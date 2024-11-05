Хватит ли богатырской силушки Трампа уговорить Москву?

12:08 06.11.2024

Волкнер ляпнет, не подумав - а Дональду потом отдуваться. Чтобы обещать мир в 24 часа, надо быть или очень сильным, или совсем тупым



Дмитрий Родионов

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Владимир Блинов

Иван Мезюхо



Кандидат на пост президента США Дональд Трамп в случае своего переизбрания еще до вступления в должность может потребовать от России отвода войск в зоне СВО, заявил бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.



Он предположил, что Трамп "может позвонить Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января", когда по традиции проходит инаугурация нового президента.



"Сделает ли он это, мы не знаем", - добавил Волкер.



Стоит отметить, что и сам Трамп неоднократно заявлял о намерении завершить конфликт на Украине в случае переизбрания президентом США, причем, буквально, "в течение суток".



Вот интересно, на что он рассчитывает? Насколько вообще Украина будет в приоритете его повестки, и будут ли у него реальные рычаги управления ситуацией и какие-то механизмы давления на Россию?



В любом случае слова Волкера, да еще и произнесенные на Украине, стоит воспринимать скептически, хотя Волкер был спецпредставителем Трампа во время его первого президентства и, возможно, до сих пор вхож в окружение республиканца.



- Курт Волкер - это откровенный лоббист Украины, - напоминает политолог, председатель КРОО "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.



- И такое фактическое звание он получил еще во времена президентства на Украине Петра Порошенко. Его слова о потенциальных действиях Трампа в случае возвращения в Белый дом можно воспринимать как отработку очередного украинского темника. По крайней мере, эту версию нельзя отметать.



"СП": Трамп и сам не раз говорил, что решит вопрос еще до инаугурации. Это пустая предвыборная болтовня или он и сам в это верит?



- Похоже на то, что и сам Трамп не знает, какую политику в отношении Украины он будет проводить в случае возвращения на пост президента США. Он действительно непредсказуемый политик.



Очевидно, что Трамп будет пытаться разговаривать с Российской Федерацией с позиции силы, если вновь станет главой американского государства. Он уже пытался так делать, когда был президентом, но у него ничего не получилось добиться по этому направлению, несмотря на инициированные в отношении Российского государства беспрецедентные санкции.



"СП": У Трампа всерьез считают, что если они предложат какой-либо компромисс Путину, тот с радостью под ним подпишется?



- Да, у Трампа могут быть некие предложения по украинскому кейсу, но если это те инициативы, о которых сегодня говорит западная пресса, то уже сейчас можно говорить о том, что реализация подобных сценариев неприемлема для Российской Федерации, а значит и претворение в жизнь этих планов не произойдет.



Россия имеет инициативу на поле боя, а Украина терпит неудачи. Такова реальность. Третьих Минских соглашений, очевидно, не будет.



Цели специальной военной операции никто не отменял. Небензя на заседании Совета Безопасности ООН четко акцентировал на незыблемости задач СВО. Мы отступать не собираемся.



"СП": Ранее Трамп заявил, что "разъединит" Россию с Китаем. Опять же - предвыборное бла-бла-бла, или он знает, как?



- Мечта американцев - дружить поочередно с Россией против Китая и с Китаем против России, чтобы Москва и Пекин действовали на взаимоослабление друг друга. Это старое наивное представление о мире и геополитических раскладах, которые сегодня транслирует Дональд Трамп.



И у России, и у Китая есть свои национальные интересы, а ключевое - и Российская Федерация, и Китайская Народная Республика понимают, что Соединенные Штаты Америки пытаются нарушить развитие многополярного мира в котором голоса Москвы и Пекина являются значимыми.



"СП": Насколько, по-вашему, органично будет выглядеть Трамп в роли лесника, как в том анекдоте - выгоняющего всех из избушки? Будут ли к нему вообще прислушиваться, учитывая, что его власть и влияние в самих США будут ограничены?



- Скорее, Трампу больше подходит образ лешего - персонажа абсолютно нестепенного, одинокого, которого окружают враждебные группы и силы. Пост президента США предполагает, что союзники США вынуждены с ним считаться.



Но чтобы думать о потенциальной новой каденции Трампа с точки зрения внешней политики Вашингтона, надо понимать, какова будет реальная внутриполитическая ситуация внутри американского государства. Если Трамп действительно вместе с другими представителями политической элиты доведет свою страну до грани ожесточенного общественного противостояния, то на внешнюю политику ему будет оставаться мало времени.



Или же с помощью внешней политики он будет пытаться решать проблемы внутренние. Давняя американская традиция - развязать или продолжить заграничную войну для того, чтобы решать свои внутриполитические задачи.



- Ну, конечно же, это пустое хвастовство, - уверен доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Блинов.



- Безусловно, страны мира, ожидая исхода выборов в США, формируют новые условия для взаимоотношений. В частности, Россия скрепляет союз с КНДР и Ираном, чтобы это было наследием дипломатии с администрацией Байдена, а с новой - можно было торговаться с чистого листа.



В случае с Украиной Россия никогда не отказывалась от поиска дипломатического решения, а единственное, что может предложить нашему главе государства Дональд Трамп - уступки Киева. Правда, вряд ли ему удастся столь скоро склонить к этому Украину и европейские государства.



Комментировать предвыборную риторику применительно к будущей дипломатии сейчас оказывается пустым делом, поскольку Россия уже давно в сознании американцев олицетворяет собой худшее. Неспроста наши официальные лица говорят о поддержке улыбчивой Харрис, поскольку ничего хорошего русское одобрение для кандидатов предвыборной гонки не даст.



Планы разъединить Россию и Китай - лежащие на поверхности грезы геополитических противников, как и планы России вбить клин между США и НАТО. Ослабить союз противников - это азбука дипломатии. В кремлевских кабинетах хорошо осознают, что Трамп в отличие от своих оппонентов, будет действовать в интересах американского народа, а не призрачных идеалов глобалистов, заставляющих убивать экономику запада ради борьбы с Россией.



Это не подразумевает подарков нашей стране, но и поддержка нацистского безумия на Украине также окажется под прицелом. Миллиарды долларов на войну с Россией? Ради чего? Эти вопросы задаются сторонниками Трампа очень часто. И прекращение поддержки нацистов может стать не следствием любви к нашей стране, а просто результатом трезвого расчета.