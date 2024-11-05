 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.11.2024
12:18  В Алматы стартует Чемпионат Азии по хоккею
12:17  Три месяца жестоких боев под Курском: ВСУ умылись кровью
12:14  Минфин забыл о своем долге. Сбербанк мог бы вернуть гражданам сгоревшие вклады, - Валентин Катасонов
12:11  Кыргызстан. Как внедрить национальную идеологию в жизнь, - Рахманбек Тойчуев
12:08  Хватит ли богатырской силушки Трампа уговорить Москву?
12:04  ВС РФ наступают на Великую Новоселку – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
12:00  Гимназисты свергли царя-батюшку, чтобы не учить латынь (уроки истории), - А.Широкорад

11:14  В трех регионах Узбекистана управление электросетями передадут частным компаниям
11:11  В Узбекистане введут штрафы для нелегальных бизнес-коучей и репетиторов
09:42  Республиканцы получают большинство в Сенате Конгресса США
09:38  Майдан в Грузии выдыхается без поддержки США, - Айнур Курманов
09:20  Трамп - победил! Итоги выборов в США-2024. Главное
07:43  Владимирская область России запнулась на слове "хиджаб", - НГ
07:29  Подладить диалог: Ирак может стать площадкой для примирения Сирии и Турции
06:26  В Тель-Авиве после увольнения министра обороны начались беспорядки
02:53  Бегемотиха Му-Денг из зоопарка Кхао-Кхео в Таиланде однозначно предсказывает победу Трампа
01:36  Восточные сказки. Почему растет спрос на литературу из стран Азии
01:26  Пекин спасет Мьянму от распада, - Владимир Скосырев
01:24  Франция готова строить АЭС в Казахстане, - Виктория Панфилова
01:21  Кандидаты в президенты США опасно близки к "боевой ничьей", - Геннадий Петров
01:01  Турция списала Киргизии внешний долг более чем на 62 миллиона долларов. Все равно не заплатят...
00:59  В Германии раскрыли заговор сепаратистов и арестованы десятки желающих отделения Саксонии
00:57  Повелители мемов. В ночь после выборов мы результата скорее всего не узнаем, - Илья Титов
00:47  Закрывающаяся дверь в будущее десятилетие, которое определит ближайшие 70-80 лет, - Андрей Фурсов
00:39  Грузинская оппозиция хватается за фломастер. Оппонентам властей не удается поднять мощную волну протеста, - Г.Двали
00:24  ОПЕК сохраняет комфортные цены черного золота. Нефтегазовые доходы РФ увеличились до 9,5 триллиона рублей
00:16  Криминология американских выборов. политическая преступность и судьба Трампа до и после 5 ноября, - Вл.Овчинский
00:15  Нетаньягу неожиданно поменял главу Минобороны Израиля - Исраэль Кац вместо Йоава Галанта
00:13  Какие документы подписали президенты Казахстана и Франции
00:11  Эрдоган создает еще один повод для беспокойства Москвы, - Петр Акопов
00:10  Сдвигая континенты у БРИКС+ есть привлекательная перспектива, - Александр Агеев
00:05  "Грех распространенный, но кто без греха", - Путин о мате
00:02  Количество легальных трудовых мигрантов в России увеличилось на 41%
00:00  Путин согласился с идеей создать единые учебники русского языка
Вторник, 05.11.2024
18:11  Токаев обещает Макрону всяческие преференции для французов
17:07  В Литве убит (раздавлен фурой) главный по сбору донатов для ВСУ Новиков ("Казак")
16:17  Рос-олигарха и сенатора Шпигеля, осужденного на 11 лет, отпустили домой. Стал много кашлять
16:00  День крушения американской демократии. Выборы или хаос? - Владимир Овчинский
14:56  МЧС уговаривает алматинцев прекратить панику в родительских чатах и вернуться в дома
14:10  Пока в России праздновали День народного единства, в США готовятся встретить День народного раздора
13:13  Масштабный блэкаут в западно-казахстанском Актау и российской Махачкале
13:06  Российские вузы недостаточно представлены в медиапространстве стран ЦентрАзии
13:03  Земля тюрков не для турок. Имела ли Турция шансы получить власть над Центральной Азией, - Петр Бологов
13:00  Лучший автогонщик мира Макс Ферстаппен побил рекорды "Формулы-1"
12:57  Очередное землетрясение в Алматы: что должно быть в тревожном чемоданчике, как себя вести
12:41  Россия отказалась признавать Санду законным президентом Молдавии
12:34  Чем ответит молдавская оппозиция на жульничество Санду, - Олег Исайченко
12:29  Эволюция террора: От фанатиков и сект до государственного уровня (уроки истории), - М.Болтунов
12:26  Зверская армия. Каких животных обвиняют в работе на Россию
12:24  Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР
12:19  С Гретой Тунберг во главе. Грузинская оппозиция вышла на майдан
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Хватит ли богатырской силушки Трампа уговорить Москву?
12:08 06.11.2024

