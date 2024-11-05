Верховный суд РФ отклонил кассацию на приговор Игорю Стрелкову

13:09 06.11.2024

Москва. 6 ноября. - Верховный суд РФ признал законным приговор одному из бывших лидеров донецкого ополчения Игорю Стрелкову (Гиркину), осужденному на четыре года колонии общего режима по уголовному делу о призывах к экстремистской деятельности, сообщили "Интерфаксу" в суде.



"Приговор Московского городского суда от 25 января 2024 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 29 мая 2024 года оставлены без изменений, кассационная жалоба защиты - без удовлетворения", - заявили в суде в среду.



Таким образом, кассационная инстанция признала законным вынесенные по делу судебные акты, на отмене которых настаивала защита Стрелкова.



Заседание, как и процесс в первой и второй инстанции, прошло в закрытом от слушателей режиме.



Как сообщалось, Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).



Также суд запретил ему администрировать интернет-ресурсы на три года.



Претензии к Стрелкову, как стало известно в начале следствия, возникли из-за его двух постов в Telegram. Вину он не признал.



В настоящее время Стрелков отбывает наказание в колонии в Кировской области.



Стрелков - один из бывших лидеров ополчения Донбасса. В 2014 году некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.



В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе в 2014 году малазийском "Боинге", в результате чего погибли 298 человек. Он отрицает причастность к катастрофе.