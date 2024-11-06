Турецкий кульбит: Эрдоган ищет поддержки у Оджалана, отбывающего пожизненное, - Ст.Тарасов

00:09 07.11.2024

6 ноября 24,



Когда лидер турецкой "Партии националистического движения" (ПНД) Девлет Бахчели, который ранее вообще отрицал факт наличия в стране этнических курдов, выступил с предложением о возобновлении сотрудничества с Демократической партии народов (ДПН), объявленной в Турции "политическим крылом террористической Рабочей партии Курдистана (РПК)".



Политический класс в стране, как написала газета Hürriyet, "застыл в тревожном ожидании". Бахчели призвал отбывающего пожизненное заключение на острове Имралы в Мраморном море лидера турецких курдов Абдуллу Оджалана выступить в парламенте с призывом "сложить оружие и интегрироваться в турецкий мирный политический процесс".



Дело в том, что в последнее время Бахчели, один из ближайших соратников президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стал проявлять "повышенную политическую чувствительность" к возможным внутри- и внешнеполитическим потрясениям, которые могут ожидать Турцию.



Ранее, после отстранения трех высокопоставленных правоохранителей Анкары, которых обвинили в связях со считающейся преступной организацией "Айхан Бора Каплан", лидер ПНД публично предупредил Эрдогана о возможном повторении попытки государственного переворота, как в 2016 году.



Теперь Бахчели стал активно разыгрывать курдскую "карту". Причем Эрдоган, хранивший некоторое время молчание, решил публично выразить поддержку призывам соратника, заявив на еженедельном собрании парламентской фракции правящей партии "Справедливость и развитие", что "Турция - это дом как для турок, так и для курдов, и два народа, которые веками жили бок о бок, должны перед лицом событий в регионе объединиться в единый кулак".



Для такого кульбита во внутренней политике Турции существуют серьезные причины. На недавних муниципальных выборах альянс партии Эрдогана и партии националистов Бахчели потерпел поражение.



Как отмечала в этой связи Financial Times, "турки восприняли муниципальные выборы как референдум о доверии самому Эрдогану и его политическому курсу, а сам Эрдоган в целях сохранить в стране политическую устойчивость, рассматривает вопрос о формировании коалиционного правительства".



Альтернативой такому ходу событий, способной изменить политическую жизнь страны, может стать возврат к активной политический жизни курдской ДПН, третьей по численности фракции в турецком парламенте, и альянс с ней партий Эрдогана и Бахчели.



Такое уже бывало, когда Эрдоган, демонстрирующий игру гроссмейстерского уровня по части заключения различных тактических альянсов, вступал в союз с курдами, выводя за скобки РПК, противопоставляя ее ДПН, голоса которой обеспечивали ему победу на выборах.



Так Эрдоган, как считает английский журнал Economist, "будет разыгрывать курдскую карту с учетом новых межпартийных раскладов и ситуации, складывающейся в Сирии и в Ираке".



Но и тут не все столь однозначно. Дискуссия о путях решения "курдского вопроса" в очередной раз активизировалась на фоне политических сигналов со стороны Израиля. Один из министров еврейского правительства Гидеон Саара, лидер партии "Новая надежда", при обсуждении будущих действий Израиля призвал создать курдское государство на территории разных стран Ближнего Востока в дополнение к усилиям по подписанию соглашений с арабскими странами, особенно с Саудовской Аравией.



По словам министра, Израиль "должен укрепить свои связи с курдами и друзами в регионе против Ирана с учетом событий будущего".



По мнению экспертов, призыв Саара "направлен на вывод вооруженного конфликта на Ближнем Востоке из опосредованного состояния, проецирование его через курдский фактор в сторону Ирана, Сирии и Турции, где компактно проживают курды".



Отметим, что после того, как в 2016 г. патронируемая США коалиция "Демократические силы Сирии", опирающаяся на курдские отряды народной самообороны (ОНС), провозгласила самоуправляемую администрацию на северо-востоке Сирии, появились признаки ее более тесного сближения с правительством Нетаньяху. Более того, в арабских СМИ вспомнили о так называемом "Плане Оджалана" образца 1999 г., подготовленном разведкой США и "Моссад". "План" предполагал распад сирийского государства и дезинтеграцию его территории.



Поэтому Анкара негласно изучает вопрос о возможном освобождении Оджалана, о предоставлении курдам больше демократических прав и свобод, законодательном закреплении культурной автономии курдов - например, в отношении языка или создания большего числа курдских учреждений в университетах.



При этом Оджалан сейчас заявляет, что "готов взять на себя историческую ответственность" и призвать РПК сложить оружие. По его словам, "не хочу выйти из тюрьмы в гробу". Но что будет дальше, никто не знает.



Напомним, что по призыву Оджалана в 2013 г. РПК объявила о прекращении противостояния с Турцией, однако в 2015-м, после начала операций турецкой армии на севере Ирака, заявила о невозможности дальнейшего перемирия.



Но сразу возникает вопрос о будущем политическом статусе Оджалана и пребывающего в заключении курдского политика Селахаттина Демирташа. Проблема тут в том, смогут ли они действовать и позволят ли им такое в масштабах общекурдского пространства без заявленных конечных целей. Важно отметить, что поначалу ДПН приветствовала призыв Эрдогана к курдской общине сплотиться перед "угрозой изменения карты региона и территориальных претензий Израиля на Анатолию".



В этой связи Анкара не случайно решила подключить к новому процессу влиятельную в Иракском Курдистане семью Барзани, и благодаря турецким инициативам были восстановлены отношения между правительством Мухаммеда Шиа ас-Судани в Ираке и семьей Барзани в Эрбиле. В иной ситуации курды в Сирии, представленные партией Демократического союза. После поражения ИГИЛ* она готовится к серьезным региональным изменениям.



Как подметил один эксперт, если раньше Оджалан был для Анкары "бомбой", при определенных обстоятельствах способной расколоть Турцию, то теперь она пытается использовать его как "козырную карту" для того, чтобы укрепить позиции правящей партии и остаться у власти, используя на выборах голоса курдов.



Но на фоне заявлений Бахчели, предполагаемое участие РПК в крупном теракте в Анкаре стало неожиданностью, особенно с учетом того, что Оджалан был готов к мирным переговорам. Пока не ясно, какое влияние окажет нападение на потенциально мирный процесс. Значимые переговоры все еще возможны, и они впереди. Эрдогану отступать уже некуда.



* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.