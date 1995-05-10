Минфин забыл о своем долге. Сбербанк мог бы вернуть гражданам сгоревшие вклады, - Валентин Катасонов

12:14 06.11.2024 Минфин забыл о своем долге. Греф вообще слышать ничего не хочет. Он прибыль считать любит

Удачливый Сбербанк вполне мог бы поучаствовать в возвращении гражданам сгоревших вкладов



Валентин Катасонов



Набор показателей экономического состояния и развития России, которыми могли бы похвастаться российские чиновники, очень невелик. Одним из таких показателей, которым любят козырять российские власти, является величина государственного долга.



Особенно удобен относительный уровень государственного долга (в процентах к валовому внутреннему продукту) для того, чтобы Россию можно было сравнивать с другими странами. Этот показатель регулярно озвучивается на Петербургском международном экономическом форуме. Озвучивался он также на недавно проходившем Восточном экономическом форуме.



Чтобы понять, какое место Российская Федерация занимает в мире по показателю относительного уровня государственного долга, воспользуемся данными МВФ. Приведу топ-10 стран по максимальному уровню госдолга (% ВВП, на конец 2022 года):



Япония - 264; Венесуэла - 241; Судан - 186; Греция - 173; Сингапур - 168; Эритрея - 164; Ливан - 151; Италия - 142; США - 129; Кабо-Верде - 127.



Россия находится в нижней части рейтинга с показателем, равным всего 17,2%. Между Эстонией (18,5%) и ДР Конго (14,6%). Для справки отмечу, что минимальный уровень госдолга был зафиксирован у Каймановых островов (4,5%), Кувейта (2,9%), Брунея (2,1%).



Есть некоторые тонкости, связанные с оценкой госдолга. Выше приведена цифра чистого госдолга. А есть еще валовый госдолг (который отличается от чистого на величину поступлений в казну денег от операций, в которых государство выступает кредитором). Валовой госдолг РФ в прошлом году равнялся 21,4%. Также очень скромный уровень. Чиновники по понятным причинам предпочитают оперировать показателем чистого госдолга.



После 24 февраля 2022 года в связи с санкционной войной коллективного Запада против России обозначились подвижки в структуре госдолга РФ: стала увеличиваться доля внутреннего и уменьшаться доля внешнего долга.



Внутренний государственный долг России в начале 2022 года равнялся 10,2 трлн руб., а на 1 октября 2024 года вырос до 21,8 трлн руб. А вот внешней государственный долг в долларовом эквиваленте за это время даже несколько сократился: с 54,9 до 53,4 млрд долл. Правда, в рублевом эквиваленте также вырос - с 3,4 трлн до 5,0 трлн. руб. Получается, что доля внутренних обязательств в общей величине госдолга выросла с 75% до 81%.



Новые внешние государственные заимствования России почти полностью прекратились, а внешние обязательства по многим ранее взятым займам заморожены.



Впрочем, и российские компании и банки также за последние два с половиной года начали резкую переориентацию на внутренние заимствования. Об этом общем тренде свидетельствуют цифры суммарного внешнего долга Российской Федерации.



На 1 января 2022 года этот долг равнялся, согласно данным Банка России, 478,2 млрд долл., а на 1 октября 2024 году - 293,4 млрд долл. Сокращение почти на 40%. К сожалению, сказать, как за это время изменился внутренний суммарный долг Российской Федерации, нельзя. Поскольку ни Банк России, ни Минфин, ни правительство его не считают. Или, по крайней мере, не выкладывают оценки такого долга на своих сайтах. Но очевидно, что суммарный внутренний долг РФ за последние два с половиной года существенно вырос.



Безопасный для экономики уровень госдолга, согласно оценкам МВФ, составляет 77%. А если долг уже измеряется трехзначными цифрами (т.е. больше 100%), то, по мнению экспертов Фонда, возникает риск суверенного дефолта.



Россия от этих "красных линий" вроде бы находится очень далеко. Нам есть вроде бы, чем гордиться. Министр финансов Антон Силуанов отмечает, что у России госдолг в относительном выражении не только очень скромный, но он имеет тенденцию к снижению. В марте этого года, выступая с лекцией в Финансовой академии, он сказал, что госдолг России опустился до планки 15% ВВП (конечно, министр имел в виду чистый госдолг).



Но есть несколько моментов, которые остужают гордость и радость по поводу наших успехов в поддержании низкого уровня госдолга и даже его снижении. Тот же Силуанов проявляет беспокойство по поводу растущей ключевой ставки. Она неизбежно увеличивает бюджетные расходы на обслуживание госдолга (процентные расходы). В упомянутой выше лекции он напомнил, что в 2019 году доля процентных расходов в бюджете РФ равнялась 3,6%, а к 2026 году может достичь 10%.



Вместе с тем министр финансов обходит некоторые деликатные вопросы, касающиеся оценки величины государственного долга. Официальные цифры Минфина касаются только долга правительства РФ (который почти исключительно формируется за счет эмиссии и размещения долговых бумаг Минфина).



Но ведь у нас государство - это не только Минфин и правительство. У нас еще есть государственные корпорации ("Ростех" и другие), есть акционерные общества с полным или преобладающим участием государства в капитале ("Газпром", "Роснефть, "РЖД" и др.), есть унитарные предприятия.



Они во многих случаях заимствуют деньги в виде банковских кредитов или путем размещения долговых бумаг (облигаций, векселей) под гарантии государства как главного или единственного владельца компании. Иногда такие гарантии оформляются, а чаше они подразумеваются как "очевидные" по умолчанию сторон сделки.



