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|Токаев принял участие в саммите Организации тюркских государств
14:11 06.11.2024
В начале своего выступления президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Садыра Жапарова и братский кыргызский народ за традиционное гостеприимство, сообщает Zakon.kz.
Токаев также отметил особую значимость того, что мероприятие, проходящее в новом дворце "Ынтымак Ордо", совпало с 15-летием Организации тюркских государств (ОТГ).
"Несомненно, это большое событие. Пользуясь возможностью, хотел бы поздравить всех участников с этой важной датой. ОТГ за короткий период времени стала авторитетной структурой, упрочив свой статус на мировой арене. Считаю, что все это было достигнуто благодаря нашему нерушимому единству и солидарности. Уверен, что сегодняшний саммит будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества".
Касым-Жомарт Токаев
Президент подвел итоги председательства нашей страны в ОТГ. Он добавил, что председательство Казахстана в Организации тюркских государств проходило под девизом TURKTIME.
"Мы уделили особое внимание укреплению единства тюркского мира, расширению всестороннего сотрудничества. Были достигнуты конкретные результаты, реализован ряд проектов, организовано более 80 мероприятий. В Астане прошли V Всемирные игры кочевников, которые наглядно продемонстрировали миру богатую кочевую цивилизацию Великой степи. Историческим событием стало утверждение единого тюркского алфавита. В прошлом году на заседании в Астане было принято решение о назначении наших постоянных представителей при Организации тюркских государств, соответствующий регламент уже готов к утверждению".
Касым-Жомарт Токаев
Как отметил глава государства, в рамках Организации налажены контакты в торгово-экономической, энергетической, финансовой и инвестиционной сферах.
"Считаю, что эффективная деятельность Тюркского инвестиционного фонда стала действенным шагом, способствующим углублению интеграции тюркских стран. Предложенная нашими кыргызскими братьями тема нынешнего саммита "Усиление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех" отвечает интересам всех стран-участниц. За последние 10 лет экономические связи между членами ОТГ значительно укрепились. В 2024 году объем взаимного товарооборота превысил 45 млрд долларов. У нас имеются все возможности для увеличения данного показателя", – заявил президент.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, приоритетной задачей является укрепление транспортно-логистических связей в рамках Организации тюркских государств.
"Необходимо в полной мере использовать потенциал "Среднего коридора", имеющего стратегическое значение для дальнейшего экономического развития тюркского мира. Поэтому необходимым представляется заключение соглашения, которое обеспечит устойчивое развитие грузоперевозок по данному маршруту. Надеюсь, что государства-участники поддержат данную инициативу".
Касым-Жомарт Токаев
В выступлении также была подчеркнута необходимость углубления сотрудничества в сфере финансов и инвестиций. Как считает глава государства, особую роль в этом деле может сыграть Тюркский инвестиционный фонд.
Он сообщил, что стороны единогласно поддержали инициативу о создании Совета центральных банков.
Кроме того, президент Казахстана акцентировал внимание на важности развития человеческого капитала.
"Для модернизации тюркской цивилизации необходимо эффективно использовать человеческие ресурсы. Нужно создавать возможности для раскрытия потенциала талантливой молодежи. Следует расширять масштабы сотрудничества в области науки и образования. На прошлогоднем саммите были высказаны предложения по открытию филиалов престижных высших учебных заведений в наших странах. Результатом этого стало учреждение филиала турецкого университета Гази в Казахстане", – сообщил он.
Глава государства подчеркнул, что подписываемое соглашение "О партнерстве в области цифровой экономики" представляет важное значение для стран ОТГ. Он также предложил организовать взаимное вещание кабельных телеканалов для создания единого информационного пространства тюркского мира.
В завершение президент Казахстана выразил уверенность в том, что договоренности, которые будут достигнуты в рамках сегодняшнего саммита, позволят укрепить потенциал государств – членов Организации. Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов Кыргызстану, который будет председательствовать в ОТГ в 2025 году.
Наряду с этим за значительный вклад в укрепление единства тюркского мира премьер-министру Венгрии Виктору Орбану был вручен "Высший орден Тюркского мира".
Напомним, что Токаев прилетел в Бишкек утром 6 ноября. В аэропорту "Манас" главу государства встретил председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.
Анастасия Московчук