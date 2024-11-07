Шольц и Бербок спешат на помощь: Германия поддерживает режим Зеленского из последних сил, - ФСК

10:26 07.11.2024 07.11.2024 | ПЕТР ДМИТРИЕВ



В Берлине заверяют Киев в продолжении совместных проектов в сфере ВПК



В Киеве с необъявленным визитом побывала глава германской дипломатии Анналена Бербок. Состоялись переговоры с представителями нынешнего руководства Украины – как и в предыдущие семь визитов.



Ничего необычного или плодотворного в вояже замечено не было. Дежурные заявления на публику, многозначительные намеки чиновников по итогам непубличной части визита. Киевские пропагандисты тщетно пытались представить визит событием европейского масштаба.



СМИ Германии и вовсе цинично цитировали официоз. В комментариях преобладал сдержанный скептицизм. Немцам есть о чем задуматься, глядя на очередной вояж представительницы "светофорной" коалиции, терпящей одно за другим поражения на земельных выборах.



Официальные лица в Берлине и Киеве объяснили необъявленный визит "соображениями безопасности". Очень необычное объяснение, учитывая, что именно во время визитов высокопоставленных западных чиновников в Киев и другие города, пока еще подконтрольные нынешнему руководству Украины, там волшебным образом звучала лишь фальшивая воздушная тревога. Ни ракетных ударов, ни атак дронами российская армия в это время не наносила. Кстати, с визитами Зеленского в города близ линии боевого соприкосновения наблюдается та же особенность.



Бербок в Киеве заявила о том, что Берлин твердо поддерживает Украину в лице ее нынешнего нелегитимного руководства. Ради этого не стоило приезжать. Очевидно, были обстоятельства, требовавшие личного присутствия такого высокопоставленного чиновника.



"Мы будем поддерживать украинцев до тех пор, пока мы им нужны, чтобы они могли продолжать свой путь к справедливому миру", – цитировало Бербок возглавляемое ею министерство.



Также не было ничего необычного в русофобских фантазиях Бербок и персональных выпадах в сторону Президента России. По ее словам, Владимир Путин настроен воевать на истощение, однако, по словам главы МИД ФРГ, "мы противостоим этой жестокости своей гуманностью и своей поддержкой, потому что украинцы защищают и свободу всех людей в Европе".



Здесь мадам Анналена не постеснялась пересказать саму себя более раннюю, конкретизировав, кого именно понимает под людьми в европейской части континента.



"Поэтому я хочу сказать, как бы мне самой это ни казалось парадоксальным: поддержка Украины – это никак не благотворительный жест. Это инвестиция в нашу собственную безопасность, в нашу собственную свободу", – заявляла она в июле с трибуны бундестага по случаю 75-летия НАТО.



Визит Бербок совпал с кризисом группировки украинской армии, оккупировавшей часть российской Курской области. На этом ни сама Бербок, ни МИД Германии внимания не акцентировали. В освещении визита западная пресса старательно избегала упоминания об этом обстоятельстве "гуманности" и "защиты свободы". О том, как на самом деле проходит этот процесс, периодически сообщает Следственный комитет России.



Естественно, Бербок приезжала не ради напоминания о том, что правительство ФРГ выделило правительству Шмыгаля 170 миллионов евро на экстренную помощь в восстановлении энергетики. И не для того, чтобы напомнить о другом известном факте – помощи ВСУ в укреплении ПВО.



Речь о новейших немецких ракетных системах ПВО IRIS-T, которые проходили испытания в реальных боевых условиях на украинском полигоне. Эта характеристика немало прибавляет к экспортной цене таких систем, предлагаемых арабским покупателям уже в трех модификациях.



Шольц 4 сентября на базе бундесвера в Тодендорфе присутствовал на торжественной церемонии передачи немецкой армии первой системы ПВО IRIS-T в модификации SLM. Канцлер сообщил, что восемь систем IRIS-T SLM и девять систем IRIS-T SLS заказаны для украинской армии. Из них две будут поставлены на Украину в 2024 году вдобавок к семи уже поставленным.



