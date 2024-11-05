"Мисс Россию" Софию Никитчук задержали за контрабанду ювелирки

13:29 06.11.2024

"112": "Мисс Россию" Софию Никитчук задержали за контрабанду ювелирки



По данным телеграм-канала "112", 31-летнюю фотомодель, актрису, победительницу конкурса "Мисс Россия - 2015" и первую вице-мисс Мира - 2015 Софию Никитчук задержали в аэропорту "Внуково" за "контрабанду ювелирных украшений".



В сообщении говорится, что в Москву Никитчук прилетела из Ниццы, транзитом через Стамбул. Она хотела выйти в город через "зеленый коридор", но таможенники "Внуково" попросили ее задержаться.



На досмотре у нее нашли незадекларированными золотые часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier 750-й пробы общей стоимостью около 12 миллионов рублей.



Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Софии может грозить до 5 лет колонии. Пока задерживать девушку не стали.



