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Гимназисты свергли царя-батюшку, чтобы не учить латынь (уроки истории), - А.Широкорад
12:00 06.11.2024

Гимназисты свергли царя-батюшку, чтобы не учить латынь
Интеллигенция и власть - двухсотлетнее противостояние

Александр Широкорад

Интеллигенцией, противостоящей власти, как при проклятом царизме, так и при "культе" в последующие времена восхищались. Ее ставили в пример. Зато современную интеллигенцию всегда поругивали за оппозиционность.

Оснований для критики интеллигенции было достаточно всегда. Среди нее во все времена было непропорционально больше, чем в других слоях населения, фрондеров, любителей эпатажа, психически нездоровых людей, а также персонажей типа Васисуалия Лоханкина.

А как насчет самой власти? Разве она не создавала себе проблем, без всякой нужды раздражая интеллигентов и делая их своими противниками?

Разберем в качестве примера обучение в школах и тотальное засекречивание информации "всего и вся".

Тему репрессий государства против своих противников умышленно выношу за скобки, поскольку она чересчур сложна. С одной стороны, перегибы всегда вызывали возмущение людей. А с другой, Наполеон, назначая своего брата Луи королем Голландии, наставлял его: "Если о короле говорят, что он был добр, его царствование не удалось".

Увы, современную Россию создали не самые добрые дяди: Иван III, Иван IV, Петр Великий, Ленин и Сталин, а также далеко не ласковая тетенька Екатерина Великая.

Итак, лучше поговорим об искусственно созданных властью конфликтах с интеллигенцией. Начну с мелочей. В гимназиях во времена Николая II училось менее 5% детей школьного возраста. В большинстве своем это были отпрыски состоятельных родов. И, тем не менее, государство издевалось над ними, как могло.

В 1960-х я, как и другие школьники, носил китель. Очень похожие мундиры, называвшиеся полукафтанами, видим на фотографиях Володи Ульянова и Володи Маяковского. Но если у меня это была школьная форма, которую я снимал, приходя домой, и никуда более не надевал, то у гимназистов царского времени это было чем-то вроде арестантской робы. На свидание - в полукафтане, и в театр, и даже на рынок.

Гимназисты не имели права сидеть в театре в партере, ездить на 1-м этаже конки, заходить не то, что в рестораны, но и в кондитерские. Даже в сопровождении родителей! Посещение гимназистами цирка то разрешалось, то запрещалось. А вот гимназисткам вход в цирк был запрещен всегда. Иначе - карцер или "двойка" по поведению. За гимназистами повсюду следили не только их преподаватели, но и попы, чиновники и даже губернаторы.

А главное, половина учебного времени у гимназистов уходила на абсолютно не нужные им предметы - закон божий в объеме семинарии и "мертвые языки". Спору нет, латынь была востребована инженерами и учеными с V по XVI век.

Но уже в XIX столетии никто, кроме медиков, ею не пользовался. А о греческом языке времен Перикла и говорить не приходится. Зато в Петербурге при Николае II английский язык преподавался только в одной (!) гимназии. Добавим еще обязательное посещение гимназистами церкви еженедельно и по праздникам, ежедневные молитвы перед занятиями за царя и все его семейство.

Литературу и историю преподавали выборочно. Среди авторов сотен запрещенных произведений были и Александр Пушкин, и Лев Толстой, и даже великий князь Константин Романов (псевдоним "К.Р."). В 1913 г. цензура запретила его пьесу "Царь Иудейский".

Обиженный "К.Р." написал своему троюродному брату Николаю II жалобу. Царь согласился на постановку "Царя Иудейского" в придворном Эрмитажном театре, но только единожды.

Театр вмещал всего 300 зрителей, и организаторы спектакля пошли на хитрость, организовав 10 генеральных репетиций в присутствии публики.

Премьера состоялась 9 января 1914 года. На сцене играл и сам "К.Р.", и его сыновья Константин и Игорь. Николай II из Царского Села приехал в Эрмитаж. Позже он записал в дневнике: "Шла драма Кости „Царь Иудейский". Впечатление она производит потрясающее. Постановка редкая по красоте". И после запретил пьесу навсегда.

