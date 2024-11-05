Впервые в истории папа Римский отказался от апостольского наставления. Синодальный путь привел в тупик женское священство, - М.Фаустова

17:34 06.11.2024 05.11.2024



Впервые в истории папа Римский отказался от апостольского наставления.



Синодальный путь привел в тупик женское священство

Милена Фаустова



Папа Франциск не захотел ставить свое мнение выше соборных решений.

Вечером 26 октября на закрытом заседании Синода папа Франциск сделал неожиданный шаг: он ратифицировал итоговый документ епископов и одобрил его к немедленной публикации. Этим действием понтифик не только завершил четырехлетний процесс консультаций мирян и духовенства, стартовавший во всех поместных католических церквах осенью 2021 года, но и впервые в католической истории отказался от традиционного постсинодального апостольского увещания, в котором папы давали оценку и указания по результатам синодальной работы.



"Того, что мы приняли, достаточно. Документ уже содержит очень конкретные указания, которые могут направлять миссию церкви на разных континентах в разных контекстах", – заявил Франциск. Однако 52-страничный текст, готовившийся почти год и одобренный большинством делегатов Синода, уже в процессе создания вызвал баталии, а после обнародования – критику. Без папского наставления непонятен и его юридический статус. В октябре 2019 года после завершения Амазонского синода участники также подготовили понтифику рабочий документ, в котором изложили все свои рекомендации. Однако вступили в силу они только после папского письма Querida Amazonia ("Возлюбленная Амазония"), опубликованного в феврале 2020 года. Впрочем, в Римской курии пояснили, что понтифик все же "представит архиереям некоторые результаты и обсудит с ними их реализацию".



Все началось с того, что после двух этапов Синодального пути (епархиального и континентального) (подробнее в "НГР" от 20.10.21) в октябре 2023 года папа Франциск решил продлить заседание Генеральной ассамблеи Синода (третий этап – вселенский) еще на год. К тому времени участники процесса уже подготовили предполагаемый итоговый документ. Но понтифик попросил их не торопиться с выводами и более вдумчиво поработать над конечным коммюнике.



В результате годичных размышлений в текст, состоящий из 155 параграфов, было внесено около 1200 правок, а также более детальных рекомендаций. В частности, появился параграф № 60 по поводу возможности женского священства. "Решающие поворотные моменты в истории Церкви подтверждают существенный вклад женщин. Женщины составляют большинство прихожан и часто являются первыми свидетелями веры в семьях. Они активны в жизни небольших христианских общин и приходов, управляют школами, больницами и приютами. Они возглавляют инициативы по примирению и поощрению человеческого достоинства и социальной справедливости. Женщины участвуют в богословских исследованиях и занимают ответственные должности в церковных учреждениях, епархиальных куриях и Римской курии. Есть женщины, которые занимают руководящие должности и являются лидерами своих сообществ. Нынешняя ассамблея требует полной реализации всех возможностей, уже предусмотренных каноническим правом в отношении роли женщин, особенно в тех областях, где они остаются недостаточно изученными. Нет никакой причины или препятствия, которое могло бы помешать женщинам выполнять руководящие роли в Церкви. Кроме того, остается открытым вопрос о доступе женщин к диаконическому служению. Размышления по этому поводу необходимо продолжить", – говорится в документе.



Как уверяют наблюдатели, за появление этой вставки на Синоде развернулась целая борьба. 15 октября с.г. в издании The Tablet была опубликована критическая статья, в которой утверждалось, что "ассоциация католических священников крайне разочарована" некоторыми синодальными решениями папы Франциска. В частности, его рекомендацией снять обсуждение вопроса о женщинах-дьяконах. "Таким образом, теперь одно из главных требований синодального процесса по всему миру было изъято из Синода и отклонено теми, кто обладает властью, теми, кто кровно заинтересован в сохранении статус-кво", – говорилось в заметке.



Действительно, Франциск в свое время назвал тему женского священства недостаточно "назревшей" и поручил Дикастерии вероучения, а затем и Синоду сосредоточиться именно на этом вопросе, не развивая его в направлении возможности принятия священного сана для женщин. Богословским обоснованием проблемы занялась одна из десяти рабочих групп, которой руководил префект Дикастерии по доктрине веры кардинал Виктор Мануэль Фернандес. Однако ее промежуточный отчет неожиданно вызвал протесты со стороны некоторых участников Синода. 21 октября по поводу спорного абзаца в итоговом документе состоялось голосование. Из 355 человек против были лишь 97. Фернандес, заявлявший ранее, что "в настоящее время нет оснований для рукоположения женщин в сан дьяконов", вынужден был объявить, что отныне женский диаконат станет "предметом более глубокого изучения". Мол, эту тему будет рассматривать специальная комиссия Ватикана, а окончательный отчет по ней Святой престол ожидает к июню 2025 года.



