 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп хочет лепить из России таран против Китая, - А.Медведев
09:58 07.11.2024

Трамп хочет лепить из России таран против Китая
В этой войне последнее дело – рассчитывать на каких-то западных политиков, их добрую волю и хорошие намерения. В этой войне мы можем рассчитывать только на себя самих, на наших людей, на русскую армию, промышленность, и на помощь Господа нашего и Спаса.

Андрей Медведев
Политический обозреватель

Итак, все же, кажется, президентом США будет Трамп. Жаль. Я возлагал некие надежды на товарища Харрис, потому что черты коллективного Горбачева в ней явно имеются.

Что изменит приход Трампа к власти? Помните, как в 2016 году альтернативно одаренные депутаты аж аплодировали победе Трампа? А что было потом, помните? А количество санкций, введенных при Трампе, помните? Иными словами, для России не изменится ничего.

Да, высока вероятность переговоров с Москвой об условиях сворачивания войны на Украине. Если США будет выгодно, то Киев тупо заставят капитулировать.

Но Трамп, как президент США (возможно, да), будет делать то, что хорошо и выгодно для Америки, а не для России. А как видит себе роль России сам Трамп и его окружение? Совсем недавно в интервью Такеру Карлсону Трамп пообещал "разъединить" Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих президентских выборах.

"Байден объединил их. Это позор... Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать".

Да. И Трамп, и его советники, и политологи из команды, считают, что Россия может быть партнером в борьбе против Китая и его влияния. Из Украины сделали таран против России. Из России тоже хотят лепить таран.

Вот, собственно, как мне видится база переговоров для команды Трампа. Ок, вы получите свое (ну, может, не все, что хотите) на Украине. За это прекратите партнерство с Китаем. Мы дадим все то же самое: технологии, возможности, кредиты. При условии большинства в Конгрессе и Сенате команда Трампа сможет даже снять какие-то санкции.

А если Россия отказывается от таких условий, думаю, что Киев получит всю возможную поддержку от США. Не хотите по-нашему? Ну будет вам, русским, худо. У Киева, правда сказать, с людьми не очень. Даже если дадут бронетехнику, некому особо будет ей управлять. Куда-то делись тысячи военных. Хотя, как известно, потерь у Киева нет. Парадокс.

Но не важно. Пришлют колумбийцев воевать, мексиканцев. И последних украинских мужиков тоже отправят на фронт. Так что, как уже писал, гражданам Украины надо готовиться к новой мобилизации и уничтожению остатков государства. Ну а нам – готовиться к отражению происков и замыслов дорогих американских партнеров. Мы все равно победим, и будет все по-нашему. И капитуляцию враги тоже подпишут.

Но не сейчас. И не потому, что Трамп (возможно) стал президентом. И не потому, что будут какие-то переговоры. В этой войне последнее дело – рассчитывать на каких-то западных политиков, их добрую волю и хорошие намерения. В этой войне мы можем рассчитывать только на себя самих, на наших людей, на русскую армию, промышленность, и на помощь Господа нашего и Спаса.

И так победим. И все будет, как мы любим.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730962680


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