Ни Минфин, ни Минэкономразвития, ни правительство не ведут учета суммарной величины такого государственного корпоративного долга. Раньше (в прошлом десятилетии) оценки такого долга делались независимыми экспертами, а также Счетной палатой.



Не знаю, может быть, и сегодня Счетная палата ведет такой учет. Но, по крайней мере, в открытом доступе никаких оценок мне обнаружить не удалось.



А в прошлом десятилетии, когда такие цифры публиковались, оказывалось, что государственный долг в широком определении (как сумма долга правительства и государственных компаний) оказывался примерно в три раза больше, чем госдолг в узком определении (долг только правительства).



Но есть еще один важный долг государства, который оказывается "за кадром" Минфина РФ и правительства. Речь идет об обязательствах по покрытию потерь граждан еще Советского Союза, которые имели свои счета в тогдашнем Сбере. Фактически эти средства у них были украдены накануне развала Советского Союза.



На начало 1990 года на счетах в Сбербанке СССР находились средства в сумме 369 млрд рублей. Тогдашнее правительство во главе с премьером Николаем Рыжковым приняло решение использовать эти деньги для покрытия гигантского дефицита, образовавшегося в госбюджете СССР. Задолженность правительства перед Сбербанком была оформлена до 31 декабря 1991 года, однако не была погашена. При этом в стране раскручивалась бешеная инфляция, которая обесценивала (почти обнуляла) обязательства Сбербанка перед гражданами-держателями счетов.



За короткий срок в Сбербанке сгорели накопления примерно 40 млн советских граждан. Спустя четыре года депутатам Госдумы удалось с большим трудом (было сильное сопротивление со стороны команды Ельцина и других "реформаторов") принять Федеральный закон № 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации" от 10.05.1995 г. Закон гарантировал людям возмещение потерянных вкладов в Сбербанке, которые были там до 20 июня 1991 года.



Я об этом ограблении и о ФЗ № 73 последние три десятка лет писал неоднократно. Напомню лишь, что все обязательства по долгам Сбербанка упомянутым законом были возложены на Минфин России. Полноценных возмещений не было, были лишь отдельные показательные случаи компенсаций. То есть что-то наподобие PR-акций. Но с 2003 года даже символические выплаты были приостановлены, был установлен мораторий, он ежегодно продлевается решением Госдумы.



Правда, Минфин, согласно закону, обязан регулярно оценивать обязательства государства перед гражданами, вытекающие из ФЗ № 73, с учетом изменения покупательной способности рубля и погашенных обязательств. Например, в 2021 году получилась цифра в 47,2 трлн рублей. В году на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку были озвучены оценки обязательств на ближайшие годы (трлн рублей): 2024 г. - 61,8; 2025 г. - в 64,2; 2026 г. - 66,8.



Между прочим, это значительно больше, чем годовой федеральный бюджет России. Так, в бюджете на 2024 год все расходы запланированы в размере 37,2 трлн руб.



Очевидно, что выполнить свои обязательства перед гражданами по закону ФЗ № 73 правительство в короткие сроки не способно. Но абсолютная заморозка этих обязательств (выражающаяся в продлении каждый год Госдумой моратория) также не допустима. Можно заложить в бюджеты специальную статью и растянуть выплаты на десять или двадцать лет. С чего-то надо начинать.



Можно, кстати, разделить обязательства по закону ФЗ № 73 между правительством (Минфином) и нынешним ПАО "Сбербанк". Как-никак ПАО "Сбербанк" - правопреемник советского "Сбера". Тем более что у "Сбера" ожидаются рекордные показатели чистой прибыли (только за 8 месяцев текущего года прибыль "Сбера" превысила 1 трлн рублей). За ее счет господин Греф может и должен расплачиваться с гражданами.



За тридцать с лишним лет после потери своих накоплений большая часть держателей счетов советского Сбера ушла уже в мир иной. Хотя в принципе требования могут переходить от родителей к детям и внукам, но многие представители молодого поколения даже не подозревают о том, что у них есть такое право. А власти стараются об этом не напоминать.



В том числе помалкивает и Минфин. Обратите внимание, что ведомство Антона Силуанова дает цифры государственного долга без учета обязательств Минфина по закону ФЗ № 73. Напомню, что на 1 октября текущего года государственный внутренний долг РФ, согласно данным Минфина, составил 21,8 трлн руб. Минфин "забыл" учесть долги перед вкладчиками советского Сбера, оцениваемые на сегодняшний день примерно в 62 трлн рублей. Надо обязать Минфин считать полную сумму государственного долга. А она окажется примерно в четыре раз больше той, которую он выкладывает на своем сайте. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730884440





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Объективная статистика помогает принимать эффективные решения – Спикер Сената

- Олжас Бектенов принял участие в открытии VII Китайской международной импортной выставки в Шанхае

- Апорт на мировые рынки: программу возрождения казахстанского сорта яблок презентовали в Правительстве

- РФ видит работу Запада с Астаной по соблюдению антироссийских санкций - Лавров

- Кадровые перестановки

- В "AMANAT" призвали к пересмотру мер поддержки и контроля для защиты казахстанских производителей

- КТЖ и ALSTOM договорились о производстве в Казахстане нового типа электровоза

- АЗРК возвращает активы на миллиарды тенге и укрепляет контроль за монополиями

- Ушел из жизни заслуженный ветеран здравоохранения Болат Жанадилов

