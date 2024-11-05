"Make Amerika Great Again": американцы празднуют победу Трампа

14:03 06.11.2024

Алия Демина



В честь этого некоторые пользователи соцсетей отметили проигрыш Зеленского



Пока сторонники Дональда Трампа отмечают победу своего кандидата в большинстве штатов в США, а команда Камалы Харрис пытается смириться с горьким поражением, в сети появилось народное творчество.



В соцсети Х активно начинают распространяться мемы и смешные видео, на которых Трамп исполняет победный танец по традиции. Вместе с тем популярность набирает сгенерированный в нейросети ролик, на которой одержавший победу на выборах бизнесмен танцует уже с другим предпринимателем Илоном Маском.



