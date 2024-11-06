Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о распаде правящей коалиции

05:28 07.11.2024

Вице-канцлер Германии Хабек обвинил главу минфина Линднера в распаде коалиции из-за отказа увеличить помощь Украине



Антон Антонов



Коалиционное правительство Германии распалось из-за отказа главы минфина Кристиана Линднера согласовать дополнительные средства для Украины в бюджете на 2025 год, заявил вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек.

Хабек подчеркнул, что "закрыть брешь в бюджете не удалось", несмотря на наличие различных предложений "на столе". "На столе лежали различные варианты, и самый большой из них, вероятно, заключался в том, чтобы оказать Украине дальнейшую поддержку. Это было бы правильным ответом в начале дня на избрание Дональда Трампа", – приводит слова Хабека РИА "Новости".



Хабек также отметил, что Германия должна сыграть особую роль в поддержании "мира и свободы" в Европе, и подчеркнул, что борьба на Украине якобы идет именно за эти ценности. "Правильным ответом было бы "больше" (помощи Украине)", – сказал он.



Он выразил сожаление, что партия Линднера – Свободная демократическая партия Германии – "не была готова воспользоваться возможностями".



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Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о распаде правящей коалиции и намерении запросить вотум доверия у Бундестага, что может привести к досрочным выборам в марте. Также он обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке Линднера.