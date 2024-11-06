"Парни в шлепках" наращивают арсеналы: За гиперзвуком ожидаемо последовал "Посейдон"

10:21 07.11.2024

Американцы никак не отделаются от ощущения, что подводные дроны хуситов до боли напоминают изделия КБ "Рубин" и "Малахит"



Виталий Орлов



Йеменские хуситы в очередной раз поражают мировое сообщество уровнем развития своих вооружений. Не успел перманентно дряхлеющий "гегемон" и его союзники-вассалы по Североатлантическому альянсу "переварить" появление у них гиперзвукового оружия, как появился новый повод для абсолютного шока. В арсенале движения "Ансаруллах" появился собственный беспилотный подводный аппарат, напоминающий российский "Посейдон".



Пристально наблюдающие за развертыванием конфликта в Красном море и Аденском заливе западные военные эксперты отмечают интересную тенденцию его поступательного развития.



Со стороны США и их союзников по операции "Страж процветания" хоть и декларируются намерения на проведение следующего этапа этой "выдающейся военной кампании", но выглядят они еще более вяло и инертно нежели предыдущие.



Важно другое. Западные аналитики не могли не обратить внимания на резкий рост качественных характеристик вооружений, использующихся йеменскими повстанцами.



В октябре прошлого года хуситы, выступившие на стороне ХАМАС, атаковали корабли, идущие в порты Израиля, при помощи старых советских одноступенчатых баллистических Р-17 (принята на вооружение ВС СССР в марте 1962 года) и иранской версии чуть менее старой (старт эксплуатации состоялся в 1973 году) французской крылатой противокорабельной ракеты "Exocet" самых первых модификаций.



Однако всего за год боевых действий далеко не самой высокой интенсивности используемые движением "Ансар Аллах" вооружения обновились настолько существенно, что коллективный пока еще Запад настигла растерянность, граничащая с ужасом. И было от чего.



Летом текущего года появилась первая информация о наличии у йеменских хуситов гиперзвуковых ракет "Palestine-2".



И судя по тому, что прежде, чем поразить намеченную цель в Кфар-Даниэль (мошав в центральной части Израиля), ракета пролетела более двух тысяч километров, успешно преодолев при этом систему ПРО ЦАХАЛ и зону ответственности противовоздушной обороны двух американских эсминцев. Развив при этом скорость порядка 5 М (6120 км/ч), что в принципе соответствует минимальной характеристике гиперзвукового оружия.



А еще раньше йеменские хуситы шокировали "стражей процветания" наличием у них безэкипажных катеров. И если сначала в этом качестве выступали кустарные изделия в стиле японских "токкотай" (люди-торпеды), то спустя совсем небольшой период времени их заменили вполне себе боеспособные морские дроны, способные отправить на дно гигантский танкер.



Что достаточно наглядно было продемонстрировано в июле, когда подобной "шайтан-лодкой" был поражен британский танкер "Chios Lion". А в начале октября еще один танкер "Cordellia Moon", также принадлежащий Великобритании, не смог защититься от БЭКа хуситов. Достаточно интересным представляется тот факт, что безэкипажные катера "Ансар Аллах" поразили суда именно бывшей "владычицы морей", позиционирующей себя в качестве главного законодателя мод в применении диверсионных БЭКов.



Но, как говорится, лиха беда начало. В конце октября "парни в шлепанцах" опубликовали в Сети видеоматериал об испытаниях подводного разведывательно-ударного беспилотника "Al-Qari'a", внешне напоминающего мини-копию российского "Посейдона".



Естественно, что "эрзац-Посейдоны" хуситов не в состоянии решать стратегические задачи, но уровень их опасности для кораблей США, Израиля и Великобритании не становится от этого ниже. Тактико-технические характеристики подводного дрона йеменских повстанцев позволяют позиционировать его в качестве достаточно скоростной торпеды, управляемой посредством беспилотника оптико-электронной разведки.



Однако от этой самой торпеды его выгодно отличает возможность неоднократного захода на цель (в пределах лимита топлива), а также конструктивное исполнение в формате комплекса. По своим боевым возможностям он напоминает весьма результативный воздушный тандем - "Ланцет" плюс "Zala".



Но, согласитесь, без экспертного мнения наших заклятых партнеров оценка взрывной премьеры хуситов была бы не полной. В доказательство комментарий к новости известного американского специалиста по подводным войнам Эйча Ай Саттона в одной, мягко говоря, не лояльной к Российской Федерации социальной сети: "Не оставляет ощущение, что подводные дроны хуситов до боли похожи на изделия компаний "Малахит" и "Рубин" из Санкт-Петербурга.



Любой более или менее адекватный эксперт прекрасно понимает, что самостоятельно "Ансар Аллах" создать такой БЭК не могли. Здесь не обошлось без Тегерана, а что вернее всего - Москвы.



Ведь только Россия сегодня в состоянии серийно производить глубоководные аппараты для проведения профессиональных диверсий на море. Таких, например, как "Клавесин", являющийся следующим эволюционным этапом развития "Посейдонов".



Подводный дрон йеменских хуситов оснащен водометным двигателем, обеспечивающим его минимальную аккустическую заметность. "Al-Qari'a" идет к цели на глубине трех-пяти метров, что делает его неуязвимым для стрелковых команд, обеспечивающих безопасность судов от надводных БЭКов.



Это весьма эффективное оружие против береговой инфраструктуры, военно-морских баз и торговых судов. А при определенных (удачных для противника) условиях и против полноценных боевых кораблей".



Так что, премьеру подводного безэкипажного катера "Al-Qari'a" в свете сложившейся на ближневосточном театре военных действий обстановки следует позиционировать в качестве очень и очень перспективной. Скорее всего, "гегемону" в Красном море приготовлено еще много неприятных сюрпризов, которые можно без задержки испытывать на англосаксонских авианосных группировках. О чем некоторые еще недавно боялись даже подумать.