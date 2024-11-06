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Триумф Трампа сулит Китаю неприятности, - Владимир Скосырев
06:06 07.11.2024

06.11.2024

КНР опасается вмешательства Соединенных Штатов в ее внутренние дела
Владимир Скосырев

КНР спокойно отреагировала на успех республиканцев на выборах, указав, что Китай хочет нормальных отношений с любой администрацией США. Пресса Китая в ходе предвыборной гонки делала упор на разногласиях между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Но политолог в Пекине говорит, что теперь руководство Поднебесной готовится к более жесткому противостоянию с Вашингтоном на международной арене.

Как следует из комментария Мао Нин, представителя МИД Китая, ее правительство стремится мирно сосуществовать с Америкой. Тем, кто помнит, как складывались в 60–70-х годах прошлого века отношения между СССР и США, эта формулировка может показаться до боли знакомой. Впрочем, тут не стоит говорить о полном совпадении лексики Никиты Хрущева с тем, что заявляют официальные лица КНР сегодня.

Китайцы иначе понимают сам термин "мирное сосуществование", чем наши бывшие вожди. Но факт состоит в том, что результаты выборов в США могут привести к осложнению отношений между двумя нынешними сверхдержавами – КНР и США.

Газета South China Morning Post, выходящая в Гонконге, цитирует влиятельного политолога в Пекине, который сказал, что главная забота Китая состоит в том, чтобы сохранить политическую стабильность в государстве. Поэтому китайские СМИ освещали полемику между Харрис и Трампом, показывали, насколько глубок раскол между сторонниками двух кандидатов среди населения и в элите.

Но при этом ни пресса, ни ТВ не говорили о том, что в США проходят конкурентные выборы, не делали никаких сравнений с политической системой у себя дома. Почему? Китайский политолог, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что такое сравнение может породить у зрителя или слушателя недоверие к пропаганде, к тому, что он постоянно слышит с телеэкрана, по радио или читает в социальных сетях. Этого нельзя допустить. Ведь Вашингтон мечтает раздуть в Поднебесной цветную революцию наподобие тех, что случились в Восточной Европе во время краха Советского Союза или после него.

Об опасности такой стратегии США свидетельствуют и события в развивающихся странах. Сначала, в 2010 году, был свергнут правящий режим в Тунисе, а затем это поветрие распространилось и на другие государства Ближнего Востока и Северной Африки. Поэтому подозрения в элите КНР по поводу стратегии Вашингтона в отношении Китая только усилятся в случае победы Трампа.

Ши Иньхун, профессор Народного университета в Пекине, поясняет: "Коммунистическая партия и правительство заявляли неоднократно, что обеспечение безопасности правящего режима – это и есть обеспечение безопасности Китая. Эта мысль, может быть, на подсознательном уровне, укоренилась у тех, кто формирует политику государства. Эти люди считают, что США хотят спровоцировать "ненасильственную", мягкую революцию в Китае. Сам председатель КНР Си Цзиньпин, касаясь развала СССР и падения коммунистических режимов в Европе, говорил, что США хотят совершить то же самое в Китае".

Парадоксально, но факт. Бывший генеральный консул США в Гонконге Курт Тун заявил, что оба претендента на пост президента США ничего, кроме яда, в американо-китайские отношения не принесут. Кто бы ни победил, США продолжат линию на поддержку Тайваня. Вашингтон также будет продолжать ограничивать возможность для Китая приобретать передовые американские технологии.

Что касается теорий о "разъединении" между США и Китаем, то тут все более или менее ясно. При Трампе пошлины на китайские импортные товары будут подняты довольно быстро. Тем не менее, по мнению Туна, по существу китайский курс по отношению к Америке не изменится. Пекин попытается навести мосты и вступить с Трампом в прямой контакт. В то же время он пошлет предупреждающие сигналы союзникам США, рассчитывая, что это усугубит разлад в альянсах Америки с европейскими и азиатскими партнерами, полагает Курт Тун.

На фоне шумихи вокруг выборов в Америке осталось почти незамеченным другое событие. Председатель КНР Си Цзиньпин посетил часть воздушно-десантных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК), расквартированную в провинции Хубэй. Он осмотрел технику, используемую десантниками, и ознакомился с тактико-техническими характеристиками основных видов оружия и снаряжения. Си подчеркнул необходимость создания системы технического оснащения воздушно-десантных сил нового типа.

В ходе посещения Музея истории воздушно-десантного корпуса НОАК китайский лидер указал, что необходимо обучать и направлять военнослужащих, чтобы они развивали славное наследие и стремились продолжать дело своих героических предшественников в новую эпоху.

Как видим, стремясь мирно сосуществовать с США, Китай держит порох сухим. Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, в своей работе "Россия и Китай в меняющемся мире" отмечает: "Официально Пекин заявляет, что не участвует в гонке вооружений, однако развитие его оборонного потенциала указывает на стремление противостоять США и их союзникам в оборонительной войне".

Источник - НГ
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