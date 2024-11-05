|"Make Amerika Great Again": американцы празднуют победу Трампа
14:03 06.11.2024
Алия Демина
В честь этого некоторые пользователи соцсетей отметили проигрыш Зеленского
Пока сторонники Дональда Трампа отмечают победу своего кандидата в большинстве штатов в США, а команда Камалы Харрис пытается смириться с горьким поражением, в сети появилось народное творчество.
В соцсети Х активно начинают распространяться мемы и смешные видео, на которых Трамп исполняет победный танец по традиции. Вместе с тем популярность набирает сгенерированный в нейросети ролик, на которой одержавший победу на выборах бизнесмен танцует уже с другим предпринимателем Илоном Маском.
Маск, который с самого начала поддерживал Трампа и утверждал, что ему напророчено место в администрации США, также стал героем мемом. Так, появился мем, на котором изображен основатель SpaceX, заносящий в Овальный кабинет раковину, с отсылкой к фразе "let that sink in", что означает "пустите эту раковину внутрь".
Кроме того, под последними постами Камалы Харрис пользователи соцсети Х стали активно подсмеиваться над ее поражением в выборах, публикуя мемы, на которых она изображена с бокалом вина. Противники кандидатки объяснили это тем, что "она уснула, не желая выступать перед ее сторонниками".
Не обошлось и без Зеленского, которого пользователи Х называют главным проигравшим на этих выборах.
Кроме того, в сети появился сфабрикованный указ президента РФ, в котором Владимир Путин якобы назначает 47-м лидером США Дональда Трампа.
Тем временем на вечеринке в честь победы Трампа заиграла песня Y.M.C.A группы Village People, под которую новоизбранный президент исполнил свой победный танец.
Ранее стало известно о предварительной победе Дональда Трампа на выборах президента США. Так, ему удалось набрать 277 голосов выборщиков, тем самым опередив Харрис.