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Среда, 06.11.2024
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Возвращение Трампа к власти ставит под сомнение авторитет американских СМИ, - CNN
20:25 06.11.2024

Анализ Брайана Стелтера, CNN
Ноябрь 6, 2024

Возвращение Дональда Трампа к власти является поворотным моментом для американских СМИ - в больших, малых и еще неопределенных направлениях. Его победа над Камалой Харрис поднимает вопросы о надежности, влиянии и аудитории СМИ. На некоторые из вопросов, возможно, не будет ответа в течение многих лет.

Но журналисты спрашивают друг друга: что говорят эти "красные" выборы об информационной среде в Соединенных Штатах?

В течение нескольких часов после переизбрания Трампа во вторник некоторые из его сторонников утверждали, что его победа является полным отказом от новостных СМИ. В среду утром главный заголовок The Federalist был не о Трампе, а о "корпоративном медиапромышленном комплексе", который "потерпит наибольший крах в 2024 году".

Традиционные медиа "официально мертвы", - написал подкастер The Daily Wire Мэтт Уолш на X накануне вечером. "Их способность устанавливать повествование была уничтожена. Трамп объявил войну медиа в 2016 году. Сегодня он полностью их разгромил. Они никогда больше не будут актуальны".

Это мечта Уолша - во вторник марафонское освещение выборов стало свидетельством значимости СМИ - но суть в том, что многие избиратели Трампа разделяют его желание. Они считают, что национальные новостные СМИ - это большая часть того, что беспокоит Америку. Они не только не доверяют тому, что читают, они часто вообще не читают. Можно ли что-то сделать, чтобы это изменить?

Цитата из недавней колонки в журнале New York Magazine затронула этот вопрос. Цитата анонимного руководителя телевидения была распространена в социальных сетях в среду утром. "Если половина страны решила, что Трамп имеет право быть президентом, это означает, что они не читают ничего из этих СМИ, и мы полностью потеряли эту аудиторию", - сказал руководитель. "Победа Трампа означает, что основные СМИ мертвы в их нынешнем виде. И вопрос в том, как они будут выглядеть после этого".

"Мертвый" - это, конечно, грубое преувеличение, но комментарий отразил реальные опасения, которые испытывают многие представители СМИ. Между базой Трампа и крупными институциональными СМИ существует серьезный дефицит доверия. В текстовом сообщении помощник Трампа из предвыборной кампании предложил прессе проявить больше смирения.

Это поднимает еще один вопрос: достаточно ли у крупных сетей и изданий колумнистов и комментаторов, которые отражают взгляды большинства сторонников Трампа?

"Возможно, мы правы", - заметил помощник. "Возможно, "дезинформация" - это ленивое слово, которое никогда не применялось к освещению в прессе здоровья Байдена или границы. Возможно, "оскорбительные" вещи не являются оскорбительными для большинства".

"Основные СМИ имели меньше влияния каждые четыре года", - написал в среду утром Дэйв Вайгель из Semafor. "На кабельных новостях, дружественных Харрису, бывшие республиканцы транслировали свой ужас по поводу того, кем был Трамп и что он сделал; в новых социальных сетях и подкастах, которые предпочитают республиканцы, все это было нытьем, оторванным от того, что действительно волновало избирателей".

Политический комментатор CNN Скотт Дженнингс жестко ударил по этой точке во время 3-часового часа освещения выборов на CNN. Он сказал, что победа Трампа была "чем-то вроде обвинительного заключения по комплексу политической информации".

"Мы сидели и ждали последние пару недель, и история, которую нам преподнесли, была неправдой", - сказал Дженнингс. "Нам сказали, что Пуэрто-Рико собирается изменить выборы. Лиз Чейни, избиратели Никки Хейли, женщины, лгущие своим мужьям. До этого был Тим Уолц и камуфляжные шляпы. Ночь за ночью нам говорили все эти вещи и уловки, которые каким-то образом подтолкнут Харриса к перегибам. А мы просто игнорировали основы. Инфляция; люди, которые чувствуют, что в лучшем случае едва могут держаться на плаву; вот основы выборов".

Дженнингс добавил: "Я думаю, что всем нам, кто освещает выборы и говорит о выборах, и делает это ежедневно, нужно понять, как понимать, говорить и слушать ту половину страны, которая сегодня вечером поднялась и сказала: "С нас хватит"".

Либеральный комментатор Эшли Эллисон ответила: "Я думаю, что мы должны выслушать всех, на самом деле". Она сказала: "Люди, которые голосовали за Камалу Харрис, тоже испытывают трудности. Они тоже чувствуют себя проигнорированными. Боль республиканца не больше и не меньше боли демократа".

[...]

Перевод Гугла

Источник - CNN
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730913900


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