Макрон опубликовал пост на казахском языке о глубокой дружбе казахов и французов

13:21 06.11.2024

Эмманюэль Макрон на казахском языке заявил о глубокой дружбе казахов и французов



5 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о глубокой дружбе казахов и французов, сообщает Zakon.kz.



Пост он опубликовал в социальной сети X (бывшая Twitter)



