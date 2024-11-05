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В Турции нашлись крайние мэры. Оппозиционеров вытесняют из местных органов власти, - Къ
14:25 06.11.2024

В Турции нашлись крайние мэры
Оппозиционеров вытесняют из местных органов власти

МВД Турции отстранило от должности мэров трех городов на населенном преимущественно курдами юго-востоке страны, обвинив их в контактах с запрещенной в республике Рабочей партией Курдистана (РПК). Все попавшие под следствие политики входят в Партию народного равенства и демократии (DEM), которая защищает интересы курдского меньшинства. На минувшей неделе по обвинению в связях с РПК был арестован глава стамбульского муниципалитета Эсеньюрт - Ахмет Озер, член оппозиционной Республиканской народной партии (РНП). Оппоненты власти считают давление силовиков попыткой пересмотреть итоги муниципальных выборов 31 марта 2024 года, когда правящая элита не смогла завоевать ключевые города и районы.

В центре внимания турецких правоохранителей оказались мэры Мардина, Батмана и Халфети. Это населенные пункты на юго-востоке республики, в которых преобладает курдское население.

Политикам инкриминируют связи с РПК - леворадикальной группировкой, взявшей на себя ответственность за теракт 23 октября вблизи Анкары.

Следствие проходит в том числе в рамках давних дел, открытых еще до состоявшихся в марте этого года местных выборов. Полномочия отстраненных мэров будут выполнять так называемые попечители - временно назначенные представители власти.

Действия МВД спровоцировали уличные протестные акции на юго-востоке Турции. А партия DEM, которая является третьей по числу депутатских кресел в Великом национальном собрании (парламенте), охарактеризовала отстранение своих функционеров как "серьезное посягательство на право курдского народа голосовать и избираться". В DEM подчеркнули, что руководство страны пытается пересмотреть результаты муниципальных выборов 2024 года, "используя судебную систему, полицию и институт попечителей".

Теракт у здания корпорации TUSAS отбил у Анкары желание вести переговоры с курдами

Солидарность с опальными мэрами выразил председатель РНП Озгюр Озель. На минувшей неделе его однопартиец Ахмет Озер, возглавивший в этом году крупный стамбульский муниципалитет Эсеньюрт, сам попал в руки правоохранителей по обвинению в связях с лидерами РПК. 64-летний оппозиционер был арестован, а на его место назначили попечителя. В РНП обвинения отвергли и назвали репрессивные меры "государственным переворотом".

Борьба с "неблагонадежными" мэрами развернулась после теракта, совершенного 23 октября членами РПК у объекта военно-промышленной корпорации TUSAS. Нападение поставило под вопрос проект мирного договора между Турцией и РПК. Эту инициативу в последнее время публично продвигали президент Реджеп Тайип Эрдоган и его союзники по парламентской коалиции. Она предполагала, что находящийся в заключении основатель РПК Абдулла Оджалан призовет соратников сложить оружие. Отставки мэров под предлогом борьбы с РПК только усиливают неопределенность по этому поводу.

Впрочем, турецкая газета "Хюрриет" намекает, что настоящим адресатом "антимэрской" кампании может быть РНП, потому что серия отставок, по наблюдениям издания, вызвала наибольшее замешательство именном в этом политическим лагере. Газета указывает на то, что различные группы влияния внутри этой старейшей в Турции политической партии уже ломают копья относительно того, как отвечать на давление властей. Одной из первых реакций на произошедший 30 октября арест господина Озера стали попытки РНП созвать митинги в Стамбуле и отказ обсуждать бюджет на заседании парламента.

"Хюрриет" предполагает, что мероприятия правоохранителей являются началом более масштабного процесса, когда страна может "каждое утро просыпаться с новостями о новом попечителе" в городах и муниципалитетах, контролируемых оппозицией.

Пока кампания выглядит как отложенная реакция на итоги мартовского голосования. Эти местные выборы, как подчеркивает в своем анализе эксперт консалтинговой компании Istanbul Economics Теммуз Игит Безмез, дали РНП возможность занять лидирующее положение на национальном уровне и получить самую мощную народную поддержку с 1970-х годов.

В качестве одного из факторов, определивших ход местных выборов, эксперт выделяет поведение курдских избирателей. "Прокурдская DEM удержала свои позиции в опорных пунктах на востоке страны",- отмечает господин Безмез. По его мнению, сотрудничество между РНП и DEM помогло главной оппозиционной партии показать хороший результат.

Особое звучание нынешним преследованиям придает то, что они проходят в восьмую годовщину ареста известных курдских политиков Селахаттина Демирташа и Фиген Юксекдаг, сопредседателей Партии демократии народов - парламентской платформы, которая выступала главной защитницей интересов курдского меньшинства в Турции, пока не попала под судебный запрет в 2021 году за близость к РПК. Именно ее правопреемниками считают себя лидеры DEM.

Нил Кербелов

Источник - Коммерсант
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