Еще одним камнем преткновения нынешнего Синода стала тема децентрализации власти. В частности, предлагалось, чтобы решение определенных доктринальных вопросов проводилось не только на всеобщем, но и на местном уровне – епископской конференции. Также присутствовало предложение о "создании постоянного Синода епископов, избираемых епископскими конференциями". Последнее было сделано на фоне крупных изменений в составе Синода – прежде всего включения значительного числа избирателей, не являющихся епископами. Однако это предписание в итоговый документ не вошло, зато в параграфе 107 появилась следующая фраза: "Синодальное собрание предлагает проводить регулярные церковные собрания всех уровней, которые также должны быть открыты для других церквей и церковных общин".



Что касается роли епископских конференций, то хотя в окончательной версии они и были названы "фундаментальным инструментом для адаптации христианской жизни и выражения веры к различным культурам", тем не менее пункт о расширении их доктринальных и дисциплинарных полномочий был исключен. "В синодальной церкви право принятия решений епископа, коллегии епископов и епископа Рима неприкосновенно, поскольку оно является частью иерархической структуры, созданной Церковью Христа", – подчеркивается в параграфе 92. В то же время было предложено "четко определить область "доктринальной и дисциплинарной ответственности епископских конференций" (п. 125).



При этом абзац 87 гласит: "Путь к осуществлению синодальной Церкви лежит прежде всего через более широкое участие народа Божия в процессах принятия церковных решений", а в 103-м пункте отмечается участие церковных органов, "уже предусмотренных каноническим правом". Там же говорится и о комитетах, которые "должны стать обязательными" и являются "одним из наиболее многообещающих направлений деятельности для быстрого осуществления синодальных указаний, которые могут быстро произвести заметные перемены". Все это дало некоторую надежду реформистски настроенным прелатам.



Например, председатель Конференции немецких епископов Георг Бетцинг назвал итоговый документ Синода "попутным ветром для проекта реформы Синодального пути Германии". Упомянутый Синодальный путь Германии (см. "НГР" от 04.03.20) начался еще в 2019 году и вызвал много критики со стороны традиционалистов из-за реформ, направленных на пересмотр вероучения по отношению к таким вопросам, как человеческая сексуальность и законы естества в целом. Недоволен немецкой модернизацией церкви был и папа Франциск. Летом 2022 года он предупредил главу немецкого епископата о том, что Ватикану "не нужны две Евангелические церкви в Германии". Бетцинг в ответ раскритиковал понтифика "за нерешительность". На заключительных консультациях нынешнего Синода епископ из Германии приложил максимум усилий для того, чтобы его идеи по необходимой реформе церковного учения в том или ином виде все же оказались в итоговом коммюнике.



Помимо прочего, в текст были включены и упоминания о "сексуальной идентичности". Борьба за присутствие хотя бы такого термина, обозначающего в том числе нетрадиционные отношения, велась не один год. В итоге в 50-м параграфе говорится: "На протяжении всего синодального пути, в каждом месте и контексте, возникал призыв к Церкви с большей способностью развивать отношения: с Господом, между мужчинами и женщинами, в семье, в местном сообществе, среди социальных групп и религий, с самой землей… К сожалению, другие продолжали испытывать боль от ощущения себя исключенными или осужденными из-за своего семейного положения, идентичности или сексуальной ориентации… Самым красноречивым знаком действия Святого Духа в сообществе учеников является приглашение к общению с наиболее нуждающимися, которое вытекает из обновления благодати и соответствует учению Иисуса".



Еще в начале работы нынешнего Синода и папа Франциск, и участники совещаний утверждали, что их конечная цель – сделать Церковь более открытой и инклюзивной. В то же время критики итогового документа замечают, что многие положения текста сформулированы не как постулаты, а только как "предложения для дальнейшего размышления". Вероятно, синодалы полагали, что папа Франциск лишь воспользуется их формулировками для составления апостольского наставления. Или же сделали это намеренно. В самом начале текста (параграф 9) поясняется: "Синодальный процесс не заканчивается с окончанием текущего собрания Синода, но включает в себя и этот этап реализации". Да и рабочие группы продолжат рассматривать наиболее важные для Католической церкви проблемы как минимум до лета 2025 года. Источник - НГ

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