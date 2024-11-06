 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 07.11.2024
10:56  Туркменистан пытается решить проблему дефицита растительного масла, - ХТ
10:37  Кырпремьер А.Жапаров: здание ВДНХ будет снесено, вместо него построен конгресс-холл
10:26  Шольц и Бербок спешат на помощь: Германия поддерживает режим Зеленского из последних сил, - ФСК
10:24  После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США, - Ростислав Ищенко
10:23  ВС РФ приступили к штурму Петровки и Григоровки на Покровском направлении
10:21  "Парни в шлепках" наращивают арсеналы: За гиперзвуком ожидаемо последовал "Посейдон"
10:18  Шизофреническое раздвоение: шведы покупают у России газ и готовят могилы

10:07  Молдавия на грани раскола, - Годфруа Пуш
10:05  В США может появиться 51-й штат. Пуэрто-Рико просится на присоединение
10:03  Нетаньяху сменил министра обороны и пресек "дворцовый переворот"
10:01  Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики, - И.Буккер
10:00  Талибы* надеются на нормализацию отношений с США при Трампе
09:58  Трамп хочет лепить из России таран против Китая, - А.Медведев
06:09  Страны тюркского мира создают единое информационное пространство, - Виктория Панфилова
06:06  Триумф Трампа сулит Китаю неприятности, - Владимир Скосырев
06:01  Четыре консенсуса США. Все президенты вынуждены им подчиниться , - Владимир Скачко
05:55  После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США, - Ростислав Ищенко
05:50  Нетаньяху назначил Каца министром обороны и пресек "дворцовый переворот"
05:39  Какую Америку выбрал Глобальный Юг, -Сергей Строкань
05:34  Дональд Трамп смог повторить. Бывший президент США стал будущим, - Алексей Забродин
05:28  Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о распаде правящей коалиции
03:48  Кыргызы на новом курултае хотят переименовать свою страну. Скучно жить..., - "ВечБишкек"
02:17  Второе пришествие: что значит победа Трампа для России и Украины, - Игорь Кармазин
01:10  Александр Дугин: Победа Трампа - это мировая революция, консервативная революция
01:07  Он мог спасти СССР. Как Горбачев и его сторонники убирали Григория Романова, - Владимир Малышев
01:05  SCMP: в Китае создали похожее на "Звезду смерти" оружие
00:42  В Америке победила реальность, - Ирина Алкснис
00:32  Казахстанcкие ученые разработали новую технологию "теплого асфальта"
00:25  При КазНПУ имени Абая до конца 2024 откроется филиал Университета Лотарингии
00:23  Девушек в Казахстане начнут проверять на генетическое заболевание
00:21  Тимофей Бордачев: Что победа Трампа значит для остального мира
00:19  Семь грехов папы Франциска. К чему приведут нововведения в католической морали, - Милена Фаустова
00:14  В Казахстане будут взыскивать ущерб за назаконно добытые дериваты сайгаков
00:11  Молдавия: нелегитимный президент, - Андрей Соколов
00:09  Турецкий кульбит: Эрдоган ищет поддержки у Оджалана, отбывающего пожизненное, - Ст.Тарасов
Среда, 06.11.2024
20:25  Возвращение Трампа к власти ставит под сомнение авторитет американских СМИ, - CNN
17:34  Впервые в истории папа Римский отказался от апостольского наставления. Синодальный путь привел в тупик женское священство, - М.Фаустова
16:11  КазНацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
15:43  Соавтором триумфа Трампа стал ленивый черный мужик, - Анастасия Куликова
15:40  Возвращение Трампа в Белый дом: Европа напугана, в Киеве истерика, - Вл.Малышев
14:31  Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, - Любовь Степушова
14:25  В Турции нашлись крайние мэры. Оппозиционеров вытесняют из местных органов власти, - Къ
14:22  Украину поят мертвой водой, - Сергей Савчук
14:17  Финансовые итоги БРИКС: будущая интеграционная валюта должна быть цифровой
14:13  "Непостижимо и ужасно": сторонники Харрис сделали первые комментарии и покинули штаб
14:11  Токаев принял участие в саммите Организации тюркских государств
14:07  Децентрализация, коррупция и халатность привели к гуманитарной катастрофе в Валенсии, - Л.Степушова
14:03  "Make Amerika Great Again": американцы празднуют победу Трампа
13:41  Опубликован список документов, подписанных на саммите ОТГ в Бишкеке
13:29  "Мисс Россию" Софию Никитчук задержали за контрабанду ювелирки
13:21  Макрон опубликовал пост на казахском языке о глубокой дружбе казахов и французов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ приступили к штурму Петровки и Григоровки на Покровском направлении
10:23 07.11.2024

