|ВС РФ наступают на Великую Новоселку – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
12:04 06.11.2024
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала важные события за 5 ноября в разрезе СВО. Русские войска начали атаку от сел Золотая Нива и Шахтерское в направлении Великой Новоселки. На Украине начался процесс массового перевода в сухопутные подразделения военнослужащих из других видов вооруженных сил и родов войск. Редакция Readovka рассмотрела провалившиеся планы ВСУ по захвату Запорожской и Курской АЭС, конкретику по которым представило МО РФ.
Погоня за трассами
Развитие ситуации на Кураховском направлении приобрело стремительный характер. Прежде всего стоит начать с того, что атака русских войск на юг от Максимильяновки и на север от Богоявленки спровоцировала противника начать отвод своих сил из "Кураховского кармана", подобное развитие ситуации ранее прогнозировала редакция Readovka. Командование ВСУ увидело тщетность дальнейшего удержания позиций. Трудно сказать, насколько успешно Киеву удастся вывести войска, но стоит задаться вопросом о том, куда противник планирует перебросить силы, оцениваемые, предварительно, в три бригады. Прежде всего, и это очевидно всем, что первейшая задача незалежной – не удержать Курахово, а не допустить, чтобы ВС РФ замкнули кольцо окружения всей украинской группировки в районе сел Константинополь и Андреевка. Оборона Курахово сама по себе лишена смысла при угрозе такого масштаба. Соответственно, формально высвобождаемые отводом из "Кураховского кармана" части, по замыслу неприятеля, должны влиться в оборонительную систему севернее города, чтобы отстоять Сонцовку. Южнее он всеми силами будет стараться удержать русские соединения на безопасной дистанции от села Константинополь. ВСУ смогут сделать это лишь одним единственным способом, обеспечив оборону Разлива. Трудно не заметить, что ВС РФ наступают в его направлении по сельской трассе и прилегающей территории. Погода сделала свое дело. Боевые действия теперь сильно зависят от наличия дорог. В этой связи украинской армии проще выставить заслон для удержания села Разлив, попытавшись тем самым выиграть время, вероятно, что для того, чтобы дать шанс выйти на запад всей группе ВСУ в районе Курахово.
Но ВС РФ на этот ход противника решили ответить, начав активные действия от сел Золотая Нива и Шахтерское в направлении Великой Новоселки. Таким образом, Украина получает еще один кризисный участок, который не может игнорировать. Важно заметить, что прорыв всех ранее возведенных полос обороны ВСУ западнее Угледара сделал возможным подобные действия. Ведь командование незалежной не планировало вариант, при котором русские части начнут наступать на Великую Новоселку с востока. Первейшей задачей для ВС РФ является овладение селом Раздольное, находящимся севернее Великой Новоселки. Это даст им возможность действовать против самого крупного узла обороны противника с севера, поддерживая наши силы в продвижении с юга от Урожайного. Неприятель не сможет полноценно реагировать сразу на две атаки одновременно. Потому что северное направление не укреплено и толком не прикрыто. Однако стоит предположить немного иной вариант развития событий. Село Раздольное выходит прямиком на трассу, соединяющуюся с шоссе, идущим в Курахово через Константинополь, и что самое главное – населенных пунктов, где ВСУ могли бы попробовать обороняться перед дорогой на Курахово нет. Важно заметить, что подобные маневры ВС РФ предпринимают не от того, что сомневаются в своих возможностях пробить украинскую оборону. Весь вопрос во времени, если противник условно завтра покинет Кураховский оборонительный район, то только трассы, идущие на запад от города, смогут гарантировать ему успех. А если наша армия успеет перерезать их раньше, чем неприятельские подразделения начнут отход, то судьба Кураховской группировки незалежной предрешена. Не стоит думать, что ВСУ так и будут до упора обороняться и полностью игнорировать угрозу попадания в большой котел, поэтому первейшая задача, стоящая перед ВС РФ – это не штурм Курахово и даже не замыкание кольца окружения. Главное сейчас – не допустить организованного отхода сил противника из него.
Всех в ружье
Издание Business Insider сообщило, что командование ВС ВСУ недавно приняло решение о переводе части личного состава во фронтовые подразделения сухопутных войск. Источник не уточняет, какая именно категория военнослужащих украинских Воздушных сил подлежит "перепрофилированию в пехоту", но, скорее всего, речь идет об обслуживающем персонале. Если нет самолетов и аэродромы простаивают, то зачем держать без дела весьма приличное количество боеспособных мужчин? Стоит напомнить, что ранее подобное коснулось и ПВО незалежной. "Безлошадные" расчеты зенитно-ракетных комплексов также стали переводиться в пехоту.
Причины таких действий раскрыла нардеп Рады Бобровская. Она констатировала, что разработанный план по мобилизации украинцев провален как в итоговых, так и промежуточных показателях.
"До декабря мы не выполняем план Генштаба ни на этот год, ни на месяц, который был поставлен. С этим сложно, и мы возвращаемся к ситуации весны 2024 года", – сказала Бобровская.
Провал плана по "заготовке мяса" вынудил Киев сводить все в сухопутные войска. Если дело уже дошло до авиатехнического персонала, операторов сложных радарных и прочих систем, обеспечивающих боеспособность ПВО, ВВТ которой уничтожены или остались без боепитания, то стоит ожидать, что это заденет и ВМС Украины. Портовые службы Киеву ныне куда менее ценны, чем возможность на какое-то время частично восполнить потери морской пехоты.
Особого внимания заслуживает и одно из последних заявлений небезызвестного нардепа Безуглой. Она отметила, что фактическое отсутствие в ВСУ женщин является дискриминацией мужчин, хоть и призвала набирать украинок в армию не с целью их сразу пустить в бой, а заменить лиц мужского пола, исполняющих обязанности в тылу. Но принцип окна Овертона на примере незалежной отлично показывает, что вчерашний зенитчик – сегодня штурмовик, а о перспективах завтрашней условной радистки говорить излишне.
План катастрофы. Министерство обороны обнародовало замысел ядерной диверсии украинского командования
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, раскрыл план украинских войск, некогда разработанный для атаки на Курскую область.
Ключевой целью нападения были Курская АЭС и ее повреждение для создания полноценной ядерной катастрофы. Украинская сторона исследовала вопрос о том, какие территории постигнет заражение (там значились только российские), а удары, как ожидалось, вызвали бы выброс радиоактивных материалов.
Аналогичные попытки были и продолжают предприниматься в отношении Запорожской АЭС. На работников станции идет охота, членам их семей поступают угрозы. После провала атаки в Курской области разрабатывался план захвата Запорожской АЭС. Однако он был сорван, как и попытки Сил специальных операций Украины захватить станцию в 2022 году.
Кроме того, Кириллов отметил, что незалежная постоянно ведет исследования, связанные с проектированием "грязной" бомбы при помощи имеющегося ядерного топлива, а также срывает работу наблюдателей МАГАТЭ. Вполне вероятно, что Украина планирует перейти к ядерному терроризму.
Положение в действительности серьезное. Киев находится в отчаянной ситуации и хватается за любые способы "встряхнуть доску" и переломить ход событий в свою пользу. Попытка организовать в России ядерную катастрофу в их глазах вполне рабочий вариант. У Владимира Зеленского уже совсем мало шансов избежать ответственности, и за поражение он заплатит явно не только политическим будущим. Поэтому Россия должна быть готова к любым запрещенным приемам со стороны противника.
Вчера, 4 ноября, главным событием дня стало начало операции ВС РФ по зажиманию в тиски трех бригад ВСУ, развернутых южнее Курахово.