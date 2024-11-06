SCMP: в Китае создали похожее на "Звезду смерти" оружие

01:05 07.11.2024

06.11.2024

SCMP: в Китае создали похожее на "Звезду смерти" оружие

Китайские ученые создали новый тип микроволнового оружия, принцип действия которого напоминает "Звезду смерти" из фантастической киносаги "Звездные войны". Об этом пишет гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).



"Система вооружения, которая завершила экспериментальные испытания на предмет потенциального использования в военных целях, состоит из нескольких устройств… Они излучают микроволны, которые могут сливаться в мощный энергетический луч, чтобы атаковать цель", - пишет собственный корреспондент газеты в Пекине.



По его данным, ученым удалось сконструировать систему из расположенных в разных местах семи микроволновых излучателей, которые синхронно направляют энергию на одну цель, тем самым усиливая разрушительное воздействие. Принцип работы устройства схож с работой "Звезды смерти": в фильме эта боевая космическая станция концентрировала восемь лазерных лучей для уничтожения планет. Эксперименты подтвердили, что устройство может эффективно подавлять сигналы американского GPS и других спутников.



Ранее считалось, что воплотить в жизнь такую технологию будет непросто, ведь чтобы электромагнитные волны могли одновременно попадать в цель, нужно было сократить время синхронизации между аппаратами до 170 пикосекунд (триллионные доли секунды). Иными словами необходима более высокая точность, чем в атомных часах, которые применяются в спутниках GPS.



В феврале SCMP сообщала, что команда ученых в КНР создала первый в мире высокомощный микроволновый излучатель на основе двигателя Стирлинга. Устройство производит магнитное поле силой в четыре тесла, что составляет чуть менее половины от силы магнитного поля Большого адронного коллайдера и в 68 тыс. раз сильнее магнитного поля Земли. Такое устройство потенциально может использоваться для подавления дронов, военных самолетов и даже спутников.