– итоговая сводка Readovka за 6 ноября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала важные события за 6 ноября в разрезе СВО. Русские войска начали продвижение на запад от Селидово. Главком ВСУ Сырский заявил о "достижении целей", что ставило командование перед украинскими войсками в рамках вторжения в Курскую область. Это свидетельствует о том, что незалежная скоро может начать вывод своих сил.

Длинная рука берется за дело



Последнее время все внимание приковано к Кураховскому направлению, где решается очень многое. Накал и интенсивность боев там чрезмерные. Однако и на других участках фронта русские солдаты добывают победу, проявляя не меньший героизм и упорство.

После бегства ВСУ из Селидово ВС РФ начнут подготовку к боям за Покровск и Мирноград. Селидово само по себе было гарантией для незалежной, что, пока населенный пункт обороняется, у ВС РФ откровенно немного вариантов действий, кроме как долго и упорно выбивать внешний оборонительный контур городов-сателлитов, простирающийся из района села Миролюбовка к востоку от Мирнограда и полосы полевых укреплений, проходящей через населенные пункты к югу как от Мирнограда, так и от Покровска. Однако ВСУ эту "гарантию" потеряли – теперь противник вынужден защищать большую территорию с меньшим количеством личного состава и, возможно, местами без подготовленной обороны. Первым шагом к этому стало продвижение ВС РФ вдоль железнодорожных путей от Вишневого к Григоровке и Петровке.

Потенциальный замысел российского командования заключается в том, чтобы с запада обойти Покровск и отрезать его "от большой земли". Именно западный фланг оборонительного района городов-сателлитов для ВСУ является ключевым, ведь по автомобильным и железнодорожным трассам обеспечивается львиная доля всех боеприпасов и топлива. Да, есть варианты поставок и с севера, и с востока – от Лозовой и от Константиновки. Но эти логистические узлы и так обеспечивают много оборонительных рубежей ВСУ, и их перегрузка чревата. Питательная база Покровска и Мирнограда, как, собственно, и Курахово, находится в Павлограде. Таким образом, цель ВС РФ очевидна. И в начале пути "длинной руки" русской армии, которая должна нарушить полноценное обеспечение крупного оборонительного района ВСУ, ей способствует неожиданный фактор. Он родился при штурме Селидово, когда украинские части в секторе имели прецедент самовольно оставлять позиции. Иными словами, участок фронта лежит на плечах, мягко говоря, не совсем надежных подразделений.

Это подтверждается показаниями пленных из 152-й отдельной егерской бригады, развернутой как раз в секторе продвижения ВС РФ от села Вишневое. Пленные из этой части ВСУ все как один говорят о том, что их мобилизовали насильно. Военная подготовка бойцов обычно сводилась лишь к обучению, как использовать и обслуживать личное оружие, и это в лучшем случае. Нетрудно себе представить, какой путь выберет такой "солдат", если к его позиции подойдет подразделение ВС РФ. Именно пленные из 152-й бригады ВСУ дают понимание боеспособности как минимум первой пятерки "150-х". Эти части формировались в одно время, в одном регионе и проходили общее слаживание.

С этого момента прошел год. Оборот людей из-за потерь и дезертирства тоже был большой. Если раньше эти части претендовали на высокую боеспособность, то теперь у них рекорды по совсем другим показателям.

Киев нашел новый "план победы" – поставить под ружье школьников и женщин

Пока Владимир Зеленский придумывает новый "план победы" взамен провалившегося, знаменитый украинский пропагандист Игаль Левин вышел с более реалистичной идеей по поводу того, как незалежная может выиграть.

Методика простая и понятная.

"Создается большая народная армия, где военнообязано все живое в рамках государства-военного лагеря. На наличие у России 100500 танков государство отвечает массовым производством противотанковых дронов, ПТРК и т.д. (...) Содействуют вопросам обороны все, включая детей в школах, есть привлечение женщин для содействия службе, чтобы высвободить еще больше мужчин для фронта и боевых подразделений".

В качестве примера Левин вспоминает Финляндию 40-х, где в местную военизированную организацию к 1944 году привлекли более 200 тыс женщин. И пропагандист делает вывод – вот хорошо, ведь в итоге финны сохранили государственность!

Исторические примеры – дело прекрасное, и нельзя не напомнить, что, если бы финны не решили вступить в союз с Гитлером, им бы не пришлось мобилизовать 200 тыс женщин к 1944 и вопрос о сохранении государственности Финляндии к этому году не стоял бы. Но, возвращаясь в наши дни, стоит напомнить одну уже общеизвестную вещь.

Россия не претендовала на разрушение украинской государственности. В 2022 СВО вообще могла продлиться несколько дней или недель, если бы Украина согласилась на вполне внятные, не слишком обременительные условия в виде признания ЛДНР и Крыма. С тех пор от незалежной отвалились еще большие куски Запорожья и Херсонщины, и теперь любые условия мира будут тяжелее, чем те, которые предлагали принять без больших потерь. Еще и с горой трупов вприкуску. Сейчас Левин предлагает завалить украинцами русские танки, чтобы сохранить украинскую государственность.

Понятно, что пропагандист не ищет легких путей, благо, сам он служил в израильской армии, и в незалежной его никто мобилизовывать не собирается. Это не ему "сохранять государственность". Но совершенно неясно, для чего жителям Украины оказываться в мечтах Левина о закреплении их страны в роли мясоперерабатывающего комбината для сограждан. В действительности у Киева есть прекрасный план победы, который обеспечит светлое будущее. Он очень прост и состоит из белого флага, и для основной массы украинцев это билет к более счастливой судьбе, чем может обещать Левин, Зеленский и любой другой патриот за чужой счет. Вот эти да, эти проиграют. Но с ними для Украины никакого рая нет, а в этой бойне можно только сдохнуть.

"Теорема Тарана"

Легендарная шутка из социальных сетей, именуемая "теоремой Тарана", воплотилась в реальность. Главком ВСУ Сырский в своем Telegram сообщил, что "цели Киева в Курской области достигнуты". По его версии, задача вторжения украинских войск в курское приграничье состояла в срыве уже подготовленного наступления ВС РФ на Сумскую область. Цель якобы достигнута. В этой истории даже упоминание доклада командующего войск РХБЗ ВС РФ Кириллова о реальных планах ВСУ в рамках вторжения будет бессмысленным. Ставить бред и выпячивание хорошей мины при плохой игре в один ряд с серьезным докладом – неуважение к труду отечественных военных специалистов.

Стоит рассматривать ситуацию с другой стороны. Зачем Сырский делает подобное заявление, и что последует за ним? Сообщение о "достигнутых целях" может предвещать выход ВСУ из Курской области. На это есть целый ряд весомых аргументов. Первейший из них – Киев при недостижении изначальных планов по захвату Курской АЭС был вынужден держать фронт, где каждый день "простоя с выводом" стоил большого числа техники и военных. Да не простых ресурсов, а лучшей техники и самых подготовленных частей. Эта авантюра с самого начала выглядела безумием. На Украине стали подозревать что-то неладное чуть позднее, когда обвал центрального сектора фронта с утратой целого ряда городов в кратчайшие сроки показал критические просчеты Киева в оценке перспектив своих действий. Теперь, когда очередная военная катастрофа в районе Курахово налицо, необходимо что-то предпринимать. Поэтому противник может вывести части ВСУ из Курской области ради усиления обороны на кризисных направлениях. Такое решение – не "победа", со слов Сырского, а отражение глубокого военного и политического кризиса на Украине.

Вчера, 5 ноября, главным событием дня стало начало наступления ВС РФ к западу от Угледара в направлении Великой Новоселки.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730964180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев поздравил финалистов Кубка по бочча
- Поправки по защите прав ребенка одобрили депутаты Мажилиса в первом чтении
- Подготовка соцработников и технические средства для реабилитации, инватакси
- Одобрен План законопроектной работы Правительства на 2025 год
- Госаудит выявил системные проблемы, снижающие эффективность борьбы с наркоманией и наркобизнесом в РК
- Кадровые перестановки
- Международную лабораторию термоядерного синтеза предложил создать в Казахстане глава Минэнерго
- Открытие завода по переработке вольфрама в Казахстане: Исторический шаг для горнодобывающей отрасли
- Защитить добросовестных предпринимателей от передела собственности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  