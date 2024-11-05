Казахстанcкие ученые разработали новую технологию "теплого асфальта"

00:32 07.11.2024

В Казахстане разработали технологию "теплого асфальта"

Его можно укладывать при морозах

ИРИНА ГУМЫРКИНА 05.11.2024,



Казахстанские ученые разработали комплексную добавку к асфальтобетонной смеси, которая позволяет укладывать ее при температуре до -10 градусов, сообщила пресс-служба министерства транспорта. Сейчас по стандартам дорожного строительства укладывать асфальт можно лишь при температуре воздуха от +5 градусов и выше.



"Это решение особенно актуально для северных регионов республики, где строительный сезон ограничен 3–4 месяцами", - отметили в министерстве.



Кроме того, готовить асфальтобетонную смесь можно будет при 90 градусах, тогда как по нынешним стандартам – при 125-130 градусах.



Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт уже апробировал технологию на участках автодороги республиканского значения Курты – Бурылбайтал.



Как пояснили в Минтранспорта, специальные добавки снижают температурный порог приготовления и укладки материала, при этом сохраняются все физико-механические свойства покрытия. Использование этой смеси позволяет значительно сократить энергозатраты и обеспечить высокую прочность дорожного полотна даже при пониженных температурах.



В Минтранспорта надеются, что эта технология позволит продлить сезон укладки дорог, ускорить реализацию крупных инфраструктурных проектов, сократить затраты на энергоресурсы и уменьшить выбросы углерода, связанные с нагревом асфальтобетона.



"Применение теплого асфальта также открывает перспективы для более качественного ремонта дорог в городах и отдаленных районах, где резкие перепады температур негативно сказываются на долговечности покрытия", - добавили в ведомстве.