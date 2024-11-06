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Молдавия: нелегитимный президент, - Андрей Соколов
00:11 07.11.2024

Молдавия: нелегитимный президент
Молдаване, живущие в республике, на выборах на самом деле поддержали соперника Майи Санду
Андрей Соколов
06.11.2024

Майя Санду не является президентом Молдавии, так считают в Кремле, оценивая результаты состоявшихся в этой республике выборах главы государства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается госпожи Санду, вы знаете, что она не является, насколько мы понимаем, президентом своей страны, потому что в самой стране тоже большинство населения голосовали не за нее. И речь идет о весьма и весьма расколотом обществе. Эти противоречия наверняка будут продолжаться", – сказал Дмитрий Песков журналистам.

Как известно, в Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, на которых за победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. По официальным данным, после обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, а Стояногло – 44,67%. Однако избиратели, проживающие внутри страны, отдали преимущество Стояноглу – 51,19%, в то время как Санду набрала только 48,81%.

Победить ей удалось при помощи голосов зарубежной диаспоры, причем только тех молдаван, которые проживают в странах Запада. А вот около 500 тысяч граждан Молдавии, которые живут и работают на территории России, фактически были лишены права голоса.

Властями Кишинева были открыты для них только 2 избирательных участка в Москве, для которых было выделено всего 10 тысяч бюллетеней, в результате чего многие проголосовать не смогли.

Если же говорить о распределении голосов по районам страны, то, как и в первом туре, за Санду голосовали центральные регионы страны, включая муниципию Кишинева. А большинство жителей севера и юга отдали предпочтение Стояногло. В его родной Гагаузской автономии, где большинство жителей говорит по-русски, за него проголосовало более 97% избирателей. В Приднестровье их число достигло 79,72% (для жителей непризнанной республики, у которых есть молдавские паспорта, были открыты участки на территории Молдавии). Но и молдаване Приднестровья тоже не могли все проголосовать, поскольку полиция Кишинева, блокировала мост, и многие не смогли добраться до своих избирательных участков.

Поэтому утверждать, что выборы якобы прошли с соблюдением всех демократических процедур, не приходится. Однако глава Центризбиркома страны Анжелика Караман, не моргнув глазом, заявила, что голосование прошло "в свободной обстановке и без серьезных инцидентов". Хотя, как сама она признала, полиция передала в ЦИК информацию о 255 "инцидентах и нарушениях". Среди них – фотографирование бюллетеней, агитация в день голосования, организованная перевозка избирателей, порча бюллетеней. Кроме того, в городах Бельцы и Новые Анены потеряли печати для голосования.

В результате партия Социалистов Республики Молдова (ПСРМ), выдвинувшая на выборах Стояногло, отказалась признавать Санду легитимным президентом, заявив, что "ее признают только ее спонсоры и кураторы из-за рубежа".

Народ Молдовы чувствует себя преданным и ограбленным, заявил сам Александр Стояногло. "Недавние президентские выборы, особенно голосование в Приднестровском регионе и на избирательных участках за рубежом, – говорится в заявлении ПСРМ, – не могут считаться свободным и демократическим выражением воли народа. Мы столкнулись с необоснованным сокращением избирательных участков, блокировкой доступа избирателей, предвыборной агитацией в день молчания и день выборов и другими нарушениями в ряде стран, включая сотни случаев умышленной фальсификации, исчезновения урн для голосования. Таким образом, сотни тысяч граждан страны не смогли реализовать свое избирательное право, чем и объясняется итоговая разница в голосах.

Международные наблюдатели сообщали о массовых случаях использования властями административного ресурса, принудительной мобилизации работников бюджетной сферы, неравного доступа кандидатов к средствам массовой информации. Даже в этих условиях Майя Санду проиграла. Реальную победу на президентских выборах одержал Александр Стояногло. За него проголосовали 51,19% граждан Молдовы – людей, которые работают, получают пенсии, платят налоги, воспитывают детей и живут здесь. Большинство молдавских граждан высказались против политики нынешнего правительства. Майя Санду стала "президентом диаспоры", – считает ПСРМ.

А лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор заявил в интервью РИА Новости, что каждый день правления Майи Санду – это узурпация власти. "В стране Санду проиграла трижды – на референдуме и в двух турах президентских выборов. Она самозванка, и каждый день ее правления – узурпация власти", – сказал Шор.

По его словам, Санду развернула также открытую дискриминацию по признаку страны проживания. "Европейские участки пустовали, а в России молдаванам приходилось стоять в длинных очередях на двух участках в Москве, либо ехать голосовать в соседние государства. Санду не просто наплевала на своих сограждан. Она еще и избавилась от части избирателей, очевидно настроенных против ее режима. Отсюда эти шулерские результаты выборов. Мы обязательно их опротестуем. Санду должна уйти!" – заявил Шор.

Сама же Санду, которая является также гражданкой Румынии, после подведения итогов голосования, обращаясь к жителям страны, с лицемерным пафосом заявила: "Молдавия, ты победила! Сегодня, дорогие молдаване, вы преподали урок демократии, достойный попасть в учебники истории. Сегодня вы спасли Молдавию! В нашем выборе достойного будущего нет проигравших".

Поздравить ее с победой поспешили западные спонсоры властей Кишинева. Так глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала в социальной сети X: "Требуется редкая сила, чтобы преодолеть трудности, с которыми вы столкнулись на этих выборах. Я надеюсь на продолжение работы с вами во имя европейского будущего для Молдовы и ее народа".

А президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил: "Поздравляю Майю Санду с ее историческим переизбранием на пост президента Молдавии. В воскресенье народ Молдавии пришел на избирательные участки и проголосовал за видение президента Санду о безопасной, процветающей и демократической стране".

При этом Байден цинично обвинил Россию в якобы попытках "подорвать демократические институты и избирательные процессы в Молдавии", которые, по его утверждению, "не принесли результата". Однако никаких доказательств этого, будто бы вмешательства Москвы, конечно же, как всегда, не привел.

В России дали резко негативную оценку процедуре проведения голосования в Молдавии, которая никакого отношения к демократии не имела. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила: "Не будет преувеличением сказать, что это была самая недемократическая избирательная кампания за все годы молдавской независимости. Ее отличительными чертами стали: беспрецедентные репрессии властей в отношении оппозиции и независимых СМИ, прежде всего русскоязычных; неприкрытое вмешательство стран Запада в электоральный процесс; масштабное применение властями административного ресурса... Эксперты и политологи указывают на многочисленные нарушения и фальсификации со стороны властей. Обращают внимание на непрозрачную организацию голосования по почте, открывающую возможности для махинаций".

Особенно резко она высказалась по поводу вопиющей дискриминации официальным Кишиневом молдавских избирателей, проживающих в России. Дипломат, обратила внимание на то, что в нашей стране было открыто всего два избирательных участка, в то время как в Западной Европе и Северной Америке, где также проживает около 500 тыс. молдаван, было сформировано более 200 участков, а в ряде стран гражданам Молдавии было разрешено голосовать по почте.

"Результаты подсчета бюллетеней позволяют сделать вывод о том, что, как и на прошлых президентских выборах в 2020 году, победу М. Санду обеспечили голоса молдавской диаспоры, проживающей в странах Запада, в то время как большинство жителей самой Молдавии, по сути, вынесли вотум недоверия действующему президенту и деструктивному курсу властей", – констатировала Захарова.

"Итоги второго тура президентских выборов подтвердили наличие глубокого раскола в молдавском обществе, который проявился в ходе первого тура и референдума о членстве в ЕС. Эта поляризация была спровоцирована недальновидной политикой руководства страны и грубым вмешательством стран Запада в ее внутриполитические процессы, – заявила Захарова. – Невзирая на плачевную ситуацию в молдавской демократии, рассчитываем, что оставшееся у власти руководство республики не будет углублять раскол общества и идти на поводу западных кредиторов, а встанет на путь уважения интересов большинства собственных граждан, проживающих в самой Молдавии, а не странах Запада. Эти избиратели подтвердили, что выступают против демонтажа молдавской национальной идентичности и нейтрального статуса, закрепленного в Конституции республики, а также за сохранение многовековых связей с Россией, которая на протяжении всей молдавской истории была и будет надежным другом свободолюбивого народа Молдовы", – отметила Захарова.

А глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь указал на то, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве Москвы в выборы в каких-либо иностранных государствах.

Что же теперь ждет Молдавию, где ставленник Запада в лице Майи Санду путем обмана и махинаций сумела остаться на посту президента?

Как заявил в эфире телеканала GRT директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский, выборы президента Молдавии так сильно раскололи общество, что президент не сможет урегулировать ситуацию, и страну ждут четыре года конфликтов, роста преступности, обнищания и оттока населения.

"Выборы показали, – отметил он, – что политики разделили наше общество. Наше государство крайне расколото – и по языковому принципу, и по религиозному, и по географическому, и по многим-многим другим. Мы не осознаем, что последующие четыре года у нас будут конфликты, будет рост преступности из-за конфликтного состояния в обществе и из-за материального разрыва, уровня обнищания".

Как известно, правительство Санду ориентировано на американских демократов и пляшет под их дудку, а потому возможная победа республиканца Дональда Трампа может иметь для него серьезные негативные последствия.

Как считают обозреватели, при новом хозяине Белого дома ограничения на расследования масштабных коррупционных схем в молдавском правительстве могут быть сняты. А в российско-украинском конфликте Санду сделала ставку на "победу" Киева. Поэтому неумолимо надвигающийся разгром ВСУ также негативно скажется на нынешнем режиме Кишинева. К тому же не за горами выборы в парламент Молдавии, на котором оппозиция намерена снова дать ей бой.

Специально для "Столетия"

Источник - Столетие.Ру
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