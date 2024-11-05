ВС РФ наступают на Великую Новоселку – итоговая сводка Readovka за 5 ноября

12:04 06.11.2024

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 5 ноября в разрезе СВО. Русские войска начали атаку от сел Золотая Нива и Шахтерское в направлении Великой Новоселки. На Украине начался процесс массового перевода в сухопутные подразделения военнослужащих из других видов вооруженных сил и родов войск. Редакция Readovka рассмотрела провалившиеся планы ВСУ по захвату Запорожской и Курской АЭС, конкретику по которым представило МО РФ.



Погоня за трассами