Волкнер ляпнет, не подумав - а Дональду потом отдуваться. Чтобы обещать мир в 24 часа, надо быть или очень сильным, или совсем тупым

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Владимир Блинов
Иван Мезюхо

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп в случае своего переизбрания еще до вступления в должность может потребовать от России отвода войск в зоне СВО, заявил бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Он предположил, что Трамп "может позвонить Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января", когда по традиции проходит инаугурация нового президента.

"Сделает ли он это, мы не знаем", - добавил Волкер.

Стоит отметить, что и сам Трамп неоднократно заявлял о намерении завершить конфликт на Украине в случае переизбрания президентом США, причем, буквально, "в течение суток".

Вот интересно, на что он рассчитывает? Насколько вообще Украина будет в приоритете его повестки, и будут ли у него реальные рычаги управления ситуацией и какие-то механизмы давления на Россию?

В любом случае слова Волкера, да еще и произнесенные на Украине, стоит воспринимать скептически, хотя Волкер был спецпредставителем Трампа во время его первого президентства и, возможно, до сих пор вхож в окружение республиканца.

- Курт Волкер - это откровенный лоббист Украины, - напоминает политолог, председатель КРОО "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.

- И такое фактическое звание он получил еще во времена президентства на Украине Петра Порошенко. Его слова о потенциальных действиях Трампа в случае возвращения в Белый дом можно воспринимать как отработку очередного украинского темника. По крайней мере, эту версию нельзя отметать.

"СП": Трамп и сам не раз говорил, что решит вопрос еще до инаугурации. Это пустая предвыборная болтовня или он и сам в это верит?

- Похоже на то, что и сам Трамп не знает, какую политику в отношении Украины он будет проводить в случае возвращения на пост президента США. Он действительно непредсказуемый политик.

Очевидно, что Трамп будет пытаться разговаривать с Российской Федерацией с позиции силы, если вновь станет главой американского государства. Он уже пытался так делать, когда был президентом, но у него ничего не получилось добиться по этому направлению, несмотря на инициированные в отношении Российского государства беспрецедентные санкции.

"СП": У Трампа всерьез считают, что если они предложат какой-либо компромисс Путину, тот с радостью под ним подпишется?

- Да, у Трампа могут быть некие предложения по украинскому кейсу, но если это те инициативы, о которых сегодня говорит западная пресса, то уже сейчас можно говорить о том, что реализация подобных сценариев неприемлема для Российской Федерации, а значит и претворение в жизнь этих планов не произойдет.

Россия имеет инициативу на поле боя, а Украина терпит неудачи. Такова реальность. Третьих Минских соглашений, очевидно, не будет.

Цели специальной военной операции никто не отменял. Небензя на заседании Совета Безопасности ООН четко акцентировал на незыблемости задач СВО. Мы отступать не собираемся.

"СП": Ранее Трамп заявил, что "разъединит" Россию с Китаем. Опять же - предвыборное бла-бла-бла, или он знает, как?

