Возвращение Трампа в Белый дом: Европа напугана, в Киеве истерика, - Вл.Малышев

15:40 06.11.2024

06.11.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



Победу в США на выборах Дональда Трампа на старом континенте называют кошмаром



Согласно предварительным итогам подсчета голосов после прошедших во вторник в США президентских выборов, Дональд Трамп уверенно лидирует и уже объявил о своей победе, выступая перед своими сторонниками в городе Палм-Бич в штате Флорида.



По данным NYT, республиканец уже может рассчитывать на 267 голосов выборщиков, в то время как его соперник – кандидат от демократов, нынешний вице-президент Камала Харрис – только на 210. Но официально победитель будет объявлен не раньше 17 декабря 2024 года, на 41-й день после общенационального голосования, когда пройдет голосование выборщиков. Кандидату для победы на выборах нужно набрать минимум 270 голосов. 6 января новый состав Конгресса США на совместном заседании подсчитывает голоса выборщиков под председательством действующего вице-президента.



И хотя президентом Трамп официально еще не объявлен, в Европе уже паникуют. В Европе возможную победу Трампа считают "кошмаром", пишет европейское издание американской газеты Politico. "Это связано с тем, – отмечает издание, – что перспектива возвращения Трампа в Белый дом представляла бы угрозу для глобальной политической стабильности".



Сторонники Трампа торжествуют...



"Нет сомнений, что темперамент и амбиции Трампа фашистские, – паникует английская The Guardian. – Он восхищается диктаторами, жаждет абсолютной власти, говорит о политических критиках как о врагах и хвастается своей готовностью раздавить их вооруженными органами государства".



Имея в виду приход нацистов к власти в Германии, издание считает, что "легко найти параллели" с 1920 и 1930-ми годами", "когда сторонники превосходства белой расы и неонацисты с партийными картами являются активными кадрами в новой радикально-правой коалиции".



"Никогда прежде вопрос американских выборов не заключался в том, приведет ли избирательная урна к президенту или диктатору, сохранит ли самая могущественная демократия в мире свои институциональные гарантии в неприкосновенности или же она сдастся растворяющемуся фашизму", – считает крупнейшая греческая газета Vima, имея в виду под диктатором именно Дональда Трампа.



Итальянская газета Giornale с чего-то взяла, что Трамп побеждает "вопреки мнению судей, вопреки опросам, побеждает против половины мира, а для некоторых даже против здравого смысла".



Очевидная реальность заключается в том, пишет издание, что ожидаемая демократическая волна, которая, как считается, нарастала после смелой смены кандидата в предвыборной гонке, не произошла. Хохотушка Камала не добилась успеха в "колеблющихся штатах". Мало того, она не завоевала даже те сегменты электората, которые аналитики и СМИ (в том числе итальянцы) считали само собой разумеющимися: женщины, афроамериканцы и латиноамериканцы… "Страна действительно – уродливая, грязная и плохая. Что ж, если всего несколько месяцев назад завоевание Америки казалось невероятным, то теперь Трампа ждет одна еще более сложная задача: восстановить уважение Запада, который после нападения на Капитолийский холм заклеймил его как изгоя", – нервничает итальянская газета.



у Камалы Харрис явно грустят, как и она сама



...а у Камалы Харрис явно грустят, как и она сама



"Победа Трампа, вероятно, усилит внутренние конфликты в США, что сыграет на руку России и Китаю, – вангует на страницах издания Postimees эстонский политик Индрек Канник. "Общество разделено почти поровну, и напряжение велико вне зависимости от исхода выборов", – делает он великое политологическое открытие. Тем не менее Канник считает, что "при Трампе внутренние противоречия могут усугубиться, что приведет к нестабильности и отвлечет ресурсы на внутренние проблемы, что выгодно для врагов Америки".



Встревожены в связи с возвращением в США к власти Трампа в Брюсселе. "В Евросоюзе опасаются возможной победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку он, по мнению западных дипломатов, может полностью остановить американскую помощь Украине", – пишет Politico со ссылкой на источники.



"Помощь [Украине] может прекратиться в одночасье. [Президент России Владимир] Путин захочет воспользоваться этим", – заявил один из дипломатических источников Politico. Европа же сегодня, по мнению издания, особенно слаба, что связано как с ее "заикающейся экономикой", так и с борьбой за лидерство между Германией и Францией.



Страны Европы готовятся к "возможному разрыву трансатлантических отношений" с США, если кандидат в президенты США Дональд Трамп победит на выборах, предупредила газета The Washington Post.



