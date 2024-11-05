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В трех регионах Узбекистана управление электросетями передадут частным компаниям
11:14 06.11.2024

05.11.24
Власти Узбекистана планируют в 2025 году передать управление электросетями в Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях частным операторам. Ожидается, что инвесторы вложат в модернизацию оборудования и системы порядка $4 млрд, сообщает пресс-служба президента республики Шавката Мирзиеева.

На совещании с чиновниками энергетического сектора подчеркивалось о необходимости внедрения современного управления в рамках концепции создания конкурентного рынка, в связи с нужно укреплять государственно-частное партнерство. Было определено, что следующий год станет годом рационального использования и эффективности для энергетических предприятий. Перед ответственными министерствами поставлена задача трансформировать и цифровизировать отраслевые компании вплоть до низовых звеньев.

Причем меры уже принимаются. Так, производство, передача и распределение электроэнергии были разделены между отдельными предприятиями, что открыло дополнительные возможности для привлечения инвестиций. По данным чиновников, за последние семь лет в процесс выработки электроэнергии было вложено $4,3 млрд, за счет созданы новые мощности объемом 5,7 гигаватта.

Кроме того, международные кредитные рейтинги получили четыре предприятия: "Узбекские национальные электрические сети", "Региональные электрические сети", "Тепловые электростанции" и "Узбекгидроэнерго". В дальнейшем планируется превратить эти компании в конкурентоспособные путем привлечения в их деятельность частных инвесторов.

Президент подчеркнул, что первоочередной задачей компаний энергетического сектора является снижение себестоимости. Этого можно достичь за счет оптимизации проектов, сокращения потерь и совершенствования закупок.

Мирзиеев также обсудил с чиновниками вопрос подготовки страны к осенне-зимнему сезону. По словам первого заместителя министра энергетики Бахтиера Маматкаримова, в этой связи даны поручения по организации аварийных бригад и капитальному ремонту трансформаторов и подстанций, чтобы предотвратить перебои в поставках населению газа и электричества.

Представитель Минэнерго добавил, что

все компании и ведомства отчитались о готовности к сезону, наличии горюче-смазочных материалов, резервов, спецтехники и аварийных бригад.
В частности, глава "Национальных электрических сетей" Дадажон Исакулов рассказал, что к осенне-зимнему сезону подготовлены 12,5 тысячи магистральных электросетей и 90 высоковольтных подстанций.

Ранее руководитель Минэнерго Журабек Мирзамахмудов сообщил, что в подземных хранилищах республики накоплено свыше 5,1 млрд кубометров газа, что более чем на 1 млрд превышает показатель прошлого года. Впрочем, чиновник уточнил, что на всякий случай разработаны базовый и пессимистичный сценарий. Согласно последнему, при падении температуры воздуха ниже минус 20 градусов государство вынужденно ограничит поставки "голубого топлива" для крупных потребителей и автозаправок.

Источник - fergana.media
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