 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 07.11.2024
02:17  Второе пришествие: что значит победа Трампа для России и Украины, - Игорь Кармазин
01:10  Александр Дугин: Победа Трампа - это мировая революция, консервативная революция
01:07  Он мог спасти СССР. Как Горбачев и его сторонники убирали Григория Романова, - Владимир Малышев
01:05  SCMP: в Китае создали похожее на "Звезду смерти" оружие
00:32  Казахстанcкие ученые разработали новую технологию "теплого асфальта"
00:25  При КазНПУ имени Абая до конца 2024 откроется филиал Университета Лотарингии
00:23  Девушек в Казахстане начнут проверять на генетическое заболевание

00:21  Тимофей Бордачев: Что победа Трампа значит для остального мира
00:19  Семь грехов папы Франциска. К чему приведут нововведения в католической морали, - Милена Фаустова
00:14  В Казахстане будут взыскивать ущерб за назаконно добытые дериваты сайгаков
00:11  Молдавия: нелегитимный президент, - Андрей Соколов
00:09  Турецкий кульбит: Эрдоган ищет поддержки у Оджалана, отбывающего пожизненное, - Ст.Тарасов
Среда, 06.11.2024
20:25  Возвращение Трампа к власти ставит под сомнение авторитет американских СМИ, - CNN
17:34  Впервые в истории папа Римский отказался от апостольского наставления. Синодальный путь привел в тупик женское священство, - М.Фаустова
16:11  КазНацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
15:43  Соавтором триумфа Трампа стал ленивый черный мужик, - Анастасия Куликова
15:40  Возвращение Трампа в Белый дом: Европа напугана, в Киеве истерика, - Вл.Малышев
14:31  Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, - Любовь Степушова
14:25  В Турции нашлись крайние мэры. Оппозиционеров вытесняют из местных органов власти, - Къ
14:22  Украину поят мертвой водой, - Сергей Савчук
14:17  Финансовые итоги БРИКС: будущая интеграционная валюта должна быть цифровой
14:13  "Непостижимо и ужасно": сторонники Харрис сделали первые комментарии и покинули штаб
14:11  Токаев принял участие в саммите Организации тюркских государств
14:07  Децентрализация, коррупция и халатность привели к гуманитарной катастрофе в Валенсии, - Л.Степушова
14:03  "Make Amerika Great Again": американцы празднуют победу Трампа
13:41  Опубликован список документов, подписанных на саммите ОТГ в Бишкеке
13:29  "Мисс Россию" Софию Никитчук задержали за контрабанду ювелирки
13:21  Макрон опубликовал пост на казахском языке о глубокой дружбе казахов и французов
13:09  Верховный суд РФ отклонил кассацию на приговор Игорю Стрелкову
12:18  В Алматы стартует Чемпионат Азии по хоккею
12:17  Три месяца жестоких боев под Курском: ВСУ умылись кровью
12:14  Минфин забыл о своем долге. Сбербанк мог бы вернуть гражданам сгоревшие вклады, - Валентин Катасонов
12:11  Кыргызстан. Как внедрить национальную идеологию в жизнь, - Рахманбек Тойчуев
12:08  Хватит ли богатырской силушки Трампа уговорить Москву?
12:04  ВС РФ наступают на Великую Новоселку – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
12:00  Гимназисты свергли царя-батюшку, чтобы не учить латынь (уроки истории), - А.Широкорад
11:14  В трех регионах Узбекистана управление электросетями передадут частным компаниям
11:11  В Узбекистане введут штрафы для нелегальных бизнес-коучей и репетиторов
09:42  Республиканцы получают большинство в Сенате Конгресса США
09:38  Майдан в Грузии выдыхается без поддержки США, - Айнур Курманов
09:20  Трамп - победил! Итоги выборов в США-2024. Главное
07:43  Владимирская область России запнулась на слове "хиджаб", - НГ
07:29  Подладить диалог: Ирак может стать площадкой для примирения Сирии и Турции
06:26  В Тель-Авиве после увольнения министра обороны начались беспорядки
02:53  Бегемотиха Му-Денг из зоопарка Кхао-Кхео в Таиланде однозначно предсказывает победу Трампа
01:36  Восточные сказки. Почему растет спрос на литературу из стран Азии
01:26  Пекин спасет Мьянму от распада, - Владимир Скосырев
01:24  Франция готова строить АЭС в Казахстане, - Виктория Панфилова
01:21  Кандидаты в президенты США опасно близки к "боевой ничьей", - Геннадий Петров
01:01  Турция списала Киргизии внешний долг более чем на 62 миллиона долларов. Все равно не заплатят...
00:59  В Германии раскрыли заговор сепаратистов и арестованы десятки желающих отделения Саксонии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
При КазНПУ имени Абая до конца 2024 откроется филиал Университета Лотарингии
00:25 07.11.2024

05.11.2024

Президент Казахстана назвал культурно-гуманитарное взаимодействие золотыми узами казахско-французских отношений
АЛМАТЫ, 5 ноя - Sputnik. В этом году при Казахском национальном педагогическом университете имени Абая откроется филиал Университета Лотарингии, заявил Касым-Жомарт Токаев на совместном с Эммануэлем Макроном брифинге по итогам переговоров.
"В настоящее время стороны рассматривают вопрос создания казахско-французского университетского центра "Люмьер". Кроме того, в Астане и Алматы будут построены казахско-французские школы. Сегодня были подписаны соответствующие документы. Эти школы, несомненно, предоставят молодежи возможность получать образование по самым высоким стандартам. Казахстан готов укреплять отношения с вузами и исследовательскими центрами Франции", – добавил Токаев.

Президент Казахстана назвал культурно-гуманитарное взаимодействие золотыми узами казахско-французских отношений. Он указал на важность укрепления сотрудничества в этом направлении. И также отметил, что Казахстан готов укреплять отношения с вузами и исследовательскими центрами Франции.

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.
Затем в присутствии глав государств были подписаны следующие документы:
Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Французской Республики о реадмиссии;
Дорожная карта стратегического партнерства Казахстана и Франции по критическим ресурсам и материалам;
Партнерское соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Société Generale S.A.;
Соглашение о стратегическом сотрудничестве по 6-осным электровозам между АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и компанией Alstom Transport SA;
Протокол соглашения о сотрудничестве в области археологии между Институтом археологии имени А.Х.Маргулана и Национальным институтом превентивных археологических исследований (INRAP).
️В рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Париж представителями делегаций двух стран было подписано всего 36 документов, в том числе 1 межправительственный, 21 межведомственный и 14 коммерческих документов на общую сумму $2,2 млрд.

Источник - ru.sputnik.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730928300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Объективная статистика помогает принимать эффективные решения – Спикер Сената
- Олжас Бектенов принял участие в открытии VII Китайской международной импортной выставки в Шанхае
- Апорт на мировые рынки: программу возрождения казахстанского сорта яблок презентовали в Правительстве
- РФ видит работу Запада с Астаной по соблюдению антироссийских санкций - Лавров
- Кадровые перестановки
- В "AMANAT" призвали к пересмотру мер поддержки и контроля для защиты казахстанских производителей
- КТЖ и ALSTOM договорились о производстве в Казахстане нового типа электровоза
- АЗРК возвращает активы на миллиарды тенге и укрепляет контроль за монополиями
- Ушел из жизни заслуженный ветеран здравоохранения Болат Жанадилов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  