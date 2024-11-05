Семь грехов папы Франциска. К чему приведут нововведения в католической морали, - Милена Фаустова

00:19 07.11.2024

5.11.2024 ,



Тэги: ватикан, святой престол, католическая церковь, доктрина, вероучение, грех, папа франциск, кардиналы, реформы, миграционная политика, вера, государство

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Кунстхалле (Карлсруэ, Германия)В Католической церкви появились семь новых грехов. Итак: "грех против мира", "грех злоупотреблений", "грех против женщин, семьи и молодежи", "грех использования учения, используемого как забрасывание камнями", "грех против бедности", "грех против соборности", а также "грех против творения, коренных народов и мигрантов". За каждый из них прощения уже попросили семеро прелатов, среди которых были бывший президент Папской комиссии по защите несовершеннолетних кардинал Шон О’Мэлли, префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Дж. Фаррелл, префект Дикастерии по доктрине веры кардинал Виктор Мануэль Фернандес и другие.



Пока непонятно, к какой категории будут отнесены вышеназванные пороки, однако нововведение уже вызвало много вопросов у верующих и экспертов. Богословы увидели подмену понятий. Мол, если в библейской традиции любой грех направлен против Бога и/или ближнего, то в новом списке пять из семи грехов направлены против различных социальных явлений, таких как бедность и соборность. Наблюдатели также уверены, что поскольку определять, какое из вышеперечисленных деяний попадает под грех, а какое нет, будет понтифик, то таким образом у него появился "дополнительный инструмент для политических игр и расправы с неугодными". И чем, например, грех против женщин отличается от греха против мужчин?



С другой стороны, новые грехи могут рассматриваться как пороки, присущие исключительно духовенству. Тем более что документ, в котором опубликован этот список, поясняет: "Было бы неправильным думать о церкви только как об администраторе и распределителе таинства прощения. Папа Франциск учит нас, что также необходимо, чтобы церковь просила прощения, призывая не грешить поименно, чувствуя боль и даже стыд, потому что все мы грешники". Однако и при таком раскладе возникает не меньше вопросов. Чем, например, священнослужители провинились перед "творением", "семьей", "женщинами" и "молодежью" (не считая сексуальных преступлений, к которым относится "грех злоупотреблений")? И значит ли это, что отныне католическое духовенство сможет рукополагать женщин и вступать в брак?



Согласно катехизису Католической церкви, грех – "это слово, действие или желание, противящееся вечному закону. Он есть оскорбление Бога. Он восстает против Бога в непослушании, противоположном послушанию Христа" (статья 1871). Грех также "поступок, противоречащий разуму. Он уязвляет человеческую природу и наносит ущерб человеческой солидарности" (статья 1872). Греху подвержены все люди после грехопадения Адама. Сами по себе грехи делятся на две основные категории – смертные (тяжелые) и обыденные.



Церковь учит, что "смертный грех разрушает любовь в сердце человеческом тяжким нарушением Закона Божия; он отвращает человека от Бога, Который есть его конечная цель и его блаженство, заставляя предпочесть Богу некое благо низшего порядка", тогда как грех обыденный "сохраняет любовь, хотя он ее оскорбляет и ранит". Смертный грех влечет за собой отлучение от Бога и вечные страдания в аду.



Порок считается "смертным" при трех одновременных условиях: он касается "серьезной материи", совершается с полным осознанием и с полным согласием воли. К "серьезной материи" относятся такие грехи, как убийство и самоубийство, пьянство, блуд и добрачные отношения, отвержение Бога, богохульство, неучастие в мессе, самонадеянность в отношении спасения, причащение, когда на совести есть еще не исповеданные смертные грехи и т.д. Все они связаны с семью главными пороками – гордыней, алчностью, завистью, гневом, похотью, чревоугодием, унынием. Многие из них приводят к нарушению Десяти заповедей – предписаний, которые, согласно Библии, были даны Моисею Богом на горе Синай.



Тяжесть греха в некоторых случаях зависит от того, какой ущерб был нанесен "материальному или духовному благу ближнего". Информационный портал Святого престола Vatican News приводит следующий пример: "седьмая заповедь – "не укради". И здесь нужно различать между украденным пакетиком леденцов (что, конечно, является кражей, грехом) или значительной суммы денег". Или: "Восьмая заповедь предписывает не лгать. Очевидно, что когда речь идет о клевете или о ложном свидетельстве в суде, то мы всегда имеем дело с тяжким грехом. Если же речь идет о неправде, сказанной в целях самозащиты или чтобы не нарушать мира в семье, мы не выходим за пределы обыденного греха. Он, конечно, в любом случае остается грехом, и христианин, стремящийся к духовному совершенству, призван каяться в нем на исповеди".



Что касается обыденных грехов, то, согласно тому же катехизису, человек их совершает чуть ли не ежедневно. Обыденный грех "является проявлением беззаконной привязанности к сотворенным благам; он препятствует продвижению души к добродетельной жизни и к деланию нравственного добра; он заслуживает временного наказания", учит церковь. Если вовремя не покаяться в нем, то со временем он может перерасти в тяжелый и стать смертным.



При этом очевидно, что часть введенных папой Франциском грехов даже по своей формулировке может расцениваться как тяжелые. Например, "грех против мира" – это в числе прочего убийство в ходе военных действий. "Грех против злоупотреблений" означает покушение на сексуальную неприкосновенность несовершеннолетних. Вопросы возникли к "греху против мигрантов". По этому поводу понтифик пояснил, что "ценность личности всегда выше ценности границ".



Папа Франциск осуждает европейских политиков за то, что они не спешат открывать свои страны для беженцев из третьего мира. Антимигрантская политика властями разных государств осуществляется не только "с полным осознанием", но и "полным согласием воли". Соответственно это преступление можно назвать тяжким, а при упорном его повторении и вовсе смертным грехом. Вряд ли исповедующие католицизм государственные мужи согласятся с таким толкованием. Эксперты уже заметили: "В то время как Евангелие учит любить ближнего, папа Франциск призывает возлюбить дальнего".



Впрочем, это не впервые, когда Святой престол пытается пересмотреть перечень грехов "сообразно времени". В 2008 году тогдашний глава Апостольского пенитенциария (органа, отвечающего за исповедь и отпущение грехов) епископ Джанфранко Джиротти объявил, что Ватикан якобы расширил список смертных грехов, в который вошли "новые формы общественных прегрешений как следствие процесса глобализации". Таковыми стали, например, генетические манипуляции, опыты над людьми, загрязнение окружающей среды, социальная несправедливость и социальное неравенство, излишнее богатство, а также контроль рождаемости. Правда, названные Джиротти пороки в итоге так и не были официально закреплены в качестве церковной доктрины.



Но когда во время апостольской поездки в Бельгию в конце сентября с.г. папа Франциск довольно резко высказался об абортах, случился скандал. Сразу после отъезда понтифика исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александер Де Кро вызвал на беседу посла Ватикана и заявил ему, что "совершенно недопустимо, чтобы глава иностранного государства произносил подобную речь относительно законов нашей страны". "Времена, когда церковь диктовала свои условия, остались в прошлом. Мое послание будет ясным: то, что произошло, неприемлемо", – подчеркнул Де Кро.



В этой связи интересно, сколько еще послов Ватикана будут вызваны в МИД различных стран после оглашения списка грехов от имени папы Франциска.