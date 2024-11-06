 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 07.11.2024
02:17  Второе пришествие: что значит победа Трампа для России и Украины, - Игорь Кармазин
01:10  Александр Дугин: Победа Трампа - это мировая революция, консервативная революция
01:07  Он мог спасти СССР. Как Горбачев и его сторонники убирали Григория Романова, - Владимир Малышев
01:05  SCMP: в Китае создали похожее на "Звезду смерти" оружие
00:32  Казахстанcкие ученые разработали новую технологию "теплого асфальта"
00:25  При КазНПУ имени Абая до конца 2024 откроется филиал Университета Лотарингии
00:23  Девушек в Казахстане начнут проверять на генетическое заболевание

00:21  Тимофей Бордачев: Что победа Трампа значит для остального мира
00:19  Семь грехов папы Франциска. К чему приведут нововведения в католической морали, - Милена Фаустова
00:14  В Казахстане будут взыскивать ущерб за назаконно добытые дериваты сайгаков
00:11  Молдавия: нелегитимный президент, - Андрей Соколов
00:09  Турецкий кульбит: Эрдоган ищет поддержки у Оджалана, отбывающего пожизненное, - Ст.Тарасов
Среда, 06.11.2024
20:25  Возвращение Трампа к власти ставит под сомнение авторитет американских СМИ, - CNN
17:34  Впервые в истории папа Римский отказался от апостольского наставления. Синодальный путь привел в тупик женское священство, - М.Фаустова
16:11  КазНацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
15:43  Соавтором триумфа Трампа стал ленивый черный мужик, - Анастасия Куликова
15:40  Возвращение Трампа в Белый дом: Европа напугана, в Киеве истерика, - Вл.Малышев
14:31  Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, - Любовь Степушова
14:25  В Турции нашлись крайние мэры. Оппозиционеров вытесняют из местных органов власти, - Къ
14:22  Украину поят мертвой водой, - Сергей Савчук
14:17  Финансовые итоги БРИКС: будущая интеграционная валюта должна быть цифровой
14:13  "Непостижимо и ужасно": сторонники Харрис сделали первые комментарии и покинули штаб
14:11  Токаев принял участие в саммите Организации тюркских государств
14:07  Децентрализация, коррупция и халатность привели к гуманитарной катастрофе в Валенсии, - Л.Степушова
14:03  "Make Amerika Great Again": американцы празднуют победу Трампа
13:41  Опубликован список документов, подписанных на саммите ОТГ в Бишкеке
13:29  "Мисс Россию" Софию Никитчук задержали за контрабанду ювелирки
13:21  Макрон опубликовал пост на казахском языке о глубокой дружбе казахов и французов
13:09  Верховный суд РФ отклонил кассацию на приговор Игорю Стрелкову
12:18  В Алматы стартует Чемпионат Азии по хоккею
12:17  Три месяца жестоких боев под Курском: ВСУ умылись кровью
12:14  Минфин забыл о своем долге. Сбербанк мог бы вернуть гражданам сгоревшие вклады, - Валентин Катасонов
12:11  Кыргызстан. Как внедрить национальную идеологию в жизнь, - Рахманбек Тойчуев
12:08  Хватит ли богатырской силушки Трампа уговорить Москву?
12:04  ВС РФ наступают на Великую Новоселку – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
12:00  Гимназисты свергли царя-батюшку, чтобы не учить латынь (уроки истории), - А.Широкорад
11:14  В трех регионах Узбекистана управление электросетями передадут частным компаниям
11:11  В Узбекистане введут штрафы для нелегальных бизнес-коучей и репетиторов
09:42  Республиканцы получают большинство в Сенате Конгресса США
09:38  Майдан в Грузии выдыхается без поддержки США, - Айнур Курманов
09:20  Трамп - победил! Итоги выборов в США-2024. Главное
07:43  Владимирская область России запнулась на слове "хиджаб", - НГ
07:29  Подладить диалог: Ирак может стать площадкой для примирения Сирии и Турции
06:26  В Тель-Авиве после увольнения министра обороны начались беспорядки
02:53  Бегемотиха Му-Денг из зоопарка Кхао-Кхео в Таиланде однозначно предсказывает победу Трампа
01:36  Восточные сказки. Почему растет спрос на литературу из стран Азии
01:26  Пекин спасет Мьянму от распада, - Владимир Скосырев
01:24  Франция готова строить АЭС в Казахстане, - Виктория Панфилова
01:21  Кандидаты в президенты США опасно близки к "боевой ничьей", - Геннадий Петров
01:01  Турция списала Киргизии внешний долг более чем на 62 миллиона долларов. Все равно не заплатят...
00:59  В Германии раскрыли заговор сепаратистов и арестованы десятки желающих отделения Саксонии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
SCMP: в Китае создали похожее на "Звезду смерти" оружие
01:05 07.11.2024

06.11.2024
SCMP: в Китае создали похожее на "Звезду смерти" оружие
Китайские ученые создали новый тип микроволнового оружия, принцип действия которого напоминает "Звезду смерти" из фантастической киносаги "Звездные войны". Об этом пишет гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).

"Система вооружения, которая завершила экспериментальные испытания на предмет потенциального использования в военных целях, состоит из нескольких устройств… Они излучают микроволны, которые могут сливаться в мощный энергетический луч, чтобы атаковать цель", - пишет собственный корреспондент газеты в Пекине.

По его данным, ученым удалось сконструировать систему из расположенных в разных местах семи микроволновых излучателей, которые синхронно направляют энергию на одну цель, тем самым усиливая разрушительное воздействие. Принцип работы устройства схож с работой "Звезды смерти": в фильме эта боевая космическая станция концентрировала восемь лазерных лучей для уничтожения планет. Эксперименты подтвердили, что устройство может эффективно подавлять сигналы американского GPS и других спутников.

Ранее считалось, что воплотить в жизнь такую технологию будет непросто, ведь чтобы электромагнитные волны могли одновременно попадать в цель, нужно было сократить время синхронизации между аппаратами до 170 пикосекунд (триллионные доли секунды). Иными словами необходима более высокая точность, чем в атомных часах, которые применяются в спутниках GPS.

В феврале SCMP сообщала, что команда ученых в КНР создала первый в мире высокомощный микроволновый излучатель на основе двигателя Стирлинга. Устройство производит магнитное поле силой в четыре тесла, что составляет чуть менее половины от силы магнитного поля Большого адронного коллайдера и в 68 тыс. раз сильнее магнитного поля Земли. Такое устройство потенциально может использоваться для подавления дронов, военных самолетов и даже спутников.

Источник - Столетие.Ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730930700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Объективная статистика помогает принимать эффективные решения – Спикер Сената
- Олжас Бектенов принял участие в открытии VII Китайской международной импортной выставки в Шанхае
- Апорт на мировые рынки: программу возрождения казахстанского сорта яблок презентовали в Правительстве
- РФ видит работу Запада с Астаной по соблюдению антироссийских санкций - Лавров
- Кадровые перестановки
- В "AMANAT" призвали к пересмотру мер поддержки и контроля для защиты казахстанских производителей
- КТЖ и ALSTOM договорились о производстве в Казахстане нового типа электровоза
- АЗРК возвращает активы на миллиарды тенге и укрепляет контроль за монополиями
- Ушел из жизни заслуженный ветеран здравоохранения Болат Жанадилов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  