Как противно было гимназистам и студентам врать на уроках о том, что было известно всей России. Например, о том, как Павла I хватил "апоплексический удар". Видимо, подразумевался удар в висок золотой табакеркой графа Зубова. О "золотой табакерке" царь Николай II разрешил упоминать только после революции 1905−1907 годов.

И подобного вранья в официальной истории императорской России было немерено.

Результат не заставил себя ждать. Гимназии выпускали убежденных противников самодержавия. Гимназисты в революциях 1905 и 1917 годов были главной ударной силой наряду с рабочими и солдатами.

В позднесоветской и нынешней школе никто не заставляет детей постоянно ходить в форме. Зато объем ненужной информации, которую заставляют зубрить, как минимум, не меньше, чем при Николае II.

Ладно, по литературе приходится изучать Солженицына, хотя ложь в его исторических повествованиях давно была изобличена десятками исследователей. Возьмем нейтральный вроде предмет - математику. Самые трудные в ЕГЭ - это задачи на всякие сечения и построения в геометрии и задачи с параметрами. Оные умения не нужны даже на мехмате МГУ. Там они решаются совсем другими способами с помощью аналитической геометрии и функции нескольких переменных.

Помимо того, школьник может легко их решить графически с помощью любого современного смартфона или айфона. Но пользоваться ими категорически запрещено. Пусть детки часами мучаются, изрисовав множество чертежей. Сами же школьные учителя отказываются на уроках решать сложные геометрические задачи и задачи с параметрами. Мол, пусть вам их решают репетиторы. Да и мы можем, нанимайте нас.

По математике школьники изучают производные и интегралы. А на уроках физики пользоваться ими категорически запрещено. Равно как и решать задачи по механике в неинерциальной системе.

Уже много десятков лет наши политики и историки воюют с западными фальсификаторами истории Второй мировой войны. А воевать ой как трудно! На Западе все архивы открыты, а у нас - выборочно, дай бог 5% открыто.

В военных музеях США можно подойти к любому экспонату и скачать на смартфон всю информацию о нем, которая есть. В наших военных музеях, естественно, такой техники нет, а на каверзные вопросы любителей об экспонатах экскурсоводы в большинстве случаев отказываются отвечать или требуют деньги.

Фотографий военных лет у нас рассекречено немного. Кто не верит, пусть посмотрит в интернете. А вот Силы обороны Финляндии сделали хороший подарок любителям истории, выложив в интернете 160 тыс. отличных фотографий 1939−1945 годов.

20 июля 2023 г. я побывал в поселке Пески под Санкт-Петербургом и увидел в жилищном кооперативе "Алые паруса" четыре выкопанных из земли бетонных форта, в которых ранее стояли 152-мм береговые пушки МУ-2. Замечу, что документация по этим фортам и установкам до сих пор секретная. Строители, выкопавшие форты, отказывались говорить об их дальнейшей судьбе.

Документы и фотографии времен Великой Отечественной войны уже как минимум полвека не являются военными секретами. Беда в том, что руководство военных музеев и архивов "путают свою шерсть с государственной", то есть они попросту приватизировали сотни тысяч документов и фотографий той поры.

Их предоставляют только нужным людям - начальникам или в обмен на какие-то блага. А также ждут, когда сами архивные и музейные сотрудники используют эти фотографии и документы в своих книгах.

В советское время люди, интересовавшиеся историей и военной техникой, были вынуждены сквозь рев "глушилок" настраиваться на Би-Би-Си и "Голос Америки". А сейчас, чтобы закрыть белые пятна в истории Второй мировой войны, приходится обращаться к трудам западных исследователей или к иностранным государственным архивам, что в последнее время совсем непросто.

Пока еще никто не ответил, как тотальное засекречивание истории СССР 1917−1945 годов сочетается с военно-патриотической пропагандой и борьбой с фальсификаторами Второй мировой.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730883600


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