 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 07.11.2024
06:09  Страны тюркского мира создают единое информационное пространство, - Виктория Панфилова
06:06  Триумф Трампа сулит Китаю неприятности, - Владимир Скосырев
06:01  Четыре консенсуса США. Все президенты вынуждены им подчиниться , - Владимир Скачко
05:55  После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США, - Ростислав Ищенко
05:50  Нетаньяху назначил Каца министром обороны и пресек "дворцовый переворот"
05:39  Какую Америку выбрал Глобальный Юг, -Сергей Строкань
05:34  Дональд Трамп смог повторить. Бывший президент США стал будущим, - Алексей Забродин

05:28  Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о распаде правящей коалиции
03:48  Кыргызы на новом курултае хотят переименовать свою страну. Скучно жить..., - "ВечБишкек"
02:17  Второе пришествие: что значит победа Трампа для России и Украины, - Игорь Кармазин
01:10  Александр Дугин: Победа Трампа - это мировая революция, консервативная революция
01:07  Он мог спасти СССР. Как Горбачев и его сторонники убирали Григория Романова, - Владимир Малышев
01:05  SCMP: в Китае создали похожее на "Звезду смерти" оружие
00:32  Казахстанcкие ученые разработали новую технологию "теплого асфальта"
00:25  При КазНПУ имени Абая до конца 2024 откроется филиал Университета Лотарингии
00:23  Девушек в Казахстане начнут проверять на генетическое заболевание
00:21  Тимофей Бордачев: Что победа Трампа значит для остального мира
00:19  Семь грехов папы Франциска. К чему приведут нововведения в католической морали, - Милена Фаустова
00:14  В Казахстане будут взыскивать ущерб за назаконно добытые дериваты сайгаков
00:11  Молдавия: нелегитимный президент, - Андрей Соколов
00:09  Турецкий кульбит: Эрдоган ищет поддержки у Оджалана, отбывающего пожизненное, - Ст.Тарасов
Среда, 06.11.2024
20:25  Возвращение Трампа к власти ставит под сомнение авторитет американских СМИ, - CNN
17:34  Впервые в истории папа Римский отказался от апостольского наставления. Синодальный путь привел в тупик женское священство, - М.Фаустова
16:11  КазНацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
15:43  Соавтором триумфа Трампа стал ленивый черный мужик, - Анастасия Куликова
15:40  Возвращение Трампа в Белый дом: Европа напугана, в Киеве истерика, - Вл.Малышев
14:31  Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, - Любовь Степушова
14:25  В Турции нашлись крайние мэры. Оппозиционеров вытесняют из местных органов власти, - Къ
14:22  Украину поят мертвой водой, - Сергей Савчук
14:17  Финансовые итоги БРИКС: будущая интеграционная валюта должна быть цифровой
14:13  "Непостижимо и ужасно": сторонники Харрис сделали первые комментарии и покинули штаб
14:11  Токаев принял участие в саммите Организации тюркских государств
14:07  Децентрализация, коррупция и халатность привели к гуманитарной катастрофе в Валенсии, - Л.Степушова
14:03  "Make Amerika Great Again": американцы празднуют победу Трампа
13:41  Опубликован список документов, подписанных на саммите ОТГ в Бишкеке
13:29  "Мисс Россию" Софию Никитчук задержали за контрабанду ювелирки
13:21  Макрон опубликовал пост на казахском языке о глубокой дружбе казахов и французов
13:09  Верховный суд РФ отклонил кассацию на приговор Игорю Стрелкову
12:18  В Алматы стартует Чемпионат Азии по хоккею
12:17  Три месяца жестоких боев под Курском: ВСУ умылись кровью
12:14  Минфин забыл о своем долге. Сбербанк мог бы вернуть гражданам сгоревшие вклады, - Валентин Катасонов
12:11  Кыргызстан. Как внедрить национальную идеологию в жизнь, - Рахманбек Тойчуев
12:08  Хватит ли богатырской силушки Трампа уговорить Москву?
12:04  ВС РФ наступают на Великую Новоселку – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
12:00  Гимназисты свергли царя-батюшку, чтобы не учить латынь (уроки истории), - А.Широкорад
11:14  В трех регионах Узбекистана управление электросетями передадут частным компаниям
11:11  В Узбекистане введут штрафы для нелегальных бизнес-коучей и репетиторов
09:42  Республиканцы получают большинство в Сенате Конгресса США
09:38  Майдан в Грузии выдыхается без поддержки США, - Айнур Курманов
09:20  Трамп - победил! Итоги выборов в США-2024. Главное
07:43  Владимирская область России запнулась на слове "хиджаб", - НГ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Дональд Трамп смог повторить. Бывший президент США стал будущим, - Алексей Забродин
05:34 07.11.2024

