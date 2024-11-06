Нетаньяху назначил Каца министром обороны и пресек "дворцовый переворот"

05:50 07.11.2024

Нетаньяху назначил Каца министром обороны и пресек "дворцовый переворот"

ЛЕОНИД ЦУКАНОВ

6 ноября 2024



5 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку главу оборонного ведомства Йоава Галанта. Отставка министра стала закономерным итогом копившихся в течение долгого времени разногласий между двумя политиками, хотя и не решила ни одну из стоявших перед израильским правительством проблем.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и бывший министр обороны Израиля Йоав Галант

Нетаньяху, чей политический рейтинг за последний год заметно снизился, решил аккуратно избавиться от сильного оппонента и вывести его за рамки большой политики. Однако успех этого маневра будет зависеть от эффективности работы преемника Галанта. В противном случае израильский премьер подарил оппозиции консолидирующую фигуру, которая вполне сможет вытолкнуть его из кресла.



Дважды уволенный



Отставка Галанта, пусть она и вызвала ажиотаж, не стала для израильтян совсем уж неожиданностью, тем более что своего поста тот мог лишиться и гораздо раньше, если бы не стечение обстоятельств.



В первый раз министр оказался на грани увольнения в марте 2023 года, когда пытался затормозить судебную реформу, предполагавшую перестройку правовой системы Израиля. Одна из новаций, против которой выступал Галант - возможность преодолевать вето Верховного суда парламентским большинством. Это сулило "партии власти" во главе с Нетаньяху серьезное усиление аппаратного веса и возможность прогибать политический курс страны под свои приоритеты.



Несмотря на то что и Галант, и Нетаньяху принадлежали к одной партии ("Ликуд"), министр принял решение занять сторону противников реформ, чем и спровоцировал "утрату доверия". Однако из-за массовых протестов Нетаньяху не решился дать ход процедуре отставки и отозвал решение. Но напряженность между двумя политиками сохранилась.



С началом операции в секторе Газа разногласия между Нетаньяху и Галантом лишь усилились, хотя премьер и попытался благоразумно "замести под ковер" прежние обиды и даже наделил министра обороны дополнительными полномочиями при проведении операций против ХАМАС.



Однако отсутствие ярких побед и постепенное увязание израильских сил в анклаве не добавили министру очков доверия. Скорее наоборот - каждый провал ЦАХАЛ в Газе записывался Нетаньяху на личный счет Галанта.



Тот со своей стороны обвинял премьера в нерешительности и нежелании работать над освобождением израильских заложников. При этом Галант до последнего тормозил расширение израильских операций на ливанское направление, считая, что война на два фронта лишь ухудшит оперативное положение ЦАХАЛ. Это, в свою очередь, расходилось с позицией Нетаньяху, который требовал жестких и решительных действий против ливанской "Хезболлы".



С каждым месяцем риторика Нетаньяху в отношении Галанта становилась все жестче, и их скорый разрыв был лишь делом времени.



Новость об отставке Галанта ожидаемо дала простор спекуляциям. Буквально через час в прессу просочились сведения, что Нетаньяху с теми же формулировками якобы уволил главу Генштаба Херци Ха-Леви и шефа Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара.



Оба высокопоставленных офицера уже получали "черные метки" от правительства (в том числе за слишком тесное взаимодействие с лидером оппозиции Бени Ганцем), их отставки выглядели логичным продолжением развернувшихся "чисток".



Однако эти слухи были оперативно опровергнуты канцелярией премьер-министра, что позволило несколько снизить градус напряженности.



Точка невозврата



Неясно, что именно подтолкнуло Нетаньяху снять министра обороны одним днем, особенно в условиях продолжающихся операций в Газе и Ливане, а также подготовки к новому витку эскалации с Ираном.



Сам Галант объяснил произошедшее тремя причинами: разногласиями по созданию госкомиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года, спорами по вопросам, связанным с освобождением удерживаемых в Газе заложников, а также по теме призыва ультраортодоксов в ряды ЦАХАЛ.



Однако, с точки зрения Нетаньяху, есть и менее прозаические причины.



Самой логичной пока выглядит версия о попытках таким образом пресечь возможный "дворцовый переворот" в израильском правительстве.



С учетом того, что премьер оказался в центре "шпионского скандала" с утечками секретных документов из собственной канцелярии, его противники вполне могут воспользоваться шансом изменить политический расклад в Израиле. Тем более что запрос на проведение досрочных выборов назрел давно.



И Галант в этом плане видится весьма перспективным вариантом. Будучи выходцем из военной среды, он выглядит в глазах части израильского общества гораздо менее "токсичной" фигурой, чем Нетаньяху.



Ему удалось сохранить контакты не только с "оппозицией силовиков" во главе с Ганцем, но и с партнерами в Вашингтоне (как демократами, так и республиканцами), что особенно важно в контексте смены администрации в Белом доме. Нетаньяху, изрядно попортивший отношения с демократами, такой тактической гибкостью похвастаться не может.



Наконец, Галант на своем посту запомнился, в первую очередь, как ярый сторонник освобождения заложников "любыми силами и средствами". А это значит, что основной "протестный" электорат примет его сторону в случае реальной борьбы за власть.



При этом, в отличие от Ганца (представляющего интересы партии "Хосен ле-Исраэль"), у Галанта гораздо больше шансов договориться с правящей партией "Ликуд", к которой он по-прежнему относится. Однако высока вероятность, что значительная часть депутатов сохранит лояльность прежнему премьеру.



Пока Нетаньяху удалось отчасти погасить активность Галанта, выведя его за рамки большой политики, хотя переход министра обороны в разряд "обиженных властью" и открывает для оппозиции новые возможности для борьбы за власть в среднесрочной перспективе.



С другой стороны, израильский премьер смог разыграть быструю смену кадров, назначив главой оборонного ведомства экс-главу МИД Исраэля Каца. Последний достаточно обтекаемо обозначил свои приоритеты на новом посту, не забыв в числе первых целей упомянуть освобождение заложников, разгром ХАМАС и "Хезболлы", а также сдерживание Ирана.



В случае, если Кацу удастся добиться существенных подвижек в диалоге по заложникам или стратегическому взаимодействию с США, Нетаньяху сможет использовать тезис о "профессиональной несостоятельности" Галанта в полную силу и тем самым лишить оппозицию приобретенного козыря, а себя - угрозы досрочных выборов.