Второе пришествие: что значит победа Трампа для России и Украины, - Игорь Кармазин

02:17 07.11.2024

6 ноября 2024,

Второе пришествие: что значит победа Трампа для России и Украины

Эксперты рассказали, каких решений ждать от Вашингтона

Игорь Кармазин

езидентские выборы, судя по первым результатам, победу одерживает кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Такой итог будет многое значить и для российско-украинского конфликта, ведь американский политик неоднократно обещал быстро помирить Москву и Киев. Эксперты, впрочем, сомневаются в том, что этой цели ему действительно удастся добиться. Подробности - в материале "Известий".



Предварительные итоги показывают победу Трампа

В США 5 ноября прошли президентские выборы. Согласно предварительным результатам, победу одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Известно, что он выиграл гонку в шести из семи колеблющихся штатах, от которых традиционно зависят итоги голосования. Успех политику сопутствовал в Северной Каролине, Пенсильвании, Висконсине, Мичигане, Джорджии и Аризоне, под вопросом пока результаты в Неваде.



Выборы президента в СШАФото: REUTERS/Brendan McDermid

Большинство СМИ также отдают итоговую победу Дональду Трампу. Так, телеканал Fox News сообщил, что он получает 277 голосов выборщиков, у его соперницы от Демократической партии Камалы Харрис - 226 голосов. Согласно подсчетам агентства Reuters, у республиканца 279 голосов, у его соперницы - 224. При этом для итоговой победы необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.



Спикер палаты представителей конгресса США, республиканец Майк Джонсон назвал Трампа избранным президентом, объявив, что в Америку снова пришла "надежда и утро". Кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс сказал, что американцы стали свидетелями "величайшего камбэка в истории". Сам Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками также сообщил о своей победе. "Я хочу поблагодарить американский народ за исключительную честь быть вашим избранным 47-м президентом и вашим 45-м президентом", - сказал он.



Выборы президента в СШАФото: REUTERS/Marco Bello

Республиканца уже поздравили многие зарубежные лидеры. Так, свои пожелания передали канцлер Австрии Карл Нехаммер, президент Белоруссии Александр Лукашенко, венгерский премьер Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич. Президент Украины Владимир Зеленский отметился постом в соцсети, в котором вспомнил о встрече с Трампом в сентябре нынешнего года. Он добавил, что с нетерпением ждет следующей встречи, чтобы обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с США.



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Трамп обещает быстро помирить Москву и Киев

Дональд Трамп уже занимал пост американского президента в 2017–2021 годах. Тогда он в том числе был активно вовлечен в события на Украине. Интересно, что в ходе предвыборной кампании 2016 года он довольно критично отзывался о киевских властях, не раз говорил о своей готовности признать Крым частью России. Многие украинские политики в свою очередь тогда делали ставку на кандидата от демократов Хиллари Клинтон, а потому не стеснялись в выражениях по отношению к республиканцу.



После тех президентских выборов, однако, ситуация изменилась. Во-первых, Трамп начал передавать Киеву летальные системы вооружений, чего не делал его предшественник Барак Обама. Так, в 2017 году Незалежная получила крупнокалиберные снайперские винтовки, а также боеприпасы и запчасти к ним. Далее Вашингтон передал противотанковые ракетные комплексы Javelin. В целом при Обаме объем ежегодной помощи составлял $150–250 млн, в последний год Трампа - более $500 млн.



Во-вторых, при Трампе усилилось санкционное давление на Россию. В 2018–2019 годах Вашингтон ввел 13 пакетов санкций, под ограничения попали более 250 российских физических и юридических лиц. Надо, правда, сказать, что в большинстве случаев инициатором выступал конгресс, хотя президент ни разу не попытался наложить свое вето на эти законопроекты. Кроме того, именно в те годы Украина фактически отказалась от выполнения Минских соглашений, а также предприняла масштабную атаку на православную церковь, в 2018 году в стране при содействии Константинополя появилась раскольническая ПЦУ.



В ходе нынешней избирательной кампании Дональд Трамп не раз говорил, что добьется завершения конфликта на Украине еще до инаугурации, которая должна состояться 20 января 2025 года. "Если бы я был президентом, то, говорю вам, я закончил бы эту войну за один день, на это нужно 24 часа. Я хорошо знаю [Владимира] Зеленского и хорошо знаю [Владимира] Путина", - говорил он. По его словам, после прихода к власти он "просто позвонит обоим", а потом "соберет их в одном месте".



Кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс при этом подробно описывал мирный план республиканской администрации. Он отмечал, что боевые действия можно остановить на текущей линии соприкосновения, которая станет демилитаризованной зоной. Украина останется суверенной, а Россия получит гарантии нейтрального статуса соседнего государства и неприсоединения его к НАТО и другим "союзническим институтам". При этом финансировать восстановление Украины поручат Германии и другим странам Евросоюза.



Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани говорил, что считает искренними слова Трампа о стремлении к миру. При этом сам республиканец только примирительными заявлениями не ограничивался. Так, в конце октября он рассказал о том, что угрожал российском лидеру ударить по Москве, если тот будет "гоняться за Украиной". Глава МИД России Сергей Лавров в ответ предложил считать эти слова частью избирательной кампании.



Что говорят эксперты

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников подчеркивает, что дальнейшие шаги Дональда Трампа сложно предсказать.



- Мы хорошо представляем себе действия американской администрации в случае победы Камалы Харрис, при таком сценарии нынешний вектор просто продолжался бы и продолжался. Трамп эксцентричный, экстравагантный человек, у которого в голове иногда рождаются прямо противоположные идеи. Если исходить из его предвыборной риторики, то можно сделать вывод, что он будет вести агрессивную политику с позиции силы, с позиции хозяина планеты, - отмечает он.



Солонников добавляет, что Трамп попытается остановить конфликт России и Украины, для этого будет давить на обе стороны.



Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" дивизиона артиллерийской бригады группировки войск "Центр" (ЦВО) ВС РФ работают по позициям ВСУ на Авдеевском направлении специальной военной операцииФото: РИА Новости/Станислав Красильников

- Речь пойдет не о победе, а о заморозке. Для России это негативный сценарий, в этом случае наши задачи по демилитаризации и денацификации выполнены не будут, Москва окажется перед угрозой потери лица. Если же Кремль откажется, то есть риск серьезнейшего политического и экономического давления. Вашингтон также может санкционировать удары вглубь территории нашей страны, - говорит он.



Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов считает, что Дональд Трамп в первую очередь сосредоточится на кадровых вопросах и вопросах внутренней политики.



- Вполне логично, что в первые недели и месяцы руки до внешней политики у него не дойдут. Постепенно, однако, начнется активизация и на внешнем контуре. В ходе избирательной кампании он делал разные заявления, но на самом деле я не думаю, что в политике Вашингтона многое изменится, Украина будет и дальше получать оружие и деньги. Ждать каких-то реальных переговорных предложений, которые устроят Россию, тоже не приходится, поэтому я думаю, что конфликт продолжится, - полагает он.