В США может появиться 51-й штат. Пуэрто-Рико просится на присоединение

10:05 07.11.2024

На референдуме о статусе острова большинство жителей Пуэрто-Рико выступили за присоединение к США на правах штата. Об этом 6 ноября сообщила местная газета Nuevo Dia.



Сообщается, что после обработки 91,35% голосов за вступление в состав Америки выступают 56,82% проголосовавших, 30,85% выступили за независимость острова, 12,33% - за расширенную автономию.



С 1898 года свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико находится под управлением США, а большая часть населения имеет американское гражданство. При этом пуэрториканцы не имеют права участвовать в выборах президента.



Еще в 2017 году около 97% жителей Пуэрто-Рико поддержали идею превращения архипелага в штат США, напоминают "Известия".



Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/11/07/v-ssha-mozhet-poyavitsya-novyy-shtat