Бундесвер давно жаловался на дефицит современных вооружений, и не только по части ПВО. Вероятно, поэтому реакцию немецких военных на заявления Шольца и членов его кабинета по украинскому приоритету западные медиахолдинги посчитали отражать излишней.



После этого на военном аэродроме 61-го военно-технического управления бундесвера в Манчинге состоялся показ достижений "Дроновой коалиции", созданной в "формате Рамштайн". Осваивать деньги немецких налогоплательщиков на поставках БПЛА в ВСУ будут Британия и Латвия.



Бербок вечером 4 ноября в Киеве на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой сообщила, что ФРГ выделит дополнительно 200 млн евро для помощи Украине в зимний период. Тоже не стоило ради этого приезжать, равно как и для очередного заявления на тему законного (в отличие от немецких наемников) присутствия на территории России солдат КНДР.



Кстати, прыгунья на батуте прибыла в Киев на любимом транспорте северокорейского лидера – спецпоезде. Ким Чен Ын предпочитает такой транспорт тоже из соображений безопасности.



Бербок призналась специально отобранным журналистам, что в Германии неоднозначное отношение к продолжению спонсирования киевского режима. Она покритиковала соотечественников за несознательность, подлив масла в огонь: визит проходил накануне кульминации президентских выборов в США.



Специализирующееся на официозе ("нарративах берлинский пропаганды") немецкое агентство DPA обратило внимание на общение Бербок с украинскими военными, эксплуатирующими немецкие "зенитные танки" Gepard. Это давно и безнадежно устаревшее, законсервированное и частью списанное вооружение Берлин сплавил на утилизацию ВСУ.



Агентство представило этот оружейный хлам как очень эффективное средство борьбы с беспилотниками. Естественно, тактично молчав о стоимости "Герани" и одного боекомплекта такой зенитки. Также не акцентировалось внимание на проблемах боеприпасов и запчастей для Gepard.



Целью визита Бербок в Киев была не только личная поддержка Зеленского. Глава МИД ФРГ лично заверила нынешнее руководство Украины в продолжении начатых совместных проектов в сфере ВПК.



Примечательно: незадолго до визита Бербок пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев недвусмысленно дали понять: заводы "Рейнметалл" на Украине будут законной целью.



"Немецкий концерн Rheinmetall запустил в работу первый из четырех военных заводов на Украине. Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве", – заявил Медведев.



Rheinmetall намерен до конца года запустить сборку на Украине БМП Lynx. Концерн уже запустил площадки по ремонту немецких танков и другой ранее поставленной техники. Он работает над запуском производств порохов и боеприпасов.



Вынос производства на Украину – экономически оправданный шаг в свете печальной ситуации в немецкой экономике. Закрываются заводы, производства мигрируют в США и Азию. Сокращается численность квалифицированных рабочих, растет численность представителей "свободных профессий" и мигрантов, в т. ч. украинских, решительно отказывающихся учить язык и трудоустраиваться.



Бюджет ФРГ на 2025 год сформирован с дефицитом в €5 млрд. – об этом телеканалу ZDF заявил глава немецкого Минфина Кристиан Линднер. Общий объем бюджета составит €481 млрд, расходная часть – около €488,6 млрд. Их них €4 млрд будет выделено на военную помощь Зеленскому, что в два раза меньше помощи 2024 года.



По разным оценкам (например, кильского IfW), военная помощь Берлина режиму Зеленского – вторая по объемам после вашингтонской. При этом ФРГ реально поставила больше, чем США. Вашингтон отчитывался преимущественно за обещанную и потраченную реально в своей стране военную помощь Киеву.



Аналитики из IfW и других институтов подводят к выводу о том, что сдача режима Зеленского – якобы не вариант. Аргументы: придется взять на содержание еще до 4 млн беженцев и финансировать милитаризацию Прибалтики. На самом деле дешевле выдворять нелегалов в первую страну въезда и платить Варшаве по отработанной турецкой схеме. Прибалтика – чемодан без ручки, доставляющий слишком много проблем. Его дешевле подарить, как Янтарную комнату, что сразу же позитивно скажется и на бюджете, и на геополитическом статусе некогда великой не только в военном отношении Германии. Источник - fondsk.ru

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