- Мечта американцев - дружить поочередно с Россией против Китая и с Китаем против России, чтобы Москва и Пекин действовали на взаимоослабление друг друга. Это старое наивное представление о мире и геополитических раскладах, которые сегодня транслирует Дональд Трамп.

И у России, и у Китая есть свои национальные интересы, а ключевое - и Российская Федерация, и Китайская Народная Республика понимают, что Соединенные Штаты Америки пытаются нарушить развитие многополярного мира в котором голоса Москвы и Пекина являются значимыми.

"СП": Насколько, по-вашему, органично будет выглядеть Трамп в роли лесника, как в том анекдоте - выгоняющего всех из избушки? Будут ли к нему вообще прислушиваться, учитывая, что его власть и влияние в самих США будут ограничены?

- Скорее, Трампу больше подходит образ лешего - персонажа абсолютно нестепенного, одинокого, которого окружают враждебные группы и силы. Пост президента США предполагает, что союзники США вынуждены с ним считаться.

Но чтобы думать о потенциальной новой каденции Трампа с точки зрения внешней политики Вашингтона, надо понимать, какова будет реальная внутриполитическая ситуация внутри американского государства. Если Трамп действительно вместе с другими представителями политической элиты доведет свою страну до грани ожесточенного общественного противостояния, то на внешнюю политику ему будет оставаться мало времени.

Или же с помощью внешней политики он будет пытаться решать проблемы внутренние. Давняя американская традиция - развязать или продолжить заграничную войну для того, чтобы решать свои внутриполитические задачи.

- Ну, конечно же, это пустое хвастовство, - уверен доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Блинов.

- Безусловно, страны мира, ожидая исхода выборов в США, формируют новые условия для взаимоотношений. В частности, Россия скрепляет союз с КНДР и Ираном, чтобы это было наследием дипломатии с администрацией Байдена, а с новой - можно было торговаться с чистого листа.

В случае с Украиной Россия никогда не отказывалась от поиска дипломатического решения, а единственное, что может предложить нашему главе государства Дональд Трамп - уступки Киева. Правда, вряд ли ему удастся столь скоро склонить к этому Украину и европейские государства.

Комментировать предвыборную риторику применительно к будущей дипломатии сейчас оказывается пустым делом, поскольку Россия уже давно в сознании американцев олицетворяет собой худшее. Неспроста наши официальные лица говорят о поддержке улыбчивой Харрис, поскольку ничего хорошего русское одобрение для кандидатов предвыборной гонки не даст.

Планы разъединить Россию и Китай - лежащие на поверхности грезы геополитических противников, как и планы России вбить клин между США и НАТО. Ослабить союз противников - это азбука дипломатии. В кремлевских кабинетах хорошо осознают, что Трамп в отличие от своих оппонентов, будет действовать в интересах американского народа, а не призрачных идеалов глобалистов, заставляющих убивать экономику запада ради борьбы с Россией.

Это не подразумевает подарков нашей стране, но и поддержка нацистского безумия на Украине также окажется под прицелом. Миллиарды долларов на войну с Россией? Ради чего? Эти вопросы задаются сторонниками Трампа очень часто. И прекращение поддержки нацистов может стать не следствием любви к нашей стране, а просто результатом трезвого расчета.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730884080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Объективная статистика помогает принимать эффективные решения – Спикер Сената
- Олжас Бектенов принял участие в открытии VII Китайской международной импортной выставки в Шанхае
- Апорт на мировые рынки: программу возрождения казахстанского сорта яблок презентовали в Правительстве
- РФ видит работу Запада с Астаной по соблюдению антироссийских санкций - Лавров
- Кадровые перестановки
- В "AMANAT" призвали к пересмотру мер поддержки и контроля для защиты казахстанских производителей
- КТЖ и ALSTOM договорились о производстве в Казахстане нового типа электровоза
- АЗРК возвращает активы на миллиарды тенге и укрепляет контроль за монополиями
- Ушел из жизни заслуженный ветеран здравоохранения Болат Жанадилов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  