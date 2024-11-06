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Три месяца жестоких боев под Курском: ВСУ умылись кровью
12:17 06.11.2024

Мы тоже несли потери, но заставили противника бежать на Донбассе
Эксперты пояснили, почему ВС РФ не форсируют ликвидацию бригад ВСУ под Суджей

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Александр Аверин
Владимир Сапунов

Курская область вскоре будет освобождена от украинских захватчиков. Такое обещание дал президент Путин в ходе обращения к активистам военно-патриотического центра "Вымпел" из региона.

"Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы", - заявил он.

Напомним, Курская область была атакована бригадами ВСУ 6 августа. Ожесточенные бои продолжаются до сих пор, хотя значительные успехи российских ВС демонстрируют тенденцию к неизбежному выдавливанию противника.

В то же время, оттягивание значительных сил ВСУ на курскую авантюру позволило российским военным добиться значительного успеха в Донбассе. Тем не менее, вопрос "когда уже освободят Курскую область?" остается открытым уже три месяца.

В начале событий многие предрекали, что область очистят от ВСУ за полтора-два месяца. Почему не получилось?

- Потому что киевский режим придает курской операции большое медийно-военное значение. Только обороной западных хозяев, а уж тем более западных обывателей-налогоплательщиков, не впечатлишь, - поясняет военно-политический эксперт Владимир Сапунов.

- Поэтому и задействовали на Курщине элитные части, например, 42-ю и 88-ю механизированные бригады.

А потом еще подтягивали и подтягивают резервы. Причем на первом этапе операции враг не использовал западную гусеничную технику, она вводилась в бой постепенно. В итоге оказалось, что на территории Курской области окопалась вражеская группировка в 30−40 тысяч человек, выбить которую теперь, разумеется, непросто. Учитывая, что этому участку фронта ВСУ уделяют первостепенное внимание.

"СП": В то же время, переброска значительной части подготовленных войск ВСУ в Курскую область способствовала нашему успеху в Донбассе.

- Те части, которые использовались в Курской области, точно бы помогли ВСУ замедлить марш русской армии на Донбассе. Да, противник занял часть нашей территории в приграничье. Но нами взяты Угледар и Селидово, обречено Курахово, готовится поход на Покровск. Плюс очевидная инициатива не только на Покровском, но и на Южно-Донецком, Купянском, Лиманском направлениях.

"СП": Что для нас откровенно приоритетнее: быстрее зачистить Курскую область, где у ВСУ нет никакой ресурсной базы, или освободить поскорее весь Донбасс, где они хорошо окопались - при том, что весь мир поддерживает их там, поскольку считает это их территорией?

- В военном плане Донбасс имеет приоритет. Неслучайно ведь вражеская пропаганда ругается: почему Путин не освобождает Курскую область, а идет дальше "на Украину". Они же действительно рассчитывали, что наше командование снимет часть войск с Донбасса. Но, к счастью, просчитались.

А часть курского приграничья никуда не денется. Неприятно, конечно, было пропустить такой имиджевый удар.

Но последние успехи в Леонидово и Мартыновке говорят, что изменения к лучшему есть. И важно ведь не просто выбить врага из Курской области. Надо окружить его и перемолоть как можно больше оккупационных "пидраздилов". И затем обязательно превратить Курское направление в Сумское, чтобы в дальнейшем не было таких историй.

Операция непременно должна продолжиться на территории Сумской области. И пока идет рассечение и окружение вражеской группировки в Курской области - важно не пропустить еще какой-нибудь медийный выпад на границе.

"СП": Есть мнение, что нам важно освободить как можно больше территории перед возможным приходом Трампа, который будет навязывать заморозку по действующей ЛБС. Согласны?

- Конечно, нет. Сама постановка - победит Трамп и что-то будет нам навязывать - должна быть оскорбительна для русского человека. Какое нам дело, кто победит на президентских выборах за океаном? Зачем нам какое-то миротворчество от Трампа? "Цели и задачи СВО будут выполнены" - вот какой ответ должен быть что Трампу, что Харрис.

Тем более, речь Трамп ведет о какой-то "заморозке" по линии ЛБС. Что однозначно будет означать военно-политическое поражение России. Поэтому релоканты, внутренние либералы и другие враги народа так раскачивают сейчас тему "немедленного перемирия". Потому что это сродни капитуляции для России.

Так что Трамп, конечно, будет пытаться действительно изображать миротворца. Он делец и хочет провернуть выгодную для него сделку. Будет давить на слабые места нашей элиты: частичную разморозку активов, частичное снятие санкций.

Для Кремля же пойти сейчас на переговоры равносильно самоубийству. Опять обманут просто однозначно. Как в феврале 2014-го в Киеве (договоренности Виктора Януковича с оппозицией при посредничестве тройки из Евросоюза), в феврале 2015-го в Минске, в марте-апреле 2022-го в Стамбуле и в июле того же года с зерновой сделкой.

У русской армии сейчас однозначная инициатива на фронте, необходимо развивать успехи. И не реагировать серьезно на предложения Трампа: будь то кнут или пряник. Можно делать вид и говорить, что мы не против переговоров. Но даже в мыслях не допускать, чтобы эти переговоры реально начались. Пока вражеская оборона в Новороссии не посыплется до такой степени, что можно будет начинать диктовать свои условия. По которым, по крайней мере, в Киеве ни при каких условиях не должен остаться враждебный нам режим.

"СП": Что после Курской области и Донбасса? Приоритеты в освобождении уже российских Херсона и Запорожья? Или Харьков? Или Днепропетровская область, которую Киев уже готовит к обороне? Где у нас с военной точки зрения больше шансов на успех?

- Для начала надо освободить Покровск. Очень хотелось бы, чтобы наша армия поскорее вошла в Днепропетровскую область. Это будет означать, что принято политическое решение продолжать СВО на территории, выходящей за пределы четырех новых регионов России. Как только будет позволять военная ситуация - необходимо пересекать границу Днепропетровской области, имея в виду первую важную цель в Павлограде.

Ну, а Запорожье и Херсон уже по Конституции русские, так что надо побыстрее превращать закон в реальность. Херсон видится более отдаленной целью, Запорожье более близкой. Как и Харьков. Важно распределить правильно ресурсы.

И очень радует, что в последние недели мы видим от нашего командования неординарные ходы. В частности, рейд на Шахтерское, который был в тылу у врага. И еще дальше на северо-запад на Раздольное.

Что теперь позволяет надеяться и на окружение Курахово по большому радиусу, и на давление на Большую Новоселовку на Южно-Донецком направлении. Побольше бы таких решений и нестандартных ходов.

- На юге Донбасса продолжается достаточно успешное наступление нашей армии, - отмечает экс-боец ополчения ЛНР Александр Аверин.

- Так что не думаю, что освобождение Курской области будет форсировано. Сейчас там связаны боеспособные подразделения противника, которые пригодились бы ВСУ в районе Курахово и Селидово. Они находятся вне "зонтика" ПВО и несут ощутимые потери.

На результаты выборов в США нам ориентироваться точно не стоит. Никто из кандидатов не собирается давить на Украину, чтобы заключить выгодный России мир. Предложат очередной "Минск" или "Стамбул" - чтобы Украина смогла перевести дух и перевооружиться. Разумеется, никакой денацификации и демилитаризации Украины в этом варианте не случится.

Для решительного наступления России понадобится новый этап мобилизации на несколько сот тысяч человек. В ближайшем будущем такой вариант не просматривается. Для форсирования Днепра или окружения Харькова у нашей стороны также пока что нет возможности. Так что боевые действия продолжатся в том же духе, что и сегодня. Будет создана угроза Запорожью и Днепропетровску.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730884620


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