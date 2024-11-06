ВС РФ приступили к штурму Петровки и Григоровки на Покровском направлении

10:23 07.11.2024 – итоговая сводка Readovka за 6 ноября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 6 ноября в разрезе СВО. Русские войска начали продвижение на запад от Селидово. Главком ВСУ Сырский заявил о "достижении целей", что ставило командование перед украинскими войсками в рамках вторжения в Курскую область. Это свидетельствует о том, что незалежная скоро может начать вывод своих сил.



Длинная рука берется за дело







Последнее время все внимание приковано к Кураховскому направлению, где решается очень многое. Накал и интенсивность боев там чрезмерные. Однако и на других участках фронта русские солдаты добывают победу, проявляя не меньший героизм и упорство.



После бегства ВСУ из Селидово ВС РФ начнут подготовку к боям за Покровск и Мирноград. Селидово само по себе было гарантией для незалежной, что, пока населенный пункт обороняется, у ВС РФ откровенно немного вариантов действий, кроме как долго и упорно выбивать внешний оборонительный контур городов-сателлитов, простирающийся из района села Миролюбовка к востоку от Мирнограда и полосы полевых укреплений, проходящей через населенные пункты к югу как от Мирнограда, так и от Покровска. Однако ВСУ эту "гарантию" потеряли – теперь противник вынужден защищать большую территорию с меньшим количеством личного состава и, возможно, местами без подготовленной обороны. Первым шагом к этому стало продвижение ВС РФ вдоль железнодорожных путей от Вишневого к Григоровке и Петровке.



Потенциальный замысел российского командования заключается в том, чтобы с запада обойти Покровск и отрезать его "от большой земли". Именно западный фланг оборонительного района городов-сателлитов для ВСУ является ключевым, ведь по автомобильным и железнодорожным трассам обеспечивается львиная доля всех боеприпасов и топлива. Да, есть варианты поставок и с севера, и с востока – от Лозовой и от Константиновки. Но эти логистические узлы и так обеспечивают много оборонительных рубежей ВСУ, и их перегрузка чревата. Питательная база Покровска и Мирнограда, как, собственно, и Курахово, находится в Павлограде. Таким образом, цель ВС РФ очевидна. И в начале пути "длинной руки" русской армии, которая должна нарушить полноценное обеспечение крупного оборонительного района ВСУ, ей способствует неожиданный фактор. Он родился при штурме Селидово, когда украинские части в секторе имели прецедент самовольно оставлять позиции. Иными словами, участок фронта лежит на плечах, мягко говоря, не совсем надежных подразделений.



Это подтверждается показаниями пленных из 152-й отдельной егерской бригады, развернутой как раз в секторе продвижения ВС РФ от села Вишневое. Пленные из этой части ВСУ все как один говорят о том, что их мобилизовали насильно. Военная подготовка бойцов обычно сводилась лишь к обучению, как использовать и обслуживать личное оружие, и это в лучшем случае. Нетрудно себе представить, какой путь выберет такой "солдат", если к его позиции подойдет подразделение ВС РФ. Именно пленные из 152-й бригады ВСУ дают понимание боеспособности как минимум первой пятерки "150-х". Эти части формировались в одно время, в одном регионе и проходили общее слаживание.



С этого момента прошел год. Оборот людей из-за потерь и дезертирства тоже был большой. Если раньше эти части претендовали на высокую боеспособность, то теперь у них рекорды по совсем другим показателям.



Киев нашел новый "план победы" – поставить под ружье школьников и женщин



Пока Владимир Зеленский придумывает новый "план победы" взамен провалившегося, знаменитый украинский пропагандист Игаль Левин вышел с более реалистичной идеей по поводу того, как незалежная может выиграть.



Методика простая и понятная.



"Создается большая народная армия, где военнообязано все живое в рамках государства-военного лагеря. На наличие у России 100500 танков государство отвечает массовым производством противотанковых дронов, ПТРК и т.д. (...) Содействуют вопросам обороны все, включая детей в школах, есть привлечение женщин для содействия службе, чтобы высвободить еще больше мужчин для фронта и боевых подразделений".



В качестве примера Левин вспоминает Финляндию 40-х, где в местную военизированную организацию к 1944 году привлекли более 200 тыс женщин. И пропагандист делает вывод – вот хорошо, ведь в итоге финны сохранили государственность!



Исторические примеры – дело прекрасное, и нельзя не напомнить, что, если бы финны не решили вступить в союз с Гитлером, им бы не пришлось мобилизовать 200 тыс женщин к 1944 и вопрос о сохранении государственности Финляндии к этому году не стоял бы. Но, возвращаясь в наши дни, стоит напомнить одну уже общеизвестную вещь.



Россия не претендовала на разрушение украинской государственности. В 2022 СВО вообще могла продлиться несколько дней или недель, если бы Украина согласилась на вполне внятные, не слишком обременительные условия в виде признания ЛДНР и Крыма. С тех пор от незалежной отвалились еще большие куски Запорожья и Херсонщины, и теперь любые условия мира будут тяжелее, чем те, которые предлагали принять без больших потерь. Еще и с горой трупов вприкуску. Сейчас Левин предлагает завалить украинцами русские танки, чтобы сохранить украинскую государственность.



Понятно, что пропагандист не ищет легких путей, благо, сам он служил в израильской армии, и в незалежной его никто мобилизовывать не собирается. Это не ему "сохранять государственность". Но совершенно неясно, для чего жителям Украины оказываться в мечтах Левина о закреплении их страны в роли мясоперерабатывающего комбината для сограждан. В действительности у Киева есть прекрасный план победы, который обеспечит светлое будущее. Он очень прост и состоит из белого флага, и для основной массы украинцев это билет к более счастливой судьбе, чем может обещать Левин, Зеленский и любой другой патриот за чужой счет. Вот эти да, эти проиграют. Но с ними для Украины никакого рая нет, а в этой бойне можно только сдохнуть.



"Теорема Тарана"



Легендарная шутка из социальных сетей, именуемая "теоремой Тарана", воплотилась в реальность. Главком ВСУ Сырский в своем Telegram сообщил, что "цели Киева в Курской области достигнуты". По его версии, задача вторжения украинских войск в курское приграничье состояла в срыве уже подготовленного наступления ВС РФ на Сумскую область. Цель якобы достигнута. В этой истории даже упоминание доклада командующего войск РХБЗ ВС РФ Кириллова о реальных планах ВСУ в рамках вторжения будет бессмысленным. Ставить бред и выпячивание хорошей мины при плохой игре в один ряд с серьезным докладом – неуважение к труду отечественных военных специалистов.



Стоит рассматривать ситуацию с другой стороны. Зачем Сырский делает подобное заявление, и что последует за ним? Сообщение о "достигнутых целях" может предвещать выход ВСУ из Курской области. На это есть целый ряд весомых аргументов. Первейший из них – Киев при недостижении изначальных планов по захвату Курской АЭС был вынужден держать фронт, где каждый день "простоя с выводом" стоил большого числа техники и военных. Да не простых ресурсов, а лучшей техники и самых подготовленных частей. Эта авантюра с самого начала выглядела безумием. На Украине стали подозревать что-то неладное чуть позднее, когда обвал центрального сектора фронта с утратой целого ряда городов в кратчайшие сроки показал критические просчеты Киева в оценке перспектив своих действий. Теперь, когда очередная военная катастрофа в районе Курахово налицо, необходимо что-то предпринимать. Поэтому противник может вывести части ВСУ из Курской области ради усиления обороны на кризисных направлениях. Такое решение – не "победа", со слов Сырского, а отражение глубокого военного и политического кризиса на Украине.



Вчера, 5 ноября, главным событием дня стало начало наступления ВС РФ к западу от Угледара в направлении Великой Новоселки. Источник - Readovka

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