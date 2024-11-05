"Непостижимо и ужасно": сторонники Харрис сделали первые комментарии и покинули штаб

14:13 06.11.2024

Сторонники Камалы Харрис покинули штаб и заявили об опустошении



Сторонники кандидата от Демократической партии на выборах президента США Камалы Харрис покинули ее штаб в Университете Говарда, так и не дождавшись вице-президента. Харрис не появилась в штабе на фоне поступления новостей о победе Дональда Трампа. Как отмечает NBC News, сторонники демократов были в мрачном настроении.



"Я просто опустошена", - сказала доктор Элизабет Рызнар. Она добавила, что последствия второго президентства Трампа "непостижимы и ужасны". По ее словам, это будет ужасно для США как для страны и для всего мира.



Ранее Дональд Трамп объявил в своем штабе о победе на выборах президента США. Пока ему официально отдают 267 голосов выборщиков, а Камале Харрис - 224 голоса. Для победы необходимо набрать 270 голосов.



