Молдавия на грани раскола, - Годфруа Пуш

10:07 07.11.2024

Valeurs Actuelles

Франция



Молдавия стала заложницей новой холодной войны

Valeurs actuelles: победа Санду способствовала политическому расколу Молдавии



Молдаване переизбрали президента Майю Санду, пишет Valeurs actuelles. Она обошла своего конкурента с минимальным перевесом, постоянно обвиняя Россию во вмешательстве. В Кремле это опровергли. Теперь страна находится на грани политического раскола.



Годфруа Пуш (Godefroy Pouch)



Третьего ноября, через две недели после завершившегося с минимальным перевесом сторонников "за" референдума о включении в конституцию страны тезиса о стремлении вступить в Европейский союз, молдаване подтвердили свою проевропейскую позицию, переизбрав действующего президента Майю Санду.



Победу сложно было назвать безоговорочной, но по результатам состоявшегося в воскресенье второго тура президентских выборов Майя Санду все-таки смогла одержать верх над своим соперником. Набрав более 55% голосов, действующая глава государства обошла бывшего генпрокурора страны Александра Стояногло - благодаря широкой мобилизации молдавской диаспоры и избирателей в столичном регионе. Благодаря такой же схеме удалось добиться победы - с минимальным перевесом - на состоявшемся 20 октября референдуме, где сторонники европейского курса набрали всего 50,35% голосов.



Конфликт на Украине заставил президента Молдавии Майю Санду, в свое время работавшую во Всемирном банке и ООН, разорвать связи с Москвой и искать защиты у Европейского союза. Российская военная операция на территории соседнего государства воспринимается молдавским лидером, бывшей до недавних пор адептом сбалансированной дипломатии, как возврат к советским временам. В плане электоральной поддержки Санду опирается, в частности, на голоса молдавской молодежи, проживающей в Западной Европе и решительно голосовавшей "за" на прошедшем 20 октября референдуме. Так проголосовали почти 70% представителей этой диаспоры - в надежде, что сближение с ЕС приведет к расширению экономических возможностей и улучшению условий жизни в Молдавии. Однако во всех регионах страны, за исключением столицы, победили противники "европейского пути".



Российское вмешательство или паранойя Европы?



В преддверии выборов атмосфера в стране накалилась до предела: оба лагеря обвиняли друг друга в мошенничестве и утверждали об иностранном вмешательстве. Сразу же после объявления результатов референдума Санду заявила в прямом эфире: "Преступные группировки, работающие совместно с иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали нашу страну десятками миллионов евро, ложью и пропагандой". Голосуя во втором туре президентских выборов, глава государства снова утверждала: "Воры хотят купить наши голоса и нашу страну, но сила народа бесконечно сильнее любых их махинаций".



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков еще в день проведения референдума сразу же отверг обвинения в адрес России за отсутствием "доказательств", парировав: "...Она имеет в виду, что граждане Молдовы, которые ее не поддерживают, ассоциируются у нее с преступными группировками?" Он также был в курсе, что Молдавия намеренно ограничила доступ к голосованию 300 тысячам молдаван, проживающим в России. Количество открытых на территории Российской Федерации избирательных участков в этот раз сократилось с 49 до двух, что выглядит как легальный способ повлиять на результаты голосования.



17 октября директор Службы разведки и безопасности Молдавии Александр Мустята провел пресс-конференцию, на которой заявил, что располагает доказательствами, уличающими Россию [во вмешательстве в выборы]. По его словам, Москва якобы стояла за созданием лагерей подготовки повстанческих формирований, в которых работали иностранные инструкторы, связанные с ЧВК "Вагнер". "В программу подготовки входило обучение тактике противостояния силам правопорядка, использованию оружия и предметов, способных нанести нелетальные травмы". Предполагается, что в расположенных на территории Сербии и Боснии и Герцеговины лагерях прошло обучение около сотни молодых молдаван. Но в большей мере молдавские власти обвиняют Россию в покупке голосов. По данным аналитического центра WatchDog и местной полиции, проживающий в Москве молдавский олигарх Илан Шор подкупил 150 тысяч человек, чтобы те проголосовали "против" на референдуме 20 октября.



Ассоциации, выступающие против вступления страны в Европейский союз, отвергают эти обвинения и указывают на произошедшие в последний момент "аномалии", проявившиеся в резком увеличении числа голосов "за". По их словам, имела место преднамеренная инсценировка. Этой же позиции придерживается и Дмитрий Песков: "Трудно объяснить рост голосов в пользу Санду и членства в ЕС. Любой мало-мальски понимающий в сути политических процессов наблюдатель может зафиксировать вот эти аномалии с приростом этих голосов".



Российское присутствие



Однако остается фактом то, что в Молдавии - беднейшей стране Европы, не входящей ни в НАТО, ни в ЕС, но обладающей значительным русскоязычным меньшинством, как и в соседней Украине, - до сих пор чувствуется тяжелая рука Кремля. Это ощущение усугубляется присутствием небольшой российской военной базы (тысяча человек) в Приднестровье - пророссийском регионе, объявившем о своей независимости после распада СССР.



За счет вызванных итогами референдума волнений и взаимных обвинений бывший генеральный прокурор Александр Стояногло надеялся обратить свой результат, полученный в первом туре (25,95% против 42,49% у Санду), в победу. Сплочения более мелких кандидатов, выступающих против разрыва связей с Россией, не хватило, чтобы свести на нет эффект, вызванный массовой мобилизацией диаспоры. Александр Стояногло призвал бойкотировать результаты референдума, утверждая, что "сбалансированная внешняя политика была бы гораздо интереснее" для Молдавии.



Тем не менее, достигнутая с незначительным перевесом победа проевропейского курса лишает Майю Санду и ее лагерь солидной политической легитимности и открывает путь к расколу. Напряженность, подтачивающая маленькую страну, исторически зажатую между Западом и Востоком, рискует усугубиться. Эти факторы могут осложнить предстоящий второй срок Санду, мечтающей восстановить единство прочно связать будущее страны с Европой. Следующие парламентские выборы должны состояться летом 2025 года.