Талибы* надеются на нормализацию отношений с США при Трампе

10:00 07.11.2024

* - запрещенная в России террористическая организация



Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) заявило о стремлении к развитию отношений с США при президентстве Дональда Трампа, сообщает агентство ЭФЭ.



"Мы надеемся, что Афганистан и США смогут открыть новую главу двусторонних отношений, основанную на взаимодействии", - цитирует агентство заявление МИД страны.



Кроме того, движение выразило надежду на то, что администрация Трампа "предпримет шаги, направленные на прогресс в отношениях между двумя странами".



Как сообщал REX, Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах. окончательные итоги выборов будут опубликованы в течение нескольких дней.