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В Узбекистане введут штрафы для нелегальных бизнес-коучей и репетиторов
11:11 06.11.2024

06.11.24

В Кодекс об административной ответственности (КоАО) Узбекистана внесены поправки, согласно которым вводятся штрафы за нелегальное осуществление просветительской деятельности. Соответствующий закон уже подписан президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, но документ вступит в силу через три месяца - 6 февраля 2025 года.

В КоАО появится новая статья 59-4, которая предусматривает наказание для лиц, не имеющих права заниматься просвещением, либо несоблюдающих требования законодательства по ограничениям на данную деятельность.

Штраф для граждан составит от пяти до десяти базовых расчетных величин (БРВ) - от 1,875 млн сумов ($144) до 3,75 млн сумов ($293). Для должностных лиц - от 10 до 15 БРВ: от 3,75 млн ($293) до 5,625 млн сумов ($439).

При повторном нарушении в течение года после применения административного наказания денежные взыскания будут увеличены.

Вместе с тем в закон "Об образовании" внесены изменения, регламентирующие деятельность репетиторов, тренеров, лекторов, бизнес-коучей и прочих граждан, занимающихся преподаванием вне рамок государственных стандартов.

Указано, что просветительскую деятельность могут осуществлять республиканские органы исполнительной власти, органы власти на местах, органы самоуправления граждан, а также физические и юридические лица с учетом требований и условий, определяемых правительством Узбекистана.

Кроме того, запрещено преподавать:

✔️ фигурантам уголовных дел;

✔️ людям, состоящим на учете в психиатрических или наркологических учреждениях;

✔️ лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость по ряду статей, включая преступления против половой свободы и мошенничество.

Как говорится в преамбуле к закону, его актуальность продиктована тем, что в последнее время особенно среди молодежи увеличиваются случаи нездоровой просветительской работы, в рамках которой в сознание, культуру и чувства населения внедряются различные чуждые взгляды и идеи.

ℹ️ Данная инициатива была разработана партией "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"). Ее представители поясняли, что закон призван бороться с лекторами, которые обещают научить зарабатывать легкие деньги. В интернете таких людей часто называют инфоцыганами или инфо-мошенниками.

Например, в октябре прошлого года МВД республики объявило в розыск бизнес-тренера Ислома Иброхимова, которого подозревают в мошенничестве, совершенном в крупном размере. По данным СМИ, этот гражданин известен тем, что проводил платные курсы в разных регионах страны на тему "Как добиться успеха в бизнесе и стать богатым".

Источник - fergana.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730880660


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