6.11.2024,

Экс-президент США Дональд Трамп утром 6 ноября проснулся будущим главой Белого дома. Гонка с действующей вице-президентом демократкой Камалой Харрис закончилась убедительной победой республиканца, спустя четыре года возвращающегося в Овальный кабинет. Внушительный результат вместе с господином Трампом показала и Республиканская партия. Республиканцы взяли под контроль Сенат и имели все шансы сохранить большинство в Палате представителей, подсчет голосов на выборах в которую в среду еще продолжался. Если это произойдет, то на ближайшие два года в руках Республиканской партии окажется вся власть в Вашингтоне. На фоне подобного успеха мировые лидеры принялись поздравлять Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин спешить с поздравлениями не стал, но, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства "открыт к конструктивному диалогу" с господином Трампом.

В чем-то первый, в чем-то второй
Дональду Трампу не привыкать попадать в историю. В первый президентский срок республиканец успел оказаться первым главой Белого дома, которому дважды объявили импичмент в Палате представителей Конгресса. Во время предвыборной гонки-2024 господин Трамп стал первым президентом США (пусть и бывшим), которого суд признал виновным в уголовном преступлении. Наконец, теперь - после победы 5 ноября над Камалой Харрис в борьбе за Овальный кабинет - Дональд Трамп оказался всего вторым американским лидером в истории, вернувшимся в Белый дом после неудачной попытки переизбраться на второй срок. До него подобное удавалось только Гроверу Кливленду в 1892 году.

Наконец, в копилке Дональда Трампа оказалось и еще одно достижение, о котором, впрочем, ни он, ни другие республиканцы стараются особо не говорить. До этого момента самым возрастным президентом, когда-либо заступавшим на пост, был действующий глава Белого дома Джо Байден, чья инаугурация состоялась, когда ему было 78 лет и 61 день. Дональду Трампу уже 78 лет и 145 дней, а потому 20 января 2025 года у США появится новый самый старый президент в истории.

Так или иначе, президентская гонка-2024, которую эксперты называли чуть ли не самой конкурентной за последние десятилетия, завершилась неоспоримой победой Дональда Трампа.

Если до 5 ноября многие предполагали, что определение триумфатора противостояния займет несколько дней, а соперников будут разделять считаные голоса, то к утру 6 ноября по Москве стало понятно, что попытка бывшего президента стать действующим превзошла все ожидания. Господин Трамп уверенно победил в таких колеблющихся штатах, как Джорджия, Северная Каролина и важнейшая Пенсильвания. А потому, когда в Неваде, Аризоне и Мичигане еще продолжался подсчет, республиканец уже набирал 286 голосов выборщиков при необходимых для победы в Коллегии 270.

Конгресс покраснел
Не подвела Дональда Трампа и Республиканская партия, уверенно взявшая под контроль Сенат. Хотя победа консерваторов в битве за верхнюю палату и прогнозировалась в силу специфики нынешнего цикла (Сенат обновляется на треть каждые два года, в 2024-м демократам пришлось защищать больше мандатов, чем республиканцам), мало кто предполагал, что им удастся столь легко обойти конкурентов, отвоевав как минимум три места. На вечер 6 ноября по московскому времени в активе республиканцев было 52 кресла, у демократов - 42. В оставшихся шести гонках подсчет продолжался.

Как в США выбирают президента, сенаторов и конгрессменов
Наиболее конкурентной получилась борьба за Палату представителей, подсчет голосов в которую может занять еще несколько дней. По состоянию на вечер 6 ноября, согласно телеканалу CNN, республиканцы точно могли рассчитывать на 204 мандата при необходимых для большинства 218, демократы - на 182. В целом шансы завоевать большинство в нижней палате на следующий день после выборов сохраняли обе партии, но было очевидно: кто бы в итоге ни победил, преимущество окажется минимальным - в несколько кресел.

Если и здесь преуспеют республиканцы, то Дональд Трамп получит в свое распоряжение лояльный Конгресс - наиболее верный путь для претворения в жизнь своих предвыборных обещаний. Правда, страхам, которыми демократы всю кампанию пугали избирателей, в случае такого сценария вряд ли суждено сбыться.

Республиканцы не получили подавляющего большинства ни в одной из палат, а потому каких-то эпохальных изменений, как, например, закон о федеральном запрете на аборты, не предвидится.

Кроме того, в Сенате Республиканская партия финишировала далеко от большинства в 60 кресел, необходимого для единоличного принятия наиболее важных законов, а потому будет вынуждена сотрудничать с демократами. Наконец, члены Республиканской партии в Палате представителей за последние годы показали поразительную способность к внутренним склокам, а потому управление минимальным большинством, если республиканцы его получат, станет довольно непростой задачей для будущего спикера. Нынешний спикер республиканец Майк Джонсон и его предшественник Кевин Маккарти, отправленный в отставку своими же однопартийцами, за последний год полностью в этом убедились.

Ставка не сработала
Как бы то ни было, эксперты отмечают, что на выборах-2024 Демократическая партия громко провалилась по всем фронтам. Это признают и сами демократы.

"Сегодня вечером нам надрали задницы. Мы должны придумать, как двигаться дальше",- сказал экс-глава предвыборного штаба бывшего президента Барака Обамы Джим Мессина.

По его мнению, демократам предстоит "всеобъемлющий анализ" происшедшего, чтобы понять, как снова стать партией большинства.

Мировые СМИ об итогах президентских выборов в США: "Американцы хотят перемен"
Большинство аналитиков в целом согласны с господином Мессиной в том, что демократам еще только предстоит разобраться в причинах болезненного поражения. Однако в целом ошибки Камалы Харрис и ее однопартийцев уже более или менее понятны. Прежде всего, демократы провалились с расстановкой акцентов. Пока Дональд Трамп и республиканцы упирали на экономику и миграционный кризис, демократы пытались сосредоточить внимание избирателей на таких проблемах, как запрет абортов и права человека в широком смысле слова.

В 2022 году на волне недовольства значительной части населения отменой Верховным судом США федерального права на аборты демократы вполне успешно выступили на промежуточных выборах в Конгресс, завоевав большинство в Сенате и минимально уступив Палату представителей, тогда как в борьбе за нее ожидалась сокрушительная победа республиканцев.

Спустя два года демократы решили не изменять тактику и сделали аборты центром своих кампаний. И хотя этот вопрос был одним из ключевых для американцев и действительно сулил определенную поддержку госпоже Харрис и ее однопартийцам, одной борьбы за права женщин оказалось недостаточно.

Весьма показательными получились результаты референдумов в десяти штатах по включению права на аборт в местные конституции. В семи штатах победили сторонники права на аборт, в трех - инициатива провалилась. Самое болезненное поражение сторонники абортов потерпели во Флориде, где действуют одни из самых жестких ограничений на прерывание беременности в стране. На вопрос, стоит ли внести это право в местную конституцию, утвердительно ответили 57,1% избирателей, против высказались 42,9%. Для того чтобы поправка была принята, требовалось 60% голосов.

Другими словами, ограничения на аборты волновали и продолжают волновать американцев, но далеко не всех и не в таком объеме, чтобы лишь на одной этой теме въехать в Белый дом и взять контроль над обеими палатами Конгресса.

Сторонники Камалы Харрис, собравшиеся, чтобы поздравить ее с победой, испытали горькое разочарование. Праздничный митинг закончился не начавшись

Тем временем не только в Америке, но и во всем мире ждали развязки выборов президента США. Многие союзники Вашингтона высказывали опасения, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа трансатлантическому партнерству придется пройти через тяжелые испытания. Некоторые, напротив, с нетерпением ждали второго прихода республиканца.

Что Дональд Трамп говорил о России и Украине
В итоге одним из первых господина Трампа с победой поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Для Киева победа республиканца считалась менее предпочтительной в связи с его обещаниями резко сократить помощь ВСУ и урегулировать конфликт с Россией, заставив противоборствующие стороны пойти на взаимные уступки. Тем не менее господин Зеленский не подал вида, что сколько-нибудь расстроен исходом американских выборов, и выразил надежду на сотрудничество с новой администрацией.

В России же, для которой, как считали на Западе, возвращение Дональда Трампа, наоборот, было предпочтительнее, спешить с поздравлениями не стали.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин республиканца не поздравлял, однако был и остается "открыт к конструктивному диалогу" с ним. Позднее в МИД России выразили готовность работать с будущей администрацией, при этом "жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции".

Алексей Забродин

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730946840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Объективная статистика помогает принимать эффективные решения – Спикер Сената
- Олжас Бектенов принял участие в открытии VII Китайской международной импортной выставки в Шанхае
- Апорт на мировые рынки: программу возрождения казахстанского сорта яблок презентовали в Правительстве
- РФ видит работу Запада с Астаной по соблюдению антироссийских санкций - Лавров
- Кадровые перестановки
- В "AMANAT" призвали к пересмотру мер поддержки и контроля для защиты казахстанских производителей
- КТЖ и ALSTOM договорились о производстве в Казахстане нового типа электровоза
- АЗРК возвращает активы на миллиарды тенге и укрепляет контроль за монополиями
- Ушел из жизни заслуженный ветеран здравоохранения Болат Жанадилов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  