенно и явно чувствовался раскол из-за отсутствия консенсуса в вопросе стратегии действия для достижения кульминации в протестах, конечным требованием которых является не только непризнание итогов парламентских выборов 26-го октября, но и назначение новых выборов.



Но не тут-то было, еще 3 ноября один из лидеров оппозиции Ника Гварамия грозился устроить палаточный городок протеста на проспекте Руставели, но в итоге Гварамия на митинге в понедельник совсем не показался и исчез из поля зрения СМИ, что дает повод для достоверного предположения, что народная масса их в сегодняшнем протесте просто не поддержала, а энергетика протеста быстро угасла! Мамука Хазарадзе был вынужден призвать митингующих пойти и пикетировать мост Бараташвили, что связывает площадь Свободы с набережной. Молодежью данный призыв был воспринят с иронией… и несмотря на то, что она двинулась в сторону моста, толпы так и прошагали без остановки, а затем рассеялись!



Становится очевидным что молодежные организации, участвующие на уличных акциях, относятся с определенным недоверием к политическому конгломерату возглавляющего протестные выступления. В социальных сетях все больше недоверия к протестующим выражает общественность, что негативно повлияет на дальнейшее продолжение динамики протеста при таком "боевом духе". Оппозиция однозначно деморализована", – подчеркнул эксперт.



То, что образовалась заминка и даже некий тайм-аут в протестной кампании, говорит и о неких нестыковках внутри группы американских кураторов, которые фактически и руководят всем протестным движением в стране. Поэтому расчет лидеров "Грузинской мечты" на то, что в Вашингтоне будет не до Тбилиси в момент голосования за нового президента США, во многом сейчас оправдался.



Оппозиция без ценных указаний из-за океана просто не знает, что делать и ждет отмашки от старой или уже новой администрации в Америке. Правда, к несчастью для "Грузинской мечты" республиканцы и демократы пока едины в своем негативном отношении к нынешней власти в республике. Единственное, так это возможный затяжной политический кризис в самой Америке способен поставить на паузу всю активность грузинской оппозиции. Поэтому, скорее всего, и произошло вновь размежевание на умеренных и радикалов, чтобы не держать все яйца в одной корзине и продолжить игру в случае поражения.



Своими мыслями о тактических шагах грузинской оппозиции, полностью заточенных на президентских выборах в США, поделился с "ПолитНавигатором" руководитель Института Евразии, политолог Гулбаат Рцхиладзе.



"Вот, сейчас в США проходят выборы президента и после них станет известна конфигурация политическая в Америке, но еще потребуется некоторое время, чтобы новая или старая администрация, кто победит соответственно, зафиксирует свою позицию по отношению к событиям в Грузии. В любом случае администрация Джо Байдена, как минимум, до января остается в случае поражения, а в случае победы остается уже в лице Камалы Харрис.



Так или иначе американская администрация не будет благоволить "Грузинской мечте", и оппозиция, со своей стороны, думаю, все-таки сдержит слово и не войдет в парламент. Они снимут списки и не дадут парламенту в полной мере легитимироваться. И если не юридически, то по крайней мере морально этот парламент будет выглядеть убого. Однопартийный парламент с сомнительной легитимацией только 89 депутатов из 150-ти создаст условия для дальнейшего кризиса.



Но то, что касается, прошедшей акции, то она прошла довольно бесславно, потому что собирать людей в большом количестве не получается. Там было от силы 25 тысяч, может чуть больше, хотя есть амбиции у оппозиции, чтобы заполнить все центральные улицы Тбилиси. Изначально было заявлено, что там палатки будут установлены в центре города, и от этого обещания более ничего не осталось. Поэтому оппозиция проявляет свою убогость и у нее нет на самом деле четкого плана действий – это очевидно. И они все ждут, как дети сироты, кто их подберет и будет давать какие-то указания. Это, конечно, Вашингтон и в меньшей степени Брюссель", – делает выводы Гулбаат Рцхиладзе.



Поэтому вместо уличного свержения власти "Грузинской мечты" в рамках "цветной революции", скорее всего, будет принят план медленного удушения посредством затяжного политического кризиса через дискредитацию и делигитимацию существующего парламента, где партия Иванишвили может оказаться в итоге одна.