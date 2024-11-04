Кыргызстан. Как внедрить национальную идеологию в жизнь, - Рахманбек Тойчуев

12:11 06.11.2024 Как внедрить национальную идеологию в жизнь



Автор: Рахманбек Тойчуев

4 Ноября 2024



Вспомнился анекдот, в котором задается вопрос: "Какая самая богатая страна в мире?" и ответ на него: "Кыргызстан". "Почему?" - "Потому что в течение 30 лет все, кому не лень воровали, но, несмотря на это, богатства Кыргызстана до сих пор не заканчиваются".



Так и в жизни, несмотря на меры, принятые правительством Кыргызской Республики по борьбе с "ворами-коррупционерами", за 30 лет желаемого результата не достигли, наоборот, коррупционеры и криминал разбогатели настолько, что стали даже вмешиваться в политику, и так расплодились, что их до сих пор Садыр Нургожоевич и Камчыбек Кыдыршаевич не могут истребить. Уважаемый читатель, возникает естественный вопрос: "Как мы с вами им помогаем?"



Имеется и другой, современный пример, с чего это все начиналось. Мой знакомый рассказал мне случай, который произошел с ним 25 лет назад. В то время он поехал в Бишкек решить один простой вопрос, но человек из аппарата президента, который решал этот вопрос, попросил его организовать для него и его друзей ужин. Он все сделал, но столкнулся с непредвиденной ситуацией. Оказалось, что один парень из его круга пил виски, разумеется, не отечественный, а импортный. Мой знакомый обыскал все магазины в городе и купил виски на последние 1,5 тыс. сомов (на эти деньги он собирался купить одежду и гостинцы детям). В те времена такая сумма была просто огромной, к сожалению, денег у него не хватило, и ему пришлось оставить паспорт и просить взаймы у друзей на обратный путь. Вывод: не только воруем, даже не пьем свои прекрасные коньяки, которые прославили Кыргызстан по всему миру (в первоначальном составе было 26 высокогорных трав, произрастающих в Кыргызстане, а разработкам моего учителя академика Арастанбека Алыбаевича Алтымышева, автора "Кыргызского бальзама", до сих пор нет равных во всем мире), равно как и армянские коньяки или молдавский "Белый Аист". Вот такая была психология, сознание и интеллект. В итоге и идеология тех времен - "уважаем, ценим, употребляем все, кроме своего".



Другой пример. Сегодня, благодаря широкому употреблению "чужих" напитков и пищи, "генетически" чужеродных для кыргызов, процветают сахарный диабет, ожирение, патологии сердечно-сосудистой и нервной систем, растет число суицидов, загружая и нарушая перерабатывающую и обезвреживающую от токсикантов функции печени, приводя к скрытым не диагностируемым патологиям печени, патологиям желудочно-кишечного тракта, не говоря уже о мужских заболеваниях. Употребляя "чужие" напитки и продукты питания, мы "кормим" другие страны за счет прибыли, полученной от реализации их продукции у нас в стране. Об этом никто не задумывается, но пришло время опомниться и глубоко задуматься об этом, т.к. идет скрытое разрушение генофонда, прежде всего, государствообразующего, горного, кочевого, древнего народа.



Докатились до того, что мы даже из-за рубежа привозим различные семена растений за немалые деньги. Уже начали догадываться, что эти "запрограммированные" семена через 2 года становятся бесплодными. В то же время мы забыли, что при Советском Союзе Киргизская ССР обеспечивала семенами весь Советский Союз. Благодаря нашему географическому расположению, климатическим условиям и особенностям почвенного покрова, семена богаты ценными и редкоземельными цветными металлами, поэтому качество, вкус, ценность наших семян и продуктов всегда отличались от других мест. Колыбель Великой Октябрьской социалистической революции, тогдашний священный город Ленинград, употреблял только мясо из Киргизской ССР, а сегодня потребителями становятся богатые, хорошо разбирающиеся во вкусах Арабские страны. В то же время, несмотря на растущее количество ученых аграриев с учеными степенями, создается такое впечатление, как будто у нас их нет - ученые аграрии "закончились". Если они и есть, то на практике их дел не видно.



Сегодня нашим настоящим ученым, политикам и общественникам, аксакалам и представителям религиозных кругов, необходимо задуматься об идейном устранении таких пробелов и разработать оригинальные пути решения этих проблем, т.к. в течение 30 лет после приобретения самостоятельности Кыргызстаном написано достаточное количество трудов по "национальной идеологии", но они так и не дали желаемого результата. Несмотря на это, "патриоты исчезали", а число "рыночников" росло. Те, кто хоть немного оказывался у власти, превращались в крохоборов, коррупционеров. Росло число эгоистов, процветало кумовство, бескультурье, землячество. Поэтому экономика катилась вниз, а СМИ гнались за сенсационными материалами о насилии, чтобы больше народа читало, не зная и не осознавая, как это отражается на молодежи и обществе в целом.



У кыргызов была своя национальная идеология, свои идеи и заповеди наших предков, которые передавались из поколения в поколение испокон веков, сохранялись в поступках нашего народа. Непосредственно занимаясь проблемой урана более 30 лет и общаясь с людьми из г.Майлуу-Суу, мы неоднократно слышали, что жители города, прекрасно зная, что радиация вредна для организма, строили свои дома на урановых отвалах и среди урановых хвостохранилищ. Когда доноры предлагали им за счет грантовых средств переселиться в безурановые места, точнее в поселок Кочкор-Ата, ныне город, они отказались, мотивируя это тем, что это земли их предков - "ата конуш" - пристанища не оставим. То есть Майлуу-Сууйские кыргызы заветы предков ставят выше своего здоровья и жизни. Вот это настоящая идеология кыргызов! Надеюсь, эти традиции сохранятся не только в городе Майлуу-Суу, но и среди других кыргызов, живущих в других местах мира - ни в коем случае не оставлять земли предков! Надеюсь, государство и руководство страны им поможет на деле, оказывая всяческую материальную и моральную помощь, создавая рабочие места и улучшая инфраструктуру для людей, сохраняющих земли предков, включая высокогорный Памир. Выше приведенные факты убедительно доказывают, что в Кыргызстане настоящая идеология среди простого народа до сих пор сохраняется, но она нуждается в совершенствовании и поддержке, должна отвечать требованиям времени.



Национальная идеология должна быть пропитана и наполнена национальным духом, направлена на самосохранение, прежде всего, государствообразующей группы населения, на поддержку демографии, языка, культуры, традиций, патриотизма, характера, но должна быть адаптирована, т.е. отвечать требованиям времени. В итоге все принятые меры должны быть направлены на создание фундамента устойчивого государства, общества с высоким интеллектом, наполненного патриотизмом, креативностью, развитым логическим мышлением, созидательностью, для того, чтобы общество стало устойчивым к внешним и некоторым внутренним разрушающим факторам.



В связи с изменением образа жизни, меняются и общественные нервно-психические, психомоторные состояния, умственное развитие - мышление, сознание, некоторые традиции, культура, поступки, питание, одежда и используемые предметы. Поэтому при подготовке идеологии необходимо учитывать, что из "прежнего" оставить и неукоснительно полностью сохранить, а что – усовершенствовать, апоптозировать - "удалить" или создать новое.



Недавно по телевидению передавали, что группа известных ученых, разработав идеологию, предложила ее применить на практике в Кыргызстане. Надеюсь, мои выше приведенные предложения будут отражены в этом документе, с учетом того, что следует сохранить, а что - обновить. Не внедрение в практику написанных ранее идеологий объясняется отсутствием механизма их внедрения в практику. Поэтому пришло время разработать современные механизмы внедрения идеологии, подготовленной группой ученых и политиков Кыргызстана, разумеется, исходя из принципа тройственности, путем убеждения, принуждения и нейтрального пути.



Первый путь - более сложный, требует высокого интеллекта, общественного самосознания, доверия народа к правителям и друг другу. Это воспитание молодого поколения, основанное на создании высокоинтеллектуального устойчивого патриотизма и созидательности, преданности своим идеям, стране; достижение взаимодоверия и взаимодействия власти с населением и населения с властью, что приведет в итоге к стабильному развитию и сохранности страны.



Кыргызы - древний народ, который испокон веков передавал из уст в уста эпос Манас, стремился к единству. Ч.Т.Айтматов, великий писатель и мыслитель, сын кыргызского народа, в своих произведениях предлагал устранять "нарастающие неприродные природы человека, чтобы человек остался в созданном природном виде - человеком", от безысходности не превращаясь в "рыбу, птицу" или не родившись, остался "внутри утробы" матери. К сожалению, сегодня это никто не понимает, а люди сами продолжают собственноручно все это разрушать.



Спасение от таких разрушений – в руках самих кыргызов. Пока не поздно, надо опомниться! Для этого необходимо завоевать доверие народа. Примером может служить Иосиф Виссарионович Сталин, который ходил в стоптанных туфлях, зашитых простым сапожником, разумеется, отечественным, пил свои грузинские вина и холодную воду из-под крана, любил чурчхелу. Люди шли за ним, а во время Великой отечественной войны при наступлении выкрикивали "За родину!", "За Сталина!" и шли на смерть.



Второй путь - внедрение написанной национальной идеологии путем "принуждения", законом, силой власти. Но такой подход не устойчив, поэтому постоянно применять этот метод нет смысла, но при переходном периоде, т.е. до полного формирования общественного сознания и поступков можно его использовать.



Третий подход - "комбинированный" - нестандартное, срединное сочетание первого и второго путей, т.е. воздействие на сознание и познание, точнее на "кванто-чувствительные точки" людей.



В итоге, для практического применения разработанной идеологии нужно первоначально поставить вопрос: "Тот, кто хочет процветания Кыргызстана, пьет натуральные национальные напитки (кымыз, айран, жуурат, шубат, жарма, максым, шоро, бозо), предупреждающие атеросклероз, развитие рака и раннее старение, а также фторсодержащую "противокариесную" воду Кара-Шоро, снижающую поражение зубов кариесом у детей в 8 раз (доказано д.м.н., проф., член.кор. НАН КР А. Ешиевым, завед. клиническим отделом бывшего Института медицинских проблем), ест натуральную национальную пищу, одевает натуральные хлопковые, шелковые, шерстяные, кожаные, сшитые в Кыргызстане, одежду и головные уборы, там, где возможно, пользуется вещами, изготовленными в Кыргызстане, а также развивает кыргызский язык, культуру, сохраняет традиции. Такой подход будет настоящей поддержкой в процессе внедрения национальной идеологии и сохранения государственности Кыргызстана. Источник - АКИpress

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