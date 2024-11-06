Он мог спасти СССР. Как Горбачев и его сторонники убирали Григория Романова, - Владимир Малышев

01:07 07.11.2024 06.11.2024

Он мог спасти СССР

В Петербурге состоялась церемония присуждения Всероссийской литературной премии им. А.К. Толстого, которую провело Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России. Награду в номинации "Публицистика" получил писатель Альберт Измайлов за книгу "Востребованный временем", посвященную советскому партийному и государственному деятелю, бывшему секретарю Ленинградского обкома КПСС Григорию Романову, – в прошлом году исполнилось сто лет со дня его рождения.



После прихода к власти Горбачева Романов потерял свой пост, и долгое время его имя было как бы под запретом. А после развала СССР либеральные СМИ слепили из него образ тупого партийного бонзы, грубого и авторитарного вельможи, жестко расправлявшегося со всеми несогласными.



Но со страниц книги, которая была создана на основе многочисленных документов и воспоминаний современников, и фактически стала первой попыткой реабилитировать в таком формате оболганного после развала СССР руководителя, предстает портрет совсем другого человека. Умелого хозяйственника, при котором промышленность Ленинграда бурно развивалась. При Романове были открыты 19 станций ленинградского метрополитена, крупный спортивно-культурный комплекс, Дворец молодежи… В его время на ленинградских заводах выпускаются такие всемирно известные марки, как легендарный трактор "Кировец" (К-700), ледоход "Арктика", первым дошедший до Северного полюса. В объединении "Электросила" был изготовлен турбогенератор мощностью 1 млн 200 тыс. киловатт. В ЛОМО - уникальный оптический телескоп с зеркалом диаметром 6 метров. При Романове была запущена Ленинградская АЭС.



Сегодня уже признано, что при нем в городе на Неве активно развивалась социальная сфера: строительство и поддержка школ, детских садов, санаториев, домов отдыха, домов и дворцов культуры, музеев, театров. Ленинград был практически полностью обеспечен продовольствием, производимым на территории города и области. Создавались крупные научно-производственные и сельскохозяйственные объединения. По его инициативе была создана широкая сеть профтехобразования, готовившая квалифицированные кадры для городских и сельских предприятий. Наконец-то началось строительство дамбы для защиты города от наводнений, о которой мечтали еще со времен Петра Первого. А одно из основных достижений Романова - массовое жилищное строительство, позволившее обеспечить жильем около миллиона ленинградцев.



Каким же на самом деле был Георгий Васильевич Романов, которого прочили на пост генсека после Брежнева? Кто и почему разрушил его успешную политическую карьеру и помешал стать лидером партии и государства вместо Горбачева?



романов книга.jpgРодился он в деревне Зихново Боровичского уезда Петроградской губернии (ныне Боровичский район Новгородской области) в большой крестьянской семье. В 1938 году с отличием окончил неполную среднюю школу и в том же году поступил в Ленинградский судостроительный техникум. Но окончить его не успел - грянула война. Воевал простым связистом от звонка до звонка, с 1941-го по 1945-й. В сентябре 1944 года на фронте вступил в партию. Был контужен и награжден двумя медалями - "За оборону Ленинграда" (1942) и "За боевые заслуги" (1944).



По окончании войны вернулся в техникум и в 1946 году защитил диплом с отличием, получил специальность техника-судокорпусостроителя. Трудовой путь начал в ЦКБ-53 Судостроительного завода им. А.А. Жданова (ныне "Северная верфь"). Работал и учился на вечернем отделении Ленинградского кораблестроительного института. Окончил его в 1953 году по специальности "инженер-кораблестроитель". На заводе проявил себя, как прекрасный специалист и организатор. А потому был выдвинут на партийную работу - в 35 лет стал первым секретарем Кировского райкома партии Ленинграда. А в 1970 году оказался на посту первого секретаря Ленинградского обкома, что соответствовало нынешней должности губернатора Петербурга.



Тринадцать лет Романов, талантливый уроженец крестьянской семьи из глухой деревни, управлял Ленинградом, возглавляя одну из крупнейших организаций КПСС, насчитывавшую к 1983 году почти полмиллиона членов. Имя его получило всесоюзную известность. О нем заговорили и за рубежом.



В признании этих заслуг 23 апреля 2010 года правительство Петербурга приняло постановление № 427 "Об установке мемориальной доски Г. В. Романову" на фасаде дома № 1/5 по улице Куйбышева со следующим текстом: "В этом доме с 1972 по 1984 год жил первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Григорий Васильевич Романов".



Однако либералы, которых тогда называли диссидентами, Романова не жаловали. Его обвиняли в том, будто он отправил в ссылку обвиненного в тунеядстве поэта Иосифа Бродского, а писателя Сергея Довлатова - в эмиграцию. Однако диссидентами занималось местное управление КГБ, которое курировалось напрямую из Москвы, и Романов к этому отношения не имел. В вину руководителю города ставили также отъезд из Ленинграда в Москву Сергея Юрского и Аркадия Райкина, хотя их выступлениям на сцене никто не мешал. А именно в бытность Романова главой города "Ленфильм" снимал один кино-шедевр за другим (и при этом ни один фильм не был запрещен). Были созданы знаменитые ныне Хореографический ансамбль имени Леонида Якобсона, балет на льду, легендарный ныне балет Бориса Эйфмана, Молодежный театр на Фонтанке. Даже Ленинградский рок-клуб был открыт с его ведома, хотя и под надзором КГБ.



Да, у Григория Васильевича был действительно жесткий характер. Но так же требовательно он относился не только к своим подчиненным, но и к самому себе. Его семья из шести человек жила в трехкомнатной квартире. Руководящим партработникам Смольного прямо говорил: "Кто хочет купить машину и построить дачу - пожалуйста. Но прежде напишите заявление об уходе".



Недаром нынешний глава Совета Федерации, а в те времена - первый секретарь Обкома ВЛКСМ Валентина Матвиенко, хорошо знавшая Романова лично, недавно отозвалась о нем так: "У него было чему учиться, это был человек удивительной работоспособности. Человек, который всего себя отдавал делу, которому он служил. Он работал по-настоящему с утра до ночи, не жалел сил. И всегда добивался результатов и целей, которые он перед собой ставил. Он был стратегически мыслящим человеком, и все стратегии экономического, социального развития такого огромного макрорегиона разрабатывались при нем".



Но главное все же в другом. Григорий Романов был альтернативой Михаилу Горбачеву. По воспоминаниям экс-президента Франции Жискара д’Эстена Леонид Брежнев видел в Романове будущего лидера страны: "... хотя Брежнев еще достаточно здоров, но он уже начинает подыскивать себе замену, что совершенно естественно. Думаю, вам будет полезно знать, кого он наметил. Разумеется, это должно остаться между нами. Речь идет о Григории Романове... Он еще молод, но Брежнев считает, что Романов успеет набраться опыта и, что он самый способный человек".



На Западе это прекрасно сознавали, о чем писал в свое время выдающийся русский философ Александр Зиновьев: "Брежнев был болен. Дни его были сочтены. Прочие члены Политбюро - тоже старики больные. В качестве будущих лидеров партии стали фигурировать Романов и Горбачев… Изучив досконально качества того и другого (а возможно, уже как-то "подцепив на крючок" Горбачева ранее), в соответствующих службах Запада решили устранить Романова и расчистить путь Горбачеву. В средствах массовой информации была изобретена и пущена в ход клевета на Романова…"



Романова с его жестким стилем управления и твердым характером многие побаивались. Мягкий и склонный к компромиссам, а как потом выяснилось, попросту трусливый, Горбачев казался предпочтительнее, чем глава Ленинграда. Его и решено было продвигать.



А Романова решили дискредитировать при помощи "черного пиара". По Ленинграду поползли слухи, что во время свадьбы его дочери, которую якобы отмечали то ли в Эрмитаже, то ли в Таврическом дворце, пьяные гости будто бы разбили царский сервис, позаимствованный из музея. Однако, как свидетельствовал тогдашний глава Эрмитажа Борис Пиотровский, такого не было, и быть не могло. Тем более что на самом деле свадьбу отмечали вообще за городом, на даче, но фальшивый образ партийного самодура за Романовым закрепился прочно.



Пытались его дискредитировать и по "женской линии". Был пущен нелепый слух о его якобы "романе" с популярной тогда певицей Людмилой Сенчиной. Будто именно покровительство ленинградского начальника помогло ей получить хорошую квартиру, а также самые лучшие концертные залы для выступлений. Рассказывали даже о якобы случившемся однажды совместном плавании Романова и Сенчиной на крейсере "Аврора" по Неве, хотя на корабле, установленном на "вечную стоянку", не было двигателя. Так что плавать он никак не мог.



Когда же в одном из интервью Сенчину спросили о "ее романе с Романовым", то та в ответ весело рассмеялась. И рассказала, что Романов действительно был большим поклонником ее творчества. Регулярно бывал на концертах, отправлял ей огромные корзины с цветами, а после выступлений заглядывал за кулисы, дабы засвидетельствовать свое почтение.



- Да, я нравилась ему как исполнительница, - признавалась Сенчина. - А, может, и как женщина. Впрочем, на том и был весь этот "роман".



А когда умер сменивший Андропова Константин Черненко и Романова в Москве стали рассматривать, как самого вероятного кандидата на пост генсека, его ловко вывели из игры. В момент смерти Черненко Романов находился на отдыхе на литовском курорте Паланга и про его кончину ему сообщили с 10-часовым опозданием. Пока Григорий Васильевич добрался до Вильнюса и оттуда сумел улететь в Москву, игра уже была сделана. Сторонники Горбачева заручились большинством в руководстве партии. А придя к власти, новый генсек тут же отправил 62-х летнего Романова на пенсию "по состоянию здоровья".



Но Григорий Васильевич был преисполнен сил и желания продолжать трудиться. Он обратился к генсеку с просьбой о восстановлении его на партийной работе, однако получил резкий отказ. Горбачев писал в своих мемуарах: "Встретившись с Романовым, я достаточно откровенно дал понять, что для него нет места в составе руководства". А что натворили со страной потом те, кому в нем оказалось "место", мы уже хорошо знаем.



До сих пор многие считают, что именно отстранение Романова сыграло ключевую роль в развале СССР.



Как решительный человек с твердым характером, имевший большой опыт хозяйственного руководства вторым по значению городом страны, он гораздо лучше подходил для того, чтобы реформировать СССР, и не допустить краха государства. А этот крах вовсе не был неизбежным.



Как известно, в 1982 году аналитики ЦРУ подготовили доклад, в котором оценили экономическое положение СССР как "плохое", но вовсе не как "безнадежное". Романов был такого же мнения. Перед смертью, отвечая на вопросы журналистов, он сказал: "Я бы не допустил такой перестройки и развала СССР. Я провел бы экономические реформы - те, которые мы уже проверили в Ленинграде. Убежден: нам по силам было поднять экономику и самим выпускать все то, что сейчас ввозится из-за рубежа".



А бывший председатель Ленгорисполкома Владимир Ходырев, который вместе с Романовым работал, отозвался о нем в одном из интервью так: "Он обращался ко мне исключительно на вы. Никогда я не слышал, чтобы он кому-то "тыкал"… Он был твердым человеком и принципиальным. Он был справедливым. И если бы ему довелось стать генеральным секретарем - нас бы сейчас китайцы догоняли, а не наоборот".



Специально для "Столетия" Источник - Столетие.Ру

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