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|Талибы* надеются на нормализацию отношений с США при Трампе
10:00 07.11.2024
* - запрещенная в России террористическая организация
Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) заявило о стремлении к развитию отношений с США при президентстве Дональда Трампа, сообщает агентство ЭФЭ.
"Мы надеемся, что Афганистан и США смогут открыть новую главу двусторонних отношений, основанную на взаимодействии", - цитирует агентство заявление МИД страны.
Кроме того, движение выразило надежду на то, что администрация Трампа "предпримет шаги, направленные на прогресс в отношениях между двумя странами".
Как сообщал REX, Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах. окончательные итоги выборов будут опубликованы в течение нескольких дней.