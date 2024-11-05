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|При КазНПУ имени Абая до конца 2024 откроется филиал Университета Лотарингии
00:25 07.11.2024
05.11.2024
Президент Казахстана назвал культурно-гуманитарное взаимодействие золотыми узами казахско-французских отношений
АЛМАТЫ, 5 ноя - Sputnik. В этом году при Казахском национальном педагогическом университете имени Абая откроется филиал Университета Лотарингии, заявил Касым-Жомарт Токаев на совместном с Эммануэлем Макроном брифинге по итогам переговоров.
"В настоящее время стороны рассматривают вопрос создания казахско-французского университетского центра "Люмьер". Кроме того, в Астане и Алматы будут построены казахско-французские школы. Сегодня были подписаны соответствующие документы. Эти школы, несомненно, предоставят молодежи возможность получать образование по самым высоким стандартам. Казахстан готов укреплять отношения с вузами и исследовательскими центрами Франции", – добавил Токаев.
Президент Казахстана назвал культурно-гуманитарное взаимодействие золотыми узами казахско-французских отношений. Он указал на важность укрепления сотрудничества в этом направлении. И также отметил, что Казахстан готов укреплять отношения с вузами и исследовательскими центрами Франции.
Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.
Затем в присутствии глав государств были подписаны следующие документы:
Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Французской Республики о реадмиссии;
Дорожная карта стратегического партнерства Казахстана и Франции по критическим ресурсам и материалам;
Партнерское соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Société Generale S.A.;
Соглашение о стратегическом сотрудничестве по 6-осным электровозам между АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и компанией Alstom Transport SA;
Протокол соглашения о сотрудничестве в области археологии между Институтом археологии имени А.Х.Маргулана и Национальным институтом превентивных археологических исследований (INRAP).
️В рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Париж представителями делегаций двух стран было подписано всего 36 документов, в том числе 1 межправительственный, 21 межведомственный и 14 коммерческих документов на общую сумму $2,2 млрд.