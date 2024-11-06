После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США, - Ростислав Ищенко

10:24 07.11.2024 После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США



Ростислав Ищенко

автор издания Украина.ру

06.11.2024



Выборы в США привлекают внимание всего мира не только потому, что это одно из крупнейших и мощнейших государств планеты, но и потому, возможно в первую очередь потому, что США – самое агрессивное государство планеты, относящееся ко всему, что не является Соединенными Штатами примерно также, как колонисты относились к индейцам.



Другие страны могут жить ровно до тех пор, пока США не имеют сил их уничтожить. При этом не важно являетесь вы врагом или союзником США, вопрос лишь в очередности вашей ликвидации. Причем враг далеко не всегда ликвидируется раньше союзника. Тут уж как карта ляжет. Например у ЕС сейчас есть все шансы повторить "подвиг" Украины и умереть за интересы США (как минимум экономически), в то время как у России и Китая очень хорошие шансы не только выжить, но и победить.



Аналогичным образом обстоят дела с американскими союзниками в АТР. С точки зрения Вашингтона они обязаны пожертвовать собой для подрыва экономической мощи Китая и его последующей дестабилизации. Правда коварные азиаты не так просты как кажется и ничего не имеют против того, чтобы не они для США, а США для них таскали каштаны из китайского огня.



Противоречий с соседями по ЮВА у Китая выше головы. При этом тайваньцы и японцы, филиппинцы и вьетнамцы, тайцы и корейцы вполне отдают себе отчет в том, что китайское доминирование в регионе будет куда более жестким, чем было американское. Китайцы изучили регион и своих соседей как пять пальцев уже в те далекие времена, когда не существовало не только американцев, но даже тех европейских государств, откуда они мигрировали за океан. С китайцами куда труднее пропетлять, демонстрируя внешнюю покорность, тем временем укрепляя себя за счет гегемона. Китайцы сами буквально только что проделали этот фокус с американцами.



Поэтому американские союзники в АТР сложно и упорно маневрируют, стараясь не уступать Китаю слишком сильно, но и не доводить дело до прямого столкновения, выжидая, когда США не смогут больше ждать и вынуждены будут сами выступить против Пекина. Кому-то в этом случае, конечно, не повезет – вынужден будет сыграть роль запала дальневосточной войны (аналогичную той, которую сыграла Украина на Западе). Зато остальные постараются оказать США преимущественно моральную поддержку, а на поле боя, если и явятся, только тогда, когда победитель определится на сто процентов.



Состоявшиеся в США выборы президента, трети сената, полного состава палаты представителей и нескольких десятков губернаторов штатов потому и привлекают внимание всего мира, что их результатом станет либо перенос центра тяжести американского военно-политического давления в АТР, либо же ставка и дальше будет делаться на первоочередное подавление России, а значит главные усилия США будут сосредоточены в Европе и на постсоветском пространстве.



Трамп выступает за то, чтобы попытаться в первую очередь задавить Китай. Харрис представляет ту группу американских политиков, которая считает, что нельзя бросать конфронтацию с Россией на полпути. Это будет расценено многими союзниками и лояльными США нейтралами, как поражение Вашингтона и может сорвать лавину переориентации Третьего мира на новые центры силы. Эта переориентация и так уже идет, но пока медленно и может быть остановлена и обращена вспять. Если же она примет лавинообразный характер, то американцам придется пережить кризис, аналогичный кризису деколонизации, который пережили европейские страны в 60-е годы.



На утро 6-го ноября Трамп уверенно лидирует на выборах в США (как по числу выборщиков, так и по абсолютному числу голосов, отданных за кандидата). Кроме того, американские эксперты дают республиканцам 90% шансов на установление контроля над сенатом. Результаты выборов в палату представителей оцениваются как 50 на 50. На данный момент республиканцы имеют там большинство в десять голосов. По американской оценке после нынешних выборов (какая бы партия ни получила большинство в палате представителей) отрыв победителя от побежденного будет составлять не более пяти голосов.



Таким образом у республиканцев есть неплохая возможность консолидировать в своих руках на два года всю власть в стране.



Впрочем, в 2020 году утро дня подсчета голосов тоже благоприятствовало Трампу, а к вечеру все переигралось. Правда на этот раз, республиканцы, наученные горьким опытом, подстраховались от возможности вброса за счет голосования по почте. Но очевидно, что левые демократы, сторонники Харрис, хоть и лишились поддержки своих консервативных однопартийцев, сдаваться не намерены. Американцы даже всерьез опасаются массовых беспорядков после выборов. Хотя беспорядки чаще случаются когда их не ждут.



Победа Харрис, которая становится все более и более гипотетической, оставит американскую политику эпохи Байдена неизменной. Соответственно и российская политика не изменится.



Но, допустим, победит Трамп, а республиканцы получат от избирателей на два года (до промежуточных выборов 2026 года) карт бланш в виде полного контроля над исполнительной, законодательной и судебной (республиканцы имеют большинство в Верховном суде) властью. Что нас ждет?



Для того, чтобы получить свободу рук против Китая Трампу необходимо примирение с Россией. Пока, однако, все его "мирные инициативы" мало чем отличаются от "плана Байдена" (раздел Украины "по корейскому сценарию", при котором США сохраняют контроль над большей ее частью).



Такой вариант Москву категорически не устраивает. Судя по предварительной реакции российских властей, у Кремля нет даже намерения поиграть с Трампом какое-то время в "поддавки", чтобы потянуть время и посмотреть нельзя ли сдвинуть американскую позицию в сторону большего конструктива.



Россию категорически не устраивает вариант новой американской войны в Тихом океане. Китай – наш союзник, разгром которого Россия не может допустить, так как это резко осложнит ее положение. Кроме того, акватория Тихого океана для нас не чужая, Россия имеет продолжительную береговую линию, от Берингова пролива, до корейской границы.



Проведение нескольких военных учений с задействованием ядерных сил, заключение обязывающего военного союза с КНДР (договора о стратегическом партнерстве), подготовка аналогичного договора с Ираном должны продемонстрировать США, что России не нужна передышка, ценой уничтожения ее союзников. В Москве понимают, что потом, когда союзников не останется, США и коллективный Запад все равно придут за Россией. Это обусловлено общим экономическим состоянием западной системы.



Трамп высказывает вполне здравые идеи в области внутренней американской экономической политики. США действительно настоятельно требуются экономические реформы. Проблема лишь в том, что внутренний ресурс, необходимый для проведения этих реформ, исчерпан Вашингтоном еще в начале нулевых, с тех пор любые реформы в США могут быть проведены только при помощи внешнего (чужого) ресурса, который необходимо отнять, ибо взаймы столько никто дать не сможет.



То есть, для вывода США из состояния экономической катастрофы, без срыва в кризис, по масштабам и продолжительности далеко превосходящий Великую депрессию и чреватый страшнейшими социальными потрясениями, американцам необходимо сохранение глобальной гегемонии, позволяющей использовать на свои нужды чужие ресурсы. Отличие подходов команд Трампа и Харрис заключается в том, что левые демократы хотят эти чужие ресурсы бездарно проедать, а правые республиканцы желают использовать их для более-менее мягкого реформирования американской экономики.



Объективная реальность требует от любой американской администрации бороться за уничтожение военно-политической мощи России и экономической мощи Китая. Это единственный доступный США способ решить или отложить свои внутренние проблемы.



Таким образом, любой решительный исход американских выборов ничего хорошего России не обещает. Для Москвы было бы неплохо, если бы противостоящие силы оказались примерно равны и приступили бы к долгому и нудному перетягиванию каната, как по подведению результатов (ставя под сомнение легитимность выборов), так и по окончании оного. Внутренняя борьба в США на грани гражданского конфликта, но без срыва в него, для нас была бы идеальным исходом.



К сожалению, судя по всему в данном случае победитель будет однозначным. Похоже, что оказавшись перед угрозой национальной катастрофы американские консервативные элиты нашли в себе силы для консолидации с целью не допустить развития в США собственного "перестроечного" сценария.



Спасти их это не спасет, но продлить агонию поможет.



О том, что ждет Украину в результате президентских выборов в США - в статье Павла Котова "На Западе пророчат Украине незавидное будущее после президентских выборов в США" Источник - Ukraina.ru

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