 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 07.11.2024
10:56  Туркменистан пытается решить проблему дефицита растительного масла, - ХТ
10:37  Кырпремьер А.Жапаров: здание ВДНХ будет снесено, вместо него построен конгресс-холл
10:26  Шольц и Бербок спешат на помощь: Германия поддерживает режим Зеленского из последних сил, - ФСК
10:24  После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США, - Ростислав Ищенко
10:23  ВС РФ приступили к штурму Петровки и Григоровки на Покровском направлении
10:21  "Парни в шлепках" наращивают арсеналы: За гиперзвуком ожидаемо последовал "Посейдон"
10:18  Шизофреническое раздвоение: шведы покупают у России газ и готовят могилы

10:07  Молдавия на грани раскола, - Годфруа Пуш
10:05  В США может появиться 51-й штат. Пуэрто-Рико просится на присоединение
10:03  Нетаньяху сменил министра обороны и пресек "дворцовый переворот"
10:01  Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики, - И.Буккер
10:00  Талибы* надеются на нормализацию отношений с США при Трампе
09:58  Трамп хочет лепить из России таран против Китая, - А.Медведев
06:09  Страны тюркского мира создают единое информационное пространство, - Виктория Панфилова
06:06  Триумф Трампа сулит Китаю неприятности, - Владимир Скосырев
06:01  Четыре консенсуса США. Все президенты вынуждены им подчиниться , - Владимир Скачко
05:55  После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США, - Ростислав Ищенко
05:50  Нетаньяху назначил Каца министром обороны и пресек "дворцовый переворот"
05:39  Какую Америку выбрал Глобальный Юг, -Сергей Строкань
05:34  Дональд Трамп смог повторить. Бывший президент США стал будущим, - Алексей Забродин
05:28  Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о распаде правящей коалиции
03:48  Кыргызы на новом курултае хотят переименовать свою страну. Скучно жить..., - "ВечБишкек"
02:17  Второе пришествие: что значит победа Трампа для России и Украины, - Игорь Кармазин
01:10  Александр Дугин: Победа Трампа - это мировая революция, консервативная революция
01:07  Он мог спасти СССР. Как Горбачев и его сторонники убирали Григория Романова, - Владимир Малышев
01:05  SCMP: в Китае создали похожее на "Звезду смерти" оружие
00:42  В Америке победила реальность, - Ирина Алкснис
00:32  Казахстанcкие ученые разработали новую технологию "теплого асфальта"
00:25  При КазНПУ имени Абая до конца 2024 откроется филиал Университета Лотарингии
00:23  Девушек в Казахстане начнут проверять на генетическое заболевание
00:21  Тимофей Бордачев: Что победа Трампа значит для остального мира
00:19  Семь грехов папы Франциска. К чему приведут нововведения в католической морали, - Милена Фаустова
00:14  В Казахстане будут взыскивать ущерб за назаконно добытые дериваты сайгаков
00:11  Молдавия: нелегитимный президент, - Андрей Соколов
00:09  Турецкий кульбит: Эрдоган ищет поддержки у Оджалана, отбывающего пожизненное, - Ст.Тарасов
Среда, 06.11.2024
20:25  Возвращение Трампа к власти ставит под сомнение авторитет американских СМИ, - CNN
17:34  Впервые в истории папа Римский отказался от апостольского наставления. Синодальный путь привел в тупик женское священство, - М.Фаустова
16:11  КазНацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
15:43  Соавтором триумфа Трампа стал ленивый черный мужик, - Анастасия Куликова
15:40  Возвращение Трампа в Белый дом: Европа напугана, в Киеве истерика, - Вл.Малышев
14:31  Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, - Любовь Степушова
14:25  В Турции нашлись крайние мэры. Оппозиционеров вытесняют из местных органов власти, - Къ
14:22  Украину поят мертвой водой, - Сергей Савчук
14:17  Финансовые итоги БРИКС: будущая интеграционная валюта должна быть цифровой
14:13  "Непостижимо и ужасно": сторонники Харрис сделали первые комментарии и покинули штаб
14:11  Токаев принял участие в саммите Организации тюркских государств
14:07  Децентрализация, коррупция и халатность привели к гуманитарной катастрофе в Валенсии, - Л.Степушова
14:03  "Make Amerika Great Again": американцы празднуют победу Трампа
13:41  Опубликован список документов, подписанных на саммите ОТГ в Бишкеке
13:29  "Мисс Россию" Софию Никитчук задержали за контрабанду ювелирки
13:21  Макрон опубликовал пост на казахском языке о глубокой дружбе казахов и французов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Молдавия на грани раскола, - Годфруа Пуш
10:07 07.11.2024

Valeurs Actuelles
Франция

Молдавия стала заложницей новой холодной войны
Valeurs actuelles: победа Санду способствовала политическому расколу Молдавии

Молдаване переизбрали президента Майю Санду, пишет Valeurs actuelles. Она обошла своего конкурента с минимальным перевесом, постоянно обвиняя Россию во вмешательстве. В Кремле это опровергли. Теперь страна находится на грани политического раскола.

Годфруа Пуш (Godefroy Pouch)

Третьего ноября, через две недели после завершившегося с минимальным перевесом сторонников "за" референдума о включении в конституцию страны тезиса о стремлении вступить в Европейский союз, молдаване подтвердили свою проевропейскую позицию, переизбрав действующего президента Майю Санду.

Победу сложно было назвать безоговорочной, но по результатам состоявшегося в воскресенье второго тура президентских выборов Майя Санду все-таки смогла одержать верх над своим соперником. Набрав более 55% голосов, действующая глава государства обошла бывшего генпрокурора страны Александра Стояногло - благодаря широкой мобилизации молдавской диаспоры и избирателей в столичном регионе. Благодаря такой же схеме удалось добиться победы - с минимальным перевесом - на состоявшемся 20 октября референдуме, где сторонники европейского курса набрали всего 50,35% голосов.

Конфликт на Украине заставил президента Молдавии Майю Санду, в свое время работавшую во Всемирном банке и ООН, разорвать связи с Москвой и искать защиты у Европейского союза. Российская военная операция на территории соседнего государства воспринимается молдавским лидером, бывшей до недавних пор адептом сбалансированной дипломатии, как возврат к советским временам. В плане электоральной поддержки Санду опирается, в частности, на голоса молдавской молодежи, проживающей в Западной Европе и решительно голосовавшей "за" на прошедшем 20 октября референдуме. Так проголосовали почти 70% представителей этой диаспоры - в надежде, что сближение с ЕС приведет к расширению экономических возможностей и улучшению условий жизни в Молдавии. Однако во всех регионах страны, за исключением столицы, победили противники "европейского пути".

Российское вмешательство или паранойя Европы?

В преддверии выборов атмосфера в стране накалилась до предела: оба лагеря обвиняли друг друга в мошенничестве и утверждали об иностранном вмешательстве. Сразу же после объявления результатов референдума Санду заявила в прямом эфире: "Преступные группировки, работающие совместно с иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали нашу страну десятками миллионов евро, ложью и пропагандой". Голосуя во втором туре президентских выборов, глава государства снова утверждала: "Воры хотят купить наши голоса и нашу страну, но сила народа бесконечно сильнее любых их махинаций".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков еще в день проведения референдума сразу же отверг обвинения в адрес России за отсутствием "доказательств", парировав: "...Она имеет в виду, что граждане Молдовы, которые ее не поддерживают, ассоциируются у нее с преступными группировками?" Он также был в курсе, что Молдавия намеренно ограничила доступ к голосованию 300 тысячам молдаван, проживающим в России. Количество открытых на территории Российской Федерации избирательных участков в этот раз сократилось с 49 до двух, что выглядит как легальный способ повлиять на результаты голосования.

17 октября директор Службы разведки и безопасности Молдавии Александр Мустята провел пресс-конференцию, на которой заявил, что располагает доказательствами, уличающими Россию [во вмешательстве в выборы]. По его словам, Москва якобы стояла за созданием лагерей подготовки повстанческих формирований, в которых работали иностранные инструкторы, связанные с ЧВК "Вагнер". "В программу подготовки входило обучение тактике противостояния силам правопорядка, использованию оружия и предметов, способных нанести нелетальные травмы". Предполагается, что в расположенных на территории Сербии и Боснии и Герцеговины лагерях прошло обучение около сотни молодых молдаван. Но в большей мере молдавские власти обвиняют Россию в покупке голосов. По данным аналитического центра WatchDog и местной полиции, проживающий в Москве молдавский олигарх Илан Шор подкупил 150 тысяч человек, чтобы те проголосовали "против" на референдуме 20 октября.

Ассоциации, выступающие против вступления страны в Европейский союз, отвергают эти обвинения и указывают на произошедшие в последний момент "аномалии", проявившиеся в резком увеличении числа голосов "за". По их словам, имела место преднамеренная инсценировка. Этой же позиции придерживается и Дмитрий Песков: "Трудно объяснить рост голосов в пользу Санду и членства в ЕС. Любой мало-мальски понимающий в сути политических процессов наблюдатель может зафиксировать вот эти аномалии с приростом этих голосов".

Российское присутствие

Однако остается фактом то, что в Молдавии - беднейшей стране Европы, не входящей ни в НАТО, ни в ЕС, но обладающей значительным русскоязычным меньшинством, как и в соседней Украине, - до сих пор чувствуется тяжелая рука Кремля. Это ощущение усугубляется присутствием небольшой российской военной базы (тысяча человек) в Приднестровье - пророссийском регионе, объявившем о своей независимости после распада СССР.

За счет вызванных итогами референдума волнений и взаимных обвинений бывший генеральный прокурор Александр Стояногло надеялся обратить свой результат, полученный в первом туре (25,95% против 42,49% у Санду), в победу. Сплочения более мелких кандидатов, выступающих против разрыва связей с Россией, не хватило, чтобы свести на нет эффект, вызванный массовой мобилизацией диаспоры. Александр Стояногло призвал бойкотировать результаты референдума, утверждая, что "сбалансированная внешняя политика была бы гораздо интереснее" для Молдавии.

Тем не менее, достигнутая с незначительным перевесом победа проевропейского курса лишает Майю Санду и ее лагерь солидной политической легитимности и открывает путь к расколу. Напряженность, подтачивающая маленькую страну, исторически зажатую между Западом и Востоком, рискует усугубиться. Эти факторы могут осложнить предстоящий второй срок Санду, мечтающей восстановить единство прочно связать будущее страны с Европой. Следующие парламентские выборы должны состояться летом 2025 года.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730963220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев поздравил финалистов Кубка по бочча
- Поправки по защите прав ребенка одобрили депутаты Мажилиса в первом чтении
- Подготовка соцработников и технические средства для реабилитации, инватакси
- Одобрен План законопроектной работы Правительства на 2025 год
- Госаудит выявил системные проблемы, снижающие эффективность борьбы с наркоманией и наркобизнесом в РК
- Кадровые перестановки
- Международную лабораторию термоядерного синтеза предложил создать в Казахстане глава Минэнерго
- Открытие завода по переработке вольфрама в Казахстане: Исторический шаг для горнодобывающей отрасли
- Защитить добросовестных предпринимателей от передела собственности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  