В материале отмечается, что наибольшие опасения вызывает обещание Трампа ввести высокие пошлины на импорт. Чтобы "успокоить Трампа", в Европе начали составлять списки ответных решений и наметили стратегии переговоров. При этом наиболее уязвимой для повышения тарифов называется экономика Германии.



"Перспектива торговой войны с Трампом усиливает опасения по поводу рецессии. Немецкий экономический институт предупредил, что тарифы Трампа могут привести к убыткам немецких компаний в размере $162 млрд", – говорится в материале.



Другой темой для опасений в Европе считают позицию Дональда Трампа по НАТО и конфликту на бывшей Украине. Экс-президент критиковал страны военного блока за то, что они недостаточно тратят на оборону. По информации WP, в случае своей победы на выборах республиканец намерен заставить Украину уступить территории и пойти на мирное соглашение с Россией. Чтобы застраховаться от изменения позиции Вашингтона, НАТО взяло на себя часть обязанностей США по оказанию помощи Киеву, а страны Европы увеличили свои расходы. Тем не менее европейские чиновники признают, что потеря поддержки США станет "сокрушительным ударом".



"Возвращение Трампа в Белый дом может означать значительные перемены", – соглашается в свою очередь итальянский портал Antidiplomatico.



Магнат неоднократно выражал свое несогласие с огромной поддержкой Киева и заявлял о своем желании отдать предпочтение внутренней политике внешним интервенциям. Однако обещание сократить военные действия за рубежом может оказаться лишь временной отсрочкой: цель Трампа "сделать Америку снова великой" включает в себя укрепление вооруженных сил, что является потенциальной прелюдией к более агрессивной внешней политике на Ближнем Востоке и в Азии".



А та же британская The Guardian накануне голосования, предчувствуя победу Трампа, дошла до того, что уже усомнилась по поводу, как она сама пишет, наличия демократии в США, поскольку там "коллегия выборщиков играет важную роль в обеспечении президентам возможности побеждать без всенародного голосования, что может принести пользу Дональду Трампу в 2024 году".



"Хотя коллегия выборщиков вызывала споры более 200 лет, – написала The Guardian в редакционной статье, – победа Дональда Трампа в 2016 году – несмотря на то, что он проиграл по голосам избирателей на 3 миллиона – усилила ощущение, что система подрывает демократические принципы. Было бы мучительно видеть, как неуравновешенный, мстительный и властолюбивый г-н Трамп побеждает из-за антидемократического результата коллегии выборщиков".



"Но это, – мучается мрачным предчувствием британская газета, – может произойти. После гражданской войны четыре президента – все республиканцы – проиграли по голосам избирателей, но выиграли Белый дом через коллегию выборщиков. Кампания г-на Трампа 2024 года, похоже, была нацелена на повторение этого подвига или создание достаточного хаоса, чтобы перенести выборы в палату представителей, где, скорее всего, возобладают делегации республиканцев. Его стратегия основана на раскольнической риторике, отмеченной подстрекательскими и часто дискриминационными темами. Вместо того чтобы преодолевать разногласия, он стремится углубить их, стремясь к победе в коллегии выборщиков, сплотив своих самых ярых сторонников", – возмущалось британское издание.



И вопрошало: "Возможно ли отменить коллегию выборщиков? Не должен быть нужен кошмар второго президентства Трампа, чтобы реформировать этот антидемократический пережиток 18-го века". Но опоздала с вопросами. То, что в Британии и другие европейские либералы, поклонники Байдена и Харрис, считают кошмаром, наступило – Трамп вновь становится президентом.



Но оправдаются ли теперь эти опасения, еще надо бы "посмотреть". А пока ясно одно: даже самые верные сателлиты США в Европе, паникуя по поводу "второго прихода" Трампа, признают, что сама нынешняя система выборов в США, которые привыкли кичиться своей "демократией", на самом деле с демократией не имеет ничего общего.



А вот на Украине, где в Киеве делали ставку на Харрис, в связи с выборами в США – настоящая паника. Как сообщают агентства, в Ивано-Франковске грекокатолики молились, чтобы Трамп не стал президентом, иначе настанет конец света. Явно находящийся в экзальтированном состоянии священник местного греко-католического собора, как они пишут, назвал кандидата от республиканцев "антихристом" и "дьяволом" и заявил, что в случае его победы на выборах настанет конец света. Он также призвал помолиться "за рассудительность американского народа".



Но, как видно, это им не помогло. Впрочем, бандеровцам грозит не "конец света", а конец их нацистского режима в Киеве. И это не зависит от того, кто нынче в США президент. А от армии России, которая неудержимо громит бандеровские банды.