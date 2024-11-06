Страны тюркского мира создают единое информационное пространство, - Виктория Панфилова

06:09 07.11.2024

6.11.2024



В Бишкеке состоялся саммит глав государств организации

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Реджеп Тайип Эрдоган обменялся с Садыром Жапаровым инвестиционными планами.

Стратегические приоритеты тюркского мира обсудили лидеры Турции, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, а также представители стран-наблюдателей – Туркменистана, Венгрии и Северного Кипра на состоявшемся в Бишкеке 6 ноября саммите Организации тюркских государств (ОТГ). На повестке дня – расширение торговых и инвестиционных связей, укрепление безопасности, цифровизация и даже освоение космоса. Саммит завершился подписанием Бишкекской декларации и Хартии тюркского мира. В знак признания его вклада в развитие отношений с тюркским миром премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был удостоен "Высшего ордена тюркского мира".



"Мне очень приятно видеть, как развивается тюркский мир, как он преуспевает. И я верю, что мы все идем к прекрасному будущему", – подчеркнул Орбан. Совет сотрудничества тюркоязычных государств, позднее переименованный в ОТГ, был учрежден 3 октября 2009 года.



Повестка саммита ОТГ показала, что три фундаментальных направления важны в первую очередь для Анкары, они связывают ОТГ с расширением своего присутствия как на Южном Кавказе, так и в Центральной Азии. Это идеология, экономика и безопасность. Эти составляющие заложены и в основу саммита, которые декларируются как укрепление тюркского мира.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности поддержать организацию финансово. "Текущий бюджет ОТГ недостаточен для реализации наших целей. Надеюсь, что наша поддержка Секретариату ОТГ в размере 2 млн долл. и Совету старейшин в размере 100 тыс. долл. усилит потенциал организации", – отметил Алиев. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил создать Тюркский инвестиционный форум. Он также предложил активизировать работу Тюркского инвестиционного фонда и создать Тюркский банк развития. Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал коллег принять участие в строительстве Камбаратинской ГЭС-1. "Наша республика обладает значительными возможностями для производства солнечной, ветровой энергии и зеленого водорода. Кыргызстан принимает меры на национальном уровне и в сотрудничестве с государствами Центральной Азии для обеспечения энергетической безопасности и повышения энергоэффективности. Ведутся работы по строительству около 50 малых и средних ГЭС. Достигнуты договоренности о совместном возведении крупнейшей ГЭС "Камбар-Ата-1" вместе с Узбекистаном и Казахстаном. Пользуясь случаем, приглашаю вас участвовать в реализации этого масштабного проекта", – сказал Жапаров. Он также предложил рассмотреть создание регионального центра по технологиям и зеленым инициативам в рамках ОТГ, что позволит развивать возобновляемые источники энергии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также акцентировал внимание на вопросах энергетики и зеленой экономики. По его словам, в скором времени начнет действовать Тюркский инвестфонд, уставный капитал которого составляет 500 млн долл.



Директор центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков отмечает, что экономическая составляющая ОТГ значительно отстает от идеологической. "Турция пока не обладает достаточными финансовыми ресурсами для продвижения экономической повестки в отличие от России, которая, например, предоставила Киргизии 200 млн долл. для адаптации к Евразийскому экономическому союзу и профинансировала Киргизско-Российский фонд развития на 500 млн долл.", – сказал "НГ" Шестаков.



По мнению эксперта, Турция, несмотря на свой авторитет, в настоящее время переживает сложный экономический период. "У Эрдогана отлично получается продвигать идеологические цели, в частности страны организации подписали проект по принятию единого алфавита, состоящего из 34 букв, но внутриполитическая и экономическая ситуация складывается не в его пользу. Возможно, Эрдоган пытается компенсировать это за счет ОТГ, чтобы укрепить свой имидж в глазах турецкого электората", – предполагает Шестаков.



По словам эксперта, Анкара, стремясь укрепить ОТГ, активно продвигает идею единения через создание советов и ассоциаций, объединяющих ведущие СМИ, университеты и аналитические центры региона. Также активно развивается культурное сотрудничество. Однако не все гладко. В Киргизии, например, острую дискуссию вызвали темы внедрения единого тюркского алфавита и общего названия Туркестан. Специалисты по филологии и истории подчеркивают, что киргизская письменность старше тюркской. В связи с этим они задаются вопросом: почему за основу алфавита должна браться турецкая модель, а не исторические особенности Киргизии?



По мнению Шестакова, сложное положение Турции ставит под сомнение перспективы ОТГ в решении социально-экономических проблем жителей Центральной Азии и обеспечении безопасности региона. В сфере безопасности Турция намерена и далее активно продвигать свои беспилотники "Байрактар". Не исключается, что тема создания общей армии "Турана" или тюркского ОДКБ получит дальнейшее развитие. "Геополитические интересы Запада, в частности Великобритании, направлены на вытеснение России и ЕАЭС из Центральной Азии, а ОТГ рассматривается как инструмент для достижения этой цели", – сказал Шестаков.



Тем не менее подписанные на саммите документы свидетельствуют о стремлении к развитию экономического сотрудничества в рамках ОТГ. Первое – Бишкекская декларация, в которую включено более 110 направлений. На основе Бишкекской декларации будет разработан план мероприятий, которые в течение года будут осуществлять. Там есть направления начиная от экономики, гуманитарной и культурной сфер, даже до космоса. В числе подписанных документов – меморандум о сотрудничестве между национальными, то есть центральными, банками стран ОТГ; меморандум по "зеленым" финансам. Президент Касым-Жомарт Токаев предложил организовать взаимное вещание кабельных телеканалов для создания единого информационного пространства тюркского мира.