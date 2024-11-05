Токаев принял участие в саммите Организации тюркских государств

14:11 06.11.2024

В начале своего выступления президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Садыра Жапарова и братский кыргызский народ за традиционное гостеприимство, сообщает Zakon.kz.



Токаев также отметил особую значимость того, что мероприятие, проходящее в новом дворце "Ынтымак Ордо", совпало с 15-летием Организации тюркских государств